Kültür ve sanat alanında son yıllarda Türkiye'de yapılan yatırımlar oldukça dikkat çekici. Bu yatırımların bir kısmı, tarihi ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak için yapılırken diğer yandan sanatseverlere nitelikli sosyalleşme alanları da oluşturuldu. Uzun zamandır açılması beklenen İstanbul Modern bu bahsettiğime en iyi örnek, beklediğimize de gerçekten değdi. Kültür ve sanat girişimi sadece İstanbul Modern ile de kalmıyor, öyle güzel mekanlar açılmış ki insanların içindeki yeniden keşfetme arzusunu tetikliyor. İşte bu arzuyu tetikleyen yeni müze ve kültür sanat mekanları...







İSTANBUL MODERN

Yeni binası, dünyadaki simge kültür ve sanat kurumları ve müzelerin mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı. Piano'nun Türkiye'deki ilk ve tek projesi olma özelliğini taşıyan yeni bina, 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapıyor. 'Yüzen Adalar', 'Hep Buradayız', 'Renzo Piano: Yerin Ruhu' ve 'Mimarinin İnşası' sergilerinin yanı sıra Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye, Hindistan, Çin, Fas gibi farklı coğrafyalarda çektiği 22 büyük portreden oluşan 'Başka Bir Yerde' sergisi son derece çarpıcıydı.



BİRGİ ÇAKIRAĞA KONAĞI

Son günlerin ilgi çekici kültür sanat girişimlerinden biri. 17. yüzyılda inşa edilen konağın restorasyonu sonucunda ziyaretçiler, tarihi bir konakta yaşayan bir ailenin hayatına dair detaylı bir görünüm elde edebiliyorlar.









BÜYÜKADA EDEBİYAT MÜZE KÜTÜPHANESİ

Büyükada'da yer alan tarihi Hacopoulos Köşkü, restorasyonun ardından İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak kitapseverlerle buluştu. Kütüphanede Reşat Nuri Güntekin, Melih Cevdet Anday, Zeyyat Selimoğlu, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli isimlerin hayatından kesitler yer alıyor.



ADANA MÜZE KOMPLEKSİ

Komplekste yer alan Adana Arkeoloji Müzesi, bölgedeki arkeolojik eserlerin sergilendiği bir müze. Adana Etnografya Müzesi'nde ise bölgedeki etnografik eserler sergileniyor. Her iki müze de ziyaretçilere bölgenin tarih ve kültürü hakkında fikir veriyor.









İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI

19. yüzyılda inşa edilmiş bir tütün fabrikasının restore edilmesi sonucu oluşan İzmir Kültür Sanat Fabrikası için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı gönülden tebrik etmek istiyorum. Öylesine güzel bir iş olmuş ki, sanat galerileri, tiyatro, müzik stüdyosu ve sergi alanlarından oluşan kompleks, İzmir'deki kültür-sanat hayatına ciddi katkı sağlıyor.



DEMRE AZİZ NİKOLAOS ANIT MÜZESİ

Müzede, Aziz Nikolaos'un hayatına dair belgeler, eşyalar ve eserler bulunurken hikayesi de anlatılıyor. Sonuç olarak, Türkiye'deki kültür ve turizm sektörüne yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizin tarihi ve kültürel zenginlikleri hem korunuyor hem de turistler tarafından keşfediliyor.









HOLLYWOOD'DA GREV BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Yazarlar Birliği (Writers Guild of America - WGA), daha iyi çalışma koşulları talebiyle geniş çaplı bir greve gidiyor diye yazmıştım. Anlaşma sağlanamadı ve grev başladı. Hollywood'da senaristlerin son grevi 2007 Kasım'ında başlamıştı. 100 gün süren grevin Amerikan eğlence endüstrisine maliyeti 2.1 milyar doları bulmuş, bu süreçte pek çok film ve dizi projesi iptal olmuş, diziler ve TV programları final yapmak zorunda kalmıştı. Stüdyolar, potansiyel olarak yazarsız da üretilebilecek senaryoları stoklamış olsa da, yapım sırasında sahneler hakkında danışmak veya yeniden yazılması için yazarlara ihtiyaç duyuluyor. Grev devam ettiği sürece yapımların büyük çoğunluğu durdurulacak. Eğer grev süresi uzarsa, sonbaharda başlayacak olan yeni diziler ve yeni sezonlar da ertelenmek zorunda kalacak.