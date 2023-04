Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü", farkındalık uyandıran oturumlarla kutlandı.

Türk sanatçıların eserlerinin sergilenmesi son derece gurur vericiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM'nin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta BM'de bir konuşma yaptı. 2017'de başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin tüm dünyaya yayılması temennisinde bulunan Erdoğan, "Hemen bugün, değişimi başlatmalıyız. Buradan, 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' diye düşünen herkese seslenmek istiyorum: Evet siz, evet biz, dünyayı kurtaracağız!" dedi.







BM Genel Sekreteri António Guterres de, tüm ülkeleri Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık projesi gibi örneklerden ilham almaya davet etti. 2017'de başlatılan ve dünyaya yayılan 'Sıfır Atık Hareketi' gerçekten de ilham alınması gereken bir proje. Başından beri 19 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi, 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı, 180 bin ton deniz çöpü toplandı. Plastik poşet kullanımı yüzde 62,5 azaltılırken, 31 bin 500 ton sera gazı salınımı engellendi, 164 bin bina Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçirildi. 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı. Geri kazanımın 2023'te yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor









YILMAZ'LAR DA ÖRNEK ALDI

Tüm bunların yanı sıra Türk sanatçılar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde sergiledikleri eserlerle konuşuldu. A Para'daki Yıldızlı programıma konuk gelen çağdaş medya sanatçısı Hakan Yılmaz, kardeşi Süleyman Yılmaz ile Birleşmiş Milletler'deki sergisinden bahsetmişti. ABD'ye gidince hemen kendisine ulaşıp eserin detaylarını sordum.

New York BM binasında sergilenen Serenity isimli eser,Türkiye'nin sıfır atık politikalarından ilham alan bir çalışma. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.



DENİZ KAPLUMBAĞALARI TÜRK EVİ'NDE

Hakan Yılmaz ve Süleyman Yılmaz, Birleşmiş Milletler binasının dışında New York Türk Evi'nde ikinci bir koleksiyon sergilendiğinden bahsetti. Bu eserin ismi de Home Away...







Yaklaşık 10 yıldır GPS ile takip edilen deniz kaplumbağalarımızın hayat boyu yüzerek gittikleri rotalar, dijital sanat eserlerine dönüşmüş. Görüntüler gerçekten de şahane, girişteki ortadaki büyük ekranda, bir çok kaplumbağamızın rotalarından oluşan bir çalışma. Home Away, deniz kaplumbağalarının korunmasına büyüleyici ve yenilikçi bir yaklaşım sunan bir dijital sanat projesi. Sergide Belkıs, Beyza, Esin ve Patara adlı dört deniz kaplumbağasının seyahatleri sırasında kaydedilen coğrafi konum verilerine dayanan dört eserden oluşan eşsiz bir koleksiyon yer alıyor. Bu deniz kaplumbağaları, Türkiye'den Mısır'a doğru bir yolculuğa çıktı ve büyüleyici koleksiyonu oluşturmak için coğrafi verileri kullanıldı. Sergi aracılığıyla deniz kaplumbağaları bir sanat objesi olarak değil, sanatçılara yaratıcı süreçlerinde rehberlik eden konular olarak resmediliyor. Sergi 30 Mart-8 Nisan tarihleri arasında New York Türk Evi'nde sergi, ziyaretçilerine eşsiz ve düşündürücü bir deneyim sunmaya hazır.



NURİ BİLGE CEYLAN CANNES YOLCUSU MU?

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin Cannes Film Festivali yolcusu olduğu söyleniyor. Kesin bir açıklama henüz gelmedi ancak Kuru Otlar Üstüne filminin temmuzda







Fransa'da vizyona girecek. Henüz 2023 Cannes Film Festivali'nin seçkisi ve yarışma filmleri resmi olarak açıklanmamış olsa da bu bilgiler Nuri Bilge Ceylan imzalı filmin, Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapıp, Altın Palmiye Ödülü için yarışması ihtimalini bir hayli güçlendiriyor. Nuri Bilge Ceylan'a Altın Palmiye Ödülü'nü getiren film ise Kış Uykusu (2014) filmi olmuştu. Dilerim 2023'te yeni ödülü kutlarız.