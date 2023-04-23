Geçtiğimiz günlerde Cannes'da düzenlenen içerik fuarı MIPTV'den Türk dizi ve oyuncularının metaverse'e taşınacağı haberi geldi. Sandbox ile işbirliği yapan film, dizi ve program yapımcıları ile sanatçılar 'LAND' (arsa) ile metaverse'in; 'TurkishVerse'in bir parçası olacakmış. Hep ilkleri başaran, yapımcı Timur Savcı, bir dergiye verdiği röportajda 'Muhteşem Yüzyıl'ı metaverse'e taşıyacaklarını duyurarak yeni bir ilkin habercisi oldu.







Temel olarak, Sandbox'ta bir dijital arazi satın alıyorsunuz ve bu size oynamak için belirli bir alan sağlıyor. "Süleymanların ve Hürremlerin ve dizideki diğer karakterlerin binlerce farklı versiyonunu yaratmaya çalışıyorlar, böylece oyuncular avatarlarını seçip onlarla oynayabilecek" diyor Savcı ve ekliyor: 'Oyunu oynarken yeni nesil, hikayeyi öğrenecek.' Diğer yandan Kral Şakir, Engin Altan Düzyatan da Turkishverse'ün işlerinden olacakmış. Eminim herkesin aklında aynı soru: Turkishverse tutar mı? Sevilen bir dizinin oyununun içinde olmayı herkes ister. İlkten karmaşık görünse de bir anda popüler olacağını düşünüyorum. Muhteşem Yüzyıl'ın arkasından da diğer tüm dizilerin oyunlarını sırayla deneyimleriz.







Özetle Türkiye'deki yeni içerik formatlarıyla genç hedef kitleye ulaşılırken, küresel izleyiciler için de blockchain tabanlı yeni gelir modellerinin kapıları aralanacak. Bu tarz oyunların avantajlarından biri, izleyicilerin ve hayranların, dizinin hikayelerini ve karakterlerini daha iyi anlamalarını sağlayarak diziye daha bağlı hale gelmeleridir. Bu oyunlar, dizinin hayran tabanını genişletmeye ve yeni izleyicileri diziye çekmeye de yardımcı olabilir. Bu oyunların TV dizilerinin dizi ötesi marka genişletmesini de sağlaması mümkündür.







GREVİN SEKTÖRE ETKİSİ NE OLUR?

Hollywood senaryo yazarları, greve hazırlanıyor. 11 bin 500 senaryo yazarı, işi bırakacak, bir devrimin habercisi bu grev hazırlığı! Amerikan Yazarlar Birliği'nin (WGA) oylamasında grevi destekleyenlerin oranı yüzde 97,85! Yani grev kesinleşti. WGA, yazarların daha iyi bir ücret talep etmelerine neden olan birçok faktör olduğunu belirtiyor. Örneğin, dijital platformların artması nedeniyle, yazarların ürettikleri içeriğin daha fazla izlenmesi ve bu içeriğin daha fazla kazanç getirmesi bekleniyor. Ancak, yazarların bu kazançlardan daha az pay aldıkları iddia ediliyor. WGA, ayrıca yazarların iş koşullarının iyileştirilmesi ve telif haklarının daha iyi korunması gerektiğine de inanıyor. Peki grev gerçekleşirse sektör nasıl etkilenir? Kasım 2007'deki büyük grev, 100 gün sürmüş, yapım şirketleri ve stüdyolar yaklaşık 2,1 trilyon dolar zarar etmişti. Eğer grev gerçekleşirse, TV dizi ve filmlerin çekimleri durabilir veya ertelenebilir. Ayrıca, yazarlar grevde çalışmayacakları için, yapımcılar stok senaryolar kullanmak veya yarım kalan projeleri bitirmek zorunda kalabilirler.