Bayramların huzuru da, neşesi de bir başkadır, çocukluktan gelen aynı sahneleri yaşatma gibi bir güzelliği vardır bir kere...

Her bayram eski bayramlar anılır ve özüne bakılınca değişmeyen birçok detay yakalanır. Tatlı bile aynıdır... Kıyafetler kısmen benzer... Kapının çalması, çocukların harçlık ya da şeker istemesi ve bayram temizliği vazgeçilmez bir ritüeldir. Dersler vardır bir de, her bayram farklı bir aile büyüğünden yeni bir şey öğrenirsin.







GERİ TEPME ETKİSİ

Ders biz öğreninceye kadar devam ediyor ya belki de bu bayramlardaki dersler bu nedenle hiç bitmiyor, kim bilir.

Mesela büyüklerin hep haklı olması hiç de tesadüf değil, var bir bildikleri işte... Örneğin annenin gözünün tutmadığıyla görüşmemelisin, bu kadar basit. Ama olur mu öyle şey? Hayal kırıklığına uğramadan dikkate almayız ama nedense. 21. yüzyılda durum tam olarak çağımızın gerektirdiği gibi, yaşamayalım da ne yapalım.

Tam da bunları düşünürlen şöyle bir yoruma şahit oluyorum "Herkes yaptıklarından bir ders çıkarır. Bazıları çok çalışır ve dersini tam alır. Bazıları tembeldir aynı dersi defalarca alır..." "Bazısı hiç almaz" diye eklemek istiyorum çünkü dersi doğru almamak da çağın en büyük sorunu.

Hayat bize aynı soruyu birkaç kere soruyor. Doğru cevabı veremedikçe de aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz işte. Bu bayram aldığım derslerden sonra öğrendiğim başka bir kavramla da sizi tanıştırmak istiyorum. 'Backfire' yani 'geri tepme tepkisi' bir başka deyişle inkarın gücü de denilebilir.







BACKFIRE ETKİSİ

Klinik Psikolog Beyhan Budak şöyle anlatıyor backfire etkisini; birisini ikna etmeye çalışırken yaptığınız en büyük yanlış, o insanı ikna edemediğiniz zaman elinizdeki tüm kanıtları karşı tarafa sunmak.

Budak, "Sen ne kadar çok kendini açıklarsan ve kanıt sunarsan o insan sana inanmıyor.

Hatta yalan söylediğini düşünebiliyor. Böyle bir durumda kaldığınızda az açıklama yapın, ikna etmeye çalışmayın" diyor.

Bayram dersi 2: Ne kadar doğru ve geçerli kanıtlar sunularsa sunulsun, insanlar inanmak istediklerine inanıyor.

Karşındakinin seni anladığı kadarsın acı gerçeğiyle bir yüzleşme daha... Örneğin, bir kişiye, yanlış olduğu bilinen bir inanç hakkında doğru bilgi sunulduğunda, bu kişi daha da savunmacı hale geliyor ve yanlış inancını savunmak için daha fazla çaba sarf ediyor.

Tıpkı sosyal medyada yaşandığı gibi gibi yalan yanlış haberlerle her geçen gün backfire zirvesi yaşanıyor. Sizce de sosyal medyada önlenemez korkunç bir 'itibar suikastı' yok mu?

Linçe uğrayarak tt olan herkes adına dilerim, bu durum yalan haberlerin yayılmasını önleyen çığır açacak bir sistemle son bulur.

Elon Musk onaylanmış 'mavi tik'lerimizi geri alarak para istiyor ya önce bu yalan yanlış haber kepazeliğine bir çözüm bulsun!







CANNES'DAN ÖRNEK KARBON EMİSYON HAREKETİ

Bu yıl 76. kez düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'ne gidecekler Cannes'a seyahatleri ve konaklamalarından kaynaklanan karbon emisyonları için vergi hariç 20 Euro ödeyecek.

Ne şahane uygulama, ne kadar örnek bir hareket. Toplanan meblağlar daha sonra tamamen karbon denkleştirme programlarına bağışlanacak.







Bu dengeleme önlemi, festivalin yeni çevre politikasının bir parçası. Festivalin bu yılki yeni çevre dostu girişimleri, yakında çevrimiçi olarak izlenebilecek, çevreye duyarlı bir programda ana hatlarıyla açıklanacak. Dilerim bu hareket bizim ülkemizde de özellikle yazlık bölgelerde uygulanır.

Yeri gelmişken belirteyim festival bu yıl Maïwenn tarafından yönetilen ve Johnny Depp'in rol aldığı 'Jeanne du Barry' filmiyle açılacak. Festivalin jüri başkanlığını ise Ruben Östlund üstlenecek.