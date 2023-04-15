Dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin kuruluşundan üç yüz yıl önce dünyanın ilk üniversitesini bir kadının kurduğunu biliyor muydunuz? Ezber bozan kadın olarak anılan ilim kadını Fatıma el-Fihri'den bahsediyorum. Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne sayılı günlere kala festival içeriğini incelerken Ramazan klasikleri bölümden müthiş bir ilham aldım. Teknofest takipçileri her gün bir Müslüman bilim insanıyla tanışıyor. Köklerden Göklere ismi de çok başarılı.







Fatıma El Fihri'yi daha derinden araştırmama sebep oldukları için ayrıca mutluyum. Ailesinden kalan mirası, Fas'taki insanların hayrına bir ilim merkezi olarak kullandığını, bu lisans merkezinin, UNESCO tarafından dünyadaki ilk sürekli ve en eski üniversite olarak kabul edildiğini okurken, dünyayı değiştiren yeni bir Müslümanla tanıştım... Kurum ayrıca Müslüman dünyanın önde gelen manevi ve ilim merkezi olarak kabul ediliyor. Fatima bu üniversiteye bir kompleks olarak El- Karaouine Camii'ni kurdu. Aynı zamanda bu cami Kuzey Afrika'nın en büyük camisi unvanına sahip. Öte yandan ilim merkezinde İbn-i Haldun, İbn-i Arabi, El İdrisi gibi ünlü isimler eğitim görmüş. Bu lisans merkezi, yalnız Müslümanlar için değil; Hıristiyan ve Yahudi gençler de burada eğitim görebiliyordu. Yahudi felsefeci İbn-i Meymun, Avrupalı gezgin Leo Africanus, Papa II. Silvester gibi ünlü isimler de burada eğitim alanlar arasındaymış.



TEKNOFEST'TE NELER VAR?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan Teknofest, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yılın bir başka heyecanı da, Cumhuriyetimizin 100. yılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençlerimizi #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiriyor olması. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. Özetle Teknofest bu yıl da yarışmalarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak. Takip etmenizi şiddetle önerdiğim uçuş gösterileri, sergiler ve atölye çalışmaları var...









PLANETARYUM: Tam anlamıyla görsel bir şölen... İnsan vücudundan uzayın derinliklerine kadar bir kubbenin altında eşsiz bir deneyim sunuyor.



HAVA ARAÇLARI SERGİSİ: Uçma tutkusuyla tasarlanmış ve üretilmiş birbirinden ilginç uçaklar, Hava Araçları Sergisi'nde. Milli gururumuz uçaklarımız ve dünyadan efsane uçaklar kesinlikle görülmeye değer.



DİKEY RÜZGAR TÜNELİ: Teknofest'in en çok ilgi gören etkinliği dikey rüzgâr tüneli, ziyaretçilere heyecan dolu bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Aksiyon seviyorsanız mutlaka denemelisiniz.



TÜRK YILDIZLARI: Her biri birer efsane olan ülkemizin gurur kaynakları Türk Yıldızları, festival semalarında yaptıkları nefis gösteriler ile herkesi büyülüyor.



AKINCI: Türkiye'nin gururu, silahlı kuvvetlerimizin teknolojik gücü ve gökyüzünün yeni hükümdarı Akıncı da Teknofest'te. Milli bir teknoloji ile üretilen Akıncı kanatlarını geleceğe açıyor, Türkiye göğe yükseliyor. Akıncı'yı görmeden festival alanını sakın terk etmeyin.









NURİ BİLGE CANNES'DA

Sinema dünyasının merakla beklediği 75. Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu. Jüri başkanlığını Ruben Östlund'un yapacağı Ana Yarışma'da Wim Wenders, Wes Anderson, Kore-eda Hirokazu, Ken Loach, Jessica Hausner, Alice Rohrwacher gibi usta sinemacıların yeni filmlerinin yanı sıra Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne' de Altın Palmiye için yarışacak. Evet, beklenen oldu Nuri Bilge ana yarışmada yerini aldı, sıra ödülde. İnancımız tam, ustanın sinematografisine güvenimiz sonsuz...