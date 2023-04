Haftanın gündemi merakla beklenen Barbie filminin yıldız kadrosu, renkli sahneleri ve Margot Robbie'nin fragmanda gözüken ayaklarıydı. Filmin yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosu olması ve her birinin oynadığı karakteri anlatan posterler sosyal medyada müthiş bir mizah patlaması yarattı. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolleri paylaştığı, Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.









Barbie küçük yaştaki çocukların psikolojisini bozuyor eleştirileri bu filmle beraber yine ateşlendi. Barbie, "Her şey olabilirsin" diyor ama hâlâ "Şişman olamazsın, çilli, kemerli burunlu, çarpık dişli olamazsın" da diyor. Filmde de süper güzel barbielerle karşı karşıyayız. Halbuki dönüşüm biraz da olsa başlamıştı, 56 yıldır topuklu ayakkabı giyen Barbie'ye 2015'te ilk kez düz ayakkabılar giydirildi ve Barbie artık babet ya da spor ayakkabı giymeye başladı. Daha normalleşti. Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatan film, 21 Temmuz'da gösterime giriyor.



Z KUŞAĞI STRESLİ ÇIKTI

Her neslin kendinden sonraki nesillere karşı bir ön yargısı var. Özellikle en çok konuşulan Z kuşağı bu durumdan çok muzdarip. İş yerlerinde sürekli, hiçbir şey umurlarında değil, duyarsızlar, tepkisizler, ruhsuzlar, mücadele nedir bilmiyorlar şeklinde tepkilerle karşılaşıyorlar. Aslında hiç de öyle değillermiş, Cigna International Health'in dünya çapında yaklaşık







12 bin çalışanla yaptığı 2023 anketine göre, 18 ila 24 yaşındakilerin yüzde 91'i stresli olduğunu söylüyor. Tüm yaşlar için bu ortalama yüzde 84. Araştırmalar, Z kuşağının iş yerinde en stresli nüfus olarak öne çıktığını ve bununla başa çıkmakta zorlandığını gösteriyor. Gördünüz mü Z kuşağı duygusuz gibi gözüken en çok içine atan grupmuş meğer. Kısa vadede, Z kuşağının stresi, profesyonel yaşamlarında kararsızlığa ve gerilemeye yol açıyor. Uzun vadede, bu stres ve tükenmişlik, iş performansını ve kariyer gelişimini etkileyeceği gibi, çalışanların işten ayrılma olasılığını da artıracaktır.









AYAKLAR ODAK NOKTASI

Fragmandaki Margot Robbie'nin ayakları neden bu kadar gündem oldu diye araştırdığımda bu ayak meselesini usta yönetmen Tarantino'nun zamanında açıkladığını öğrendim. Tarantino filmlerinin meraklıları bilir, Ucuz Roman (Pulp Fiction) ve Kill Bill'den Bir Zamanlar Hollywood'da'ya (Once Upon a Time in Hollywood) kadar yönetmenin filmlerinde genellikle kadın ayaklarının yakın çekimleri yer alır.







Kadın ayaklarına odaklanma kararını savunan yönetmen, pek çok iyi yönetmenin filminde çok fazla ayak var. Tıpkı benden önce başka bir film yönetmeni olan Luis Buñuel'in ayak fetişizmini tanımlaması gibi. Hitchcock bununla suçlanmıştı ve Sofia Coppola bununla suçlanıyor. Barbie'de filmin tamamında ne kadar ayak izleyeceğiz bilmiyorum ama fragman o vurgusuyla bazı eleştirilerin hedefi olacağının sinyalini şimdiden verdi. Bence filmin yapımcıları Margot Robbie'nin ayakları için ayrıca teşekkürde bulunmalı, filmin bu kadar konuşulmasına sebep oldu.