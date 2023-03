Geçen hafta bu köşede deprem felaketinin ilk gününden bu yana bölgede hayvanların ne kadar zor durumda oldukları ve cins kedilerin satıldığı iddiasını okumuştunuz. İddiaların hedefindeki Paw Guards (Pati Koruyucuları) ile yaptığım telefon görüşmesi sonucu ne olup bittiğini bir de onların tarafından dinledim...







İlk olarak mamaların verilmediği söylenen Maraş Barınağı'nın, Paw Guards denetimi altında olmadığını söylediler. Birçok ödeme makbuzunu e-mail olarak da ayrıca ilettiler. Peki gelelim cins hayvanların satıldığı iddialarına... Paw Guards bu iddiayı şöyle yanıtlıyor:

"Yıkılmak üzere olan binalardan 600 üzeri hayvan kurtardık. Ancak hiçbiri bu 32 Scottish Fold kedi kadar konuşulmadı. Bu kediler Hatay'da Paw Guards tarafından kiralanan vinçle eve giren ekibimiz tarafından kurtarıldı. Kurtardığımız tüm hayvanları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından yönetilen barınaklara götürüp tekrar sahaya dönüp kurtarma yaparak ilerledik. Gün içerisinde de transfer araçlarımız, acil ihtiyacı olan hayvanları Ankara ve İstanbul'a nakil yapıyordu.







Ancak dediğimiz gibi 600 üzeri hayvan naklettik, bu kediler hariç, hiçbiri değer görmedi, gündem olmadı. TVHB hekimleri, bu kedileri bize vermedi. Kediler birliğin hekimleri Duygu ve Cenk tarafından İzmir'e nakledildi. Yani biz kurtardık, hekimlere verdik, ondan sonra bu kediler Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin kontrolüne geçti. Duygu ve Cenk'in aynı zamanda üretici olduklarına dair çok ihbar aldık. Yani bizimle ilgili iddialar asılsızken, kediye ciğer teslim ettirmişler bize zorla..."

Paw Guards, kendilerine yöneltilen okların hedefinden, iki veterinerin üretici olduğunu ve cins kedileri onların aldığını söyleyerek sıyrılıyor.

Diğer yandan bir yeni iddia daha; depremzede birçok hayvan uyutuluyormuş. Uyutanların ise Türk Veteriner Hekimleri Birliği olduğu söyleniyor. Neden hayvanlar uyutuluyor, hangi aklın eseri bu? Bu durumla ilgili bir canlı yayında itirafın olduğu da söylenenler arasında. TVHB'den de açıklama bekliyoruz.



SAHİPLERİ ARANIYOR

Sahipsiz kalan depremzede hayvanlara ne olduğu herkesin merak ettiği konu... Önce, çipleri okutuluyormuş. Sahiplerine ulaşılamazsa ilgili sitelere ilan veriliyor ve onlara geçici ya da kalıcı bir yuva bulmaya çalışılıyormuş. Sahibi olmayan /bulunamayan can dostlar, barınağa bırakılabiliyor ve orada sahiplendiriliyor. Ancak barınaklardaki köpek sayısının yüksekliği alarm verdiğinden bu hayvanların, gönüllüler ya da derneklerin bünyesine almaları tercih ediliyormuş.









OYUNCULAR ARTIK ŞEHİR DIŞINDA DİZİ ÇEKMEK İSTEMİYOR!

Deprem dolayısıyla şehir dışına çekime gidecek oyuncuların birçoğu, sözleşmelerinde değişiklik istemiş. Deprem maddesi bugüne kadar hiçbir oyuncunun sözleşmesinde yoktu, şimdi yer alacakmış. Şehir dışında kimsenin çekim yapmak istemediğini duydum, İstanbul'da da çekimi yapılacak yerlerin sağlamlığının araştırılması ve ona göre set ekibine bildirilmesi gibi durumlar da varmış. Deprem bölgesinde çekilmesi planlanan bazı filmlerin yeni şehir arayışında oldukları haberi de gündemde. Antep, Hatay, Adana birçok dizi, film setine ev sahipliği yaptı, bundan sonra yapımcıların deprem riski olmayan bölgelerde çekim yapma arayışında olacağı kesin. Yaz yaklaşıyor, birçok set Ege'ye kayar bence...







ABD'Lİ SANATÇILARDAN DESTEK

ABD merkezli bir grup sanatçı, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için 200'ü aşkın fotoğrafçının baskılarının satışa çıktığı Six Two Editions isimli bir yardım kampanyası başlattı. Fotoğraf baskısı satışından elde edilen tüm net gelir, sahada yardım çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak. Yardım kampanyası; Alec Soth, Daniel Arnold, Joe Pugliese, Roger Ballen, Sam Youkilis, Shirin Neshat, Susan Meiselas, Vanessa Winship da dahil olmak üzere 200'den fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştiriliyor.