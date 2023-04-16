Sezonun ilk ralli heyecanı için Bodrum'a doğru yola çıkıyorum. Uzun zamandır kalp atışlarımın böylesine hızlandığı, süper hızlı arabaların virajlardan geçerken kaydığı, tozların havada uçuştuğu ve seslerin yankılandığı bir ralli ortamında bulunmamıştım. Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak 'ilk ödüllü ralli' ünvanını kazanan organizasyon Bodrum'da 3. kez gerçekleşiyor. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Rally Bodrum, sosyal sorumluluk duygusuyla, adrenalin yüklü deneyimiyle, büyüleyici atmosferiyle yine unutulmaz anlar yaşamamıza sebep oldu.









HEDİYENİ AL GEL

Bodrum Belediye Meydanı'nda Seremonik Start'la başladı sezonun ilk rallisi. Ben de start anında bayrak sallamanın unutulmaz deneyimini yaşadım. Rallinin rekabetçi etapları, Bodrum'da olmanın farkını da izleyicilere göstermiş oldu. Bugün de devam edecek olan Ralli Otomobilleri sergisinde, tamamen Türk mühendislerin geliştirilen Yörük 4X4 ile tanışmış olduk. Diğer yandan deprem bölgesine bu zamana kadar 1 Milyon TL yardımda bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) bu ralliyle beraber 'Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel' sloganı ile deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir kampanya başlattı. Organizasyon, start seremonisinde toplayacağı oyuncakları, bayram simgesi olan ayakkabıları ve diğer hediyeleri Bodrum Gönüllüleri iş birliği ile deprem bölgelerine göndererek çocuklara ulaştıracak. Kusursuz organizasyon, heyecan, adrenalin bir yana bu oyuncakların toplanarak deprem bölgesine yollanması büyük bir alkışı hak ediyor. Bu arada TOSFED ve kendisine bağlı bulunan 29 spor kulübü bir araya gelerek deprem bölgelerine 465 gönüllü, 188 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, on iki iş makinası, altı yemek aracı, yirmi bir TIR, altı kamyon ve yedi panelvan yardım malzemesi ile destek vermeye devam ediyor. TOSFED Başkanı Eren Üçler ile konuştuğumuzda "Bu zorlu süreçte elimizden geldiğince depremzedelerin yanında olmaya gayret edeceğiz" diyerek Federasyon olarak süreci sonuna kadar takip edecekleri bilgisini verdi. İlerleyen zamanlarda Dünya Ralli Şampiyonası'nın tekrardan ülkemize gelmesi için çalıştıklarını söyledi.









DİKKAT ÇEKEN TAKIMLAR

Türkiye'nin en sağlam rock gitaristlerinden, Pentagram grubunun gitaristi Metin Türkcan'ın rallici olduğunu biliyor muydunuz? Bu yarışta en dikkatimi çeken takımlardan biri oydu. Diğer yanda Erkan Güral ve Çiçek Güney'in takımı. İki usta isim aynı arabada başarıyla neler yapabileceğini virajlarda gösterdi bizlere. 2021 Avrupa ve Balkan şampiyonu Ali Türkkan başarısıyla azmiyle yeni nesle yine ilham oldu. 1986 ve 1991 Türkiye ralli şampiyonu Ali Karacan da yeni nesil rallicilere destek olmak için start alanındaydı keza Artuğ Aysal nesilden nesile geçen ralli tutkusunu ayaküstü anlattı. Özetle ralli heyecanıyla, yeni gelişmeleriyle, tozu dumana katarak yine unutulmaz anlara sahne oldu. Kalp atışlarınız hızlansın istiyorsanız, sezonun herhangi bir diğer rallisinde mutlaka bir izleme deneyimine sahip olun derim.









CUMHURİYETİMİZİN 100. YIL RALLİSİ

Kapadokya'da Cumhuriyetimizin 100. yılı için birçok büyük marka yaratıcı etkinlikler planlıyor, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da bu konuda örnek bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 7 ayaktan oluşacak. Sezonda, Bodrum'un ardından sırasıyla Bursa, İstanbul, Kuşadası, Kapadokya, Eskişehir ve Kocaeli rallileri gerçekleştirilecek. İstanbul rallisinin akabinde ise özel bir ralli göreceğiz: 100. yıl rallisi! Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak olan bu ralli Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek. 100. yıl rallisinin ardından ise sezonun son durağına gideceğiz: Ege rallisi. 2023 sezonu, 19 Kasım'da Ege rallisiyle son bulacak.