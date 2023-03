Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası insan olmanın gerektirdiği temellere aykırı davranışlar, insanlık ayıpları, her geçen gün başkası adına utanılan anlar maalesef bitmek bilmiyor. Nasıl bir sınav veriyoruz, daha ne kadar kötülüğe maruz kalacağız bilmiyorum ama bunu yapanlar insan mı demekten yorulduk! Bir süredir haklarındaki iddialar ile gündemden düşmeyen Pati Koruyucuları/ Paw Guards depremin ilk gününden bu yana bölgede hayvanlara yardım ediyor (!) Uygunsuz ve hukuksuz yardım nasıl yapılır örneği mi teşkil etmek istiyorlar, tehditle anılmak mı istiyorlar henüz çözebilmiş değilim.









Kahramanmaraş Belediyesi Hayvan Barınağı'na giden gönüllüler, Paw Guards'ın denetimi altındaki barınağa kamyonlar dolusu mama gönderildiğini ama o mamaların hayvanlara verilmediğini, ekmek yedirildiğini belirtiyor. Bu mama meselesi çözülemeden bir iddia daha geldi. Öyle korkunç ki depremzede cins sevimli dostlarımızın satılmak üzere peşlerine düşüldüğü söyleniyor.









Özellikle Scottish Fold kediler toplanarak satılmak isteniyormuş. İddialar deprem bölgesinde çalışan veteriner hekimlerden geldi. Hepsi gönüllü olarak orada yardımda bulunuyor, herhangi bir paranın toplanıp veterinerlere ödüyor tezi de burada çürüyor. Köpeği kaybolan birinin köpeğim gasp edildi diyerek bu sözde pati koruyucularını hedef göstermesi de tesadüf olamaz. Her yerden korkunç iddialar geliyor, bu iddiaların denetlenmemesi, üstelik hukuki boyutta da bir girişim olmaması tüm olan biteni sonuçsuz bırakıyor. Dilerim tez zamanda pati avcıları gerekli cezayı alır









GUENNOL YILDIZ AVCISI NEDEN İADE EDİLMEDİ?

ABD'deki tarihi eserlerimizin iade davaları uzun bir süredir takibimde. Başarıyla iade aldıklarımızı duyururken bazen olumsuz davalara da tanık olmak üzücü. Tıpkı bu hafta 6 bin yıllık mermer idolün iade edilmediği gibi... Türkiye'nin, Guennol Stargazer (Guennol Yıldız Avcısı) adlı mermer idolün iadesi için ABD'de açtığı temyiz davası olumsuz sonuçlandı. 6 bin yıllık mermer idol, New York'ta eseri satışa sunan Michael Steinhardt ve Christie's Müzayede Evi'nden geri alınamıyor. Eser 2017'de açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı. Türkiye, itiraz edip satışı durdurmuş ve iadesini istemişti. Türkiye'nin müzayede evlerine açtığı dava olumsuz sonuçlanınca temyize gidilmişti. Peki eser niye iade edilmedi çünkü ABD'deki temyiz mahkemesi, Türkiye'nin çalıntı suçlaması yapmak için uzun süre beklediğini iddia edip talebe olumsuz yanıt verdi. Çok yazık.









OSCAR'DAN SONRA KIRMIZI HALI KÜLTÜRÜ BİTİYOR MU?

Kırmızı halı geleneği çok eskilere dayanıyor, 1920'lerde Hollywood ile anılmaya başlandı, 1961'de Oscar ödül törenlerinde kullanıldı. Peki bu yıl kırmızı halı kalktı. Yani 62 yıllık Oscar kırmızı halı geleneği bitiyor! Halı artık kırmızı değil, krem rengi. Bu yıl 95'incisi gerçekleştirilecek olan Oscar Ödülleri'nde değişim olacağı söylenmişti. Halıdan öte programla ilgili bir değişiklik, sürpriz beklemiştik ama kırmızı halı haberi geldi. Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, renk değişiminin sebebini esprili bir şekilde açıklarken, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokadı hatırlattı: 'Bu yıl kan dökülmeyecek.' Halısız, komik olmayan sunucu ve yeni sürprizleri 13 Mart'ta yapılacak olan Oscar Ödülleri törenini bekliyoruz.