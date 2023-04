Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız şu zamanlara yakışır bir kitaptan söz etmek istiyorum size: Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın 109 yıllık hayat deneyimini Büşra Sanay'a anlattığı 'Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?-100+ Yılın İzinde Hayatı Güzelleştirme Yolları'... Raflarda yerini aldığı günden beri birçok insan sadece bu kitap üzerine konuşuyor. Hayatı nasıl güzel yaşamak gerektiğini öyle güzel bir yerden anlatıyor ki, her satır başka bir ders veriyor. Muazzez Hanım hem kendi ömrünün bir değerlendirmesini yapıyor hem de yeni kuşaklara "Nasıl mutlu olurum?" sorusuna bir cevap bulmaları adına yol gösteriyor.

Kitapta en sevdiğim bölüm "Koşullar sizi yoruyor, biliyorum. Yine de ölüm hariç her şartta, sizi mutlu edecek detayların gizli olduğunu bilin. Ve asla kin beslemeyin" cümleleri oldu.

Birinci bölümde anlattığı insan profillerinde; kendini çok anlatanlardan kesinlikle uzak durun diye uyarıyor. Kişi bir yerde ihtiraslarının kurbanı olabiliyor. İhtiras çukuruna düşmemek için neler yapmalı sorusunu, çağımızın ihtiyacı olduğu en güzel öneriyi vererek cevaplıyor ve "Alçakgönüllülükten vazgeçmeyin" diyor. Takdir etme meselesine gelirsek; iyiyi ve güzeli takdir edebilmek, sağlam bir karakterin göstergesi. Bu noktada da "İnsanı, ilişkiyi ıskalamayın" diye uyarıyor bir kez daha. 'Hayattan ne anlamalıyız?' kısmında ise geçmişi ve geleceği düşünürken şimdinin elimizden kayıp gittiğine parmak basıyor.









GÜÇLÜ KADIN OLMAK

Gazeteciler "Şimdi 20 yaşında olmak ister miydiniz?" diye soruyorlarmış Muazzez Hanım'a. O da "Hayır, bunca yılın ardından geriye dönmek ve yaşadıklarımın tekrar üstünden geçmek istemiyorum" diyormuş. En sevdiğim satırlardan biri de buydu.

Kitapta hayata dair birçok konunun cevabı aranıyor, siz de cevabını bulamadığınız birçok soruyu farkındalıkla algılamış oluyorsunuz. Çünkü bilmiyoruz; geçmişten çıkarmamız gereken dersler neler mesela?

109 yıl dolu dolu yaşamış deneyimli birinden bunu dinlemek çok değerli. Nasıl güçlü kadın olunur kısmı özellikle tüm kadınlara çerçeveletip duvarlarına asacakları ve her gün bakıp hatırlamaları gereken öz değeri anlatıyor. "Ekonomik yönden babasına, abisine, eşine, sevgilisine ya da bir başka erkeğe muhtaç olmak bir kadın için zindanda zincirlenmekten farklı değil" diyor güçlü Cumhuriyet kadını Muazzez İlmiye Çığ. Bu zinciri kıran kadınların kendi kaderlerini yeniden çizeceklerini söylüyor.









SOSYAL MEDYADA FLÖRT

Şimdilerde sosyal medyadan tanışmak ve buluşmak normal kabul ediliyor. Buralardan doğan ilişkiler cinayetlere kadar gidebiliyor. Çığ'a "Sosyal medyadan flört etmeye ne diyorsunuz?" diye sormuş Büşra Sanay. Kitaptaki en dikkat merak edilecek sorulardan biri de bu, özellikle Z kuşağı için. Muazzez Hanım "Sosyal medyadan tanışmayı garip karşılamıyorum. Çağ değişiyor insanların karakterleri olduğu gibi sanal kimlikleri de var ve bu kimlikler kendileriyle ilgili çok ciddi bilgiler veriyor. Fakat yine de gençlerin buralarda flört etmesini riskli buluyorum" diyor.

Kitap bittiğinde tüm önerilere uyacağınıza dair söz vermeyi unutmayın. Uzun, sağlıklı ve huzurlu bir hayatın reçetesini arayan herkes bu kitabı hemen okumalı.









GALATA KULESİ'NDE 100. YILA ÖZEL DİJİTAL ENSTALASYON

Cumhuriyet müzesi arşivinde bulunan ve yapay zeka ile yeniden üretilen fotoğraflar, dijital bir enstalasyona dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan 'Bir Hayalin İnşası' adlı dijital enstalasyon çok özel bir etkinlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtıldı.

Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan enstalasyon, Galata Kulesi'nde izlenebilecek. Şahane proje, dilerim sadece burada kalmaz, tarihi birçok binamızda da kullanılır.