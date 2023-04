Son günlerde yapay zeka teknolojilerinin sanat alanında kullanımının hızla arttığını görüyoruz. Yapay zeka algoritmaları, resim, müzik, yazı ve diğer sanat eserlerini oluşturmak için kullanılıyor. Bu durum sanat dünyasında yapay zeka ile üretilen eserlerin sanatsal değeri hakkında tartışmalara sebep oldu. Öncelikle, sanatın tanımı üzerinde farklı görüşler bulunuyor. Bazılarına göre, sanat eserleri insan yaratıcılığının bir ürünüdür ve bu nedenle, sadece insanlar tarafından üretilen eserler gerçek sanat eserleri olarak kabul edilebilir. Diğerleri ise, sanatın bir ifade biçimi olduğunu ve yapay zeka teknolojilerinin de bu ifade biçimine katkıda bulunabileceğini savunuyor. Benim gibi ikisinin ortasında düşünenler de var... Diğer yandan eserlerin nasıl milyon dolara satıldığını da anlamakta zorlanıyorum.







Bir diğer tartışma konusu ise yapay zeka ile yapılan sanat eserlerinin, sanatçının duygusal ve psikolojik yönlerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Sanat eserleri, genellikle sanatçının kişisel deneyimlerinden ve duygusal dünyasından beslenir ve bu nedenle, sanat eserlerinin insanlarla etkileşim kurabilmesi için duygusal bir bağlantı kurması gerekir. Yapay zeka teknolojileri, bu tür duygusal bağlantıları kuramaz ve bu nedenle, yapay zeka ile yapılan sanat eserleri, sanatçının özgün duygusal ifadesini taşıyamayabilirler.









2.4 MİLYON TL'YE SATILDI

Yapay zeka ile üretilen sanat eserlerine baktığımızda New York'taki Christie's Müzayedeevi'nde satılan Edmond Belamy'nin Portresi adlı eser dikkatimi çekti. Paris merkezli Obvious (Aşikar) adlı sanat kolektifi tarafından geliştirilen bir yapay zeka programının imzasını taşıyan eser, açık artırma ile 432 bin dolara (2,4 milyon TL) satıldı. Bir başka Belçikalı sanatçı Harold Cohen'in 'Aaron' adlı yapay zeka programı tarafından üretilen resimleri 50 bin dolara satılmıştı. Yapay zeka teknolojilerinin sanat dünyasındaki kullanımının artmasıyla birlikte, yapay zeka ile üretilen sanat eserlerinin satış fiyatlarının da artması bekleniyor. Ancak, yapay zeka teknolojileriyle üretilen sanat eserlerinin sanatsal değerleri hakkındaki tartışmalar devam ettiği için, fiyatların nasıl şekilleneceği konusunda tahmin yapmak zor olabilir. İlerleyen günlerde ne olacak hep birlikte bekleyip görelim.



ABD VE İTALYA ARASINDA DAVUT HEYKELİ KRİZİ

ABD ve İtalya arasında şaşkınlık içerisinde takip ettiğim bir kültür savaşı ve her geçen gün gösterilen tepkilerle birlikte tuhaflaşan bir olay yaşanıyor. İtalya'nın Rönesans başyapıtları arasında ilk sıralarda sayılan ve Batı sanat tarihinin en tanınmış heykellerinden olan Davut üzerine ABD'de yaşanan bir tartışmadan ve İtalya'daki yankılarından bahsediyorum. Olay, Florida'daki Tallahassee Classical School isimli okulun, 11-12 yaşlarındaki 6. sınıf öğrencilerine Rönesans hakkındaki bir ders sırasında Davut heykelinin gösterilmesi üzerine bir grup velinin şikayetçi olmasıyla başladı. Michelangelo'nun Davut (David) heykelinin gösterilmesi ve velilerin 'çıplaklık' tepkisi üzerine okul müdürünün istifaya zorlanması İtalya'da tepkiyle karşılandı.







Müdür geçtiğimiz günlerde istifa etti, ABD'de olayla ilgili yayımlanan haberlere göre velilerden ikisi çocuklarına çıplak heykel görüntüsü gösterileceğinden haberdar olmadıklarından şikayetçi oldu, bir veli ise Davut heykelini 'pornografik' olarak tanımladı. İnanılır gibi değil, zaytung haberi gibi. Her fırsatta bize bu konularda demediğini bırakmayan ABD nasıl olur da bir sanat eserine hem pornografik dedirtip hem de müdürünün arkasında durmaz. Bu konuda İtalya sonuna kadar haklı... Heykelin sergilendiği Floransa kentinin Belediye Başkanı Dario Nardella "Sanatı pornografiyle karıştırmak en basit tabirle saçmalık" dedi. Nardella, istifaya zorlanan ABD'li müdürü Floransa'ya davet ederek hem heykelin orijinalini yakından görmesini sağlayacağını hem de kendisine kent adına bir ödül vereceğini açıkladı. Sanat tarihçisi Paola Cammeo ise bu tartışmayla ilgili "Ne saçmalık. Davut özgürlüğün simgesidir, sanat bize tam da hiçbir şeyi gizlememeyi öğretir. Bence esas pornografi cehalettir" diyor.

Bu arada yolunuz düşerse Michelangelo'nun 16. yüzyılda yaptığı 5 metrelik Davut heykelinin aslı Floransa'daki Galleria dell'Accademia Müzesi'nde sergileniyor. Heykelin bir kopyası da Piazza della Signoria meydanında, Floransa belediye sarayının önünde bulunuyor.