İyi bir sanat eserine bakmakla sevgiliye bakmanın aynı şey olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Ben ilk duyduğumda 'Yerine ve kişiye göre değişir bence' diye tepki vermiştim ama işin ne yerle ne de kişiyle alakası varmış. Düpedüz fizyolojik refleks...







Bu şu demek oluyor, University College London'da yapılan bir araştırma, hoş bir sanat eseri gördüğümüzde, sevdiğimiz birine bakmaya benzeyen fizyolojik bir refleksle kafamıza kan hücum ettiğini buldu. Stendhal sendromu ya da Florence sendromu yaşayanların ortak semptomları arasında hızlı kalp atışı, bilinç kaybı var. Benzetmeden yeni bir kavramdan öte bir şey değildir diye düşünmüştüm meğer kanıtlanmış bir refleksmiş.







Peki gerçekten her iyi bir sanat eserine bakan sevdiğine bakıyormuş gibi hissediyor mudur? Hayır tabii ki baktığı eseri anlamayan bir şey hissetmeyen insan nasıl ve neden sevdiğine bakıyor gibi hissettsin? Bizim ülkemizde bu durum pek çalışmayacak gibi ama siz yine de gittiğiniz sanat eserlerine sevgiyle bakan insanlara sorun bakalım sevdiklerine de böyle mi bakıyorlar öğrenelim.







İKLİM AKTİVİSTLERİ EYLEMLERİNE ARTIK DUR!

Daha geçen gün ne zamandır iklim aktivistlerinin bir sanat eserine karşı saldırısı yok diyordum ki haber ABD Washington'dan geldi. Çevre aktivistleri, Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde ünlü Fransız sanatçı Edgar Degas'nın heykeline boya sürerek protesto düzenledi. Aktivistler; "Liderlerimizin ciddi adımlar atması, iklimle ilgili duruma dair bize gerçeği anlatması gerekiyor. İklim ve biyoçeşitlilik krizi nedeniyle Amerikalıların çoğu gibi biz de çocuklarımızın geleceğinden endişeliyiz" demiş. Ben hem doğamızın geleceğinden hem iklim aktivistlerinin akıl sağlığından hem de başka hangi sanat eserlerinin zarar göreceğinden çok endişeliyim. İyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir hadiseye sebep olunca, pek de iyi olmuyor ya özünde. Ölümcül fosil yakıt şirketlerinin topraktan kömür, petrol ve doğalgaz çıkarmaya devam etmesi halinde gerçekten acı çekecek çocukları hatırlatmak istedik, diyor aktivistler. Peki, sanat eserlerinin geleceği, acı çeken sanatçı, sanatsever, müzeler ne olacak? Greta ne akıllı bilinçli bir çocuk derken onun çıkışları aktivistlere hem ilham oldu hem de kötü örnek. Ayrıca protestocular sıklıkla Vermeer, Goya, Monet, Van Gogh ve Rubens'in tabloları gibi yüksek profilli sanat eserlerini hedef alıyor. İtalyan politikacılar halka açık anıtlara yapılacak olası protesto ile ilgili para cezasını artırdı. Belçika'daki iki aktivist, Lahey'de Vermeer'in İnci Küpeli Kızını hedef almaktan geçen kasım ayında iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı ama demek hiç ders alınmamış.







YAPAY ZEKA VE KOVULMA GÜNDEMİ

Yapay zekayı işlerinde kullananlar kovulabilir! En son 15 Nisan'da yayınlanan kapağında 2013 yılında geçirdiği kazadan bu yana röportaj vermeyen Schumacher'in gülümseyen bir fotoğrafının üzerine "İlk röportaj" başlığı atılması ve hemen altına "Aldatıcı bir şekilde gerçek" ifadelerinin konması, editör Anne Hoffmann'ın kovulmasına neden oldu. Skandal bir olay esasen character.ai olduğu bildirilen bir yapay zeka sohbet robotu kullanılarak yapılan röportaj ne profesyonelliğe ne de insanlığa sığdı. Die Aktuelle dergisinin bünyesinde olduğu Funke grubu, haberle ilgili Schumacher'in ailesinden özür diledi.