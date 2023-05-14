Heyecan verici bir sanat deneyimi yaşamak ve ruhun derinliklerine yolculuk etmek isteyenlere sesleniyorum! Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de heykeltıraş Beste Alperat'ın 'Evren içinde Evren' sergisine adım attığınız anda ruhunuza mistik bir hikaye fısıldanıyor.

Alperat'ın Krigami tekniğiyle oluşturduğu heykeller, Japon kültürünün gizemli havasını yansıtan ince katlamalarla hayat bulmuş. Bu mistik yolculuğa katılın ve sonsuzluktan, kaostan ve hiçlikten doğan belirsizlik içindeki netlik ve varoluşun ışığını keşfedin.







Beste Alperat'ın heykelleri, sanatseverleri evrenin içindeki bir evrene taşıyor ve ruhun en derin noktalarına dokunuyor. Krigami, Japon kültüründe kökeni olan geleneksel bir kağıt katlama sanatıdır. Alperat, bu tekniği kullanarak heykellerinde kağıdın zarafetini ve kırılganlığını temsil etmeyi hedeflemiş sanki. Sanatseverler heykellerin etrafında dolaşırken evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, insanın iç dünyasında var olan sonsuzluğu keşfetme ve kendi varoluşsal deneyimlerini anlama arayışına işaret ediyor. Sergi, 26 Mayıs'a kadar AKM galeride mutlaka görülmeli. Beste Alperat'a eserlerin hikayesini sorduğumda şöyle cevapladı:







DERİN BİR FELSEFE

"Hayatımda yer eden temaları, bende iz bırakan olayları heykellerimin içine sığdırmaya çalışıyorum ve bunu yaparken de kağıt katlama sanatının tekniklerini ve dizaynlarını kullanıyorum. Kırılgan kağıt görünümlü bu dizaynları dayanıklı dış mekan heykellerine dönüştürüyorum. Japonya seyahatimde tanıştığım kağıt katlama sanatı Krigami zamanla benim kendimi anlattığım dil oldu. Krigami'nin derin felsefesi ve uçsuz bucaksız alfabesi ile tanıştıktan sonra her geçen gün bu dili daha fazla geliştirmeye çalışıyorum.

Hayatım boyu heykele olan ilgim ve uğraşım duygu ve düşünce dünyamda demlenip hayatımın odak noktası haline geldi diyebiliriz.

'Evren İçinde Evren' sergimde bu heykelleri sergilerken gördüm ki hepsinin ortak bir teması oluşmuş; içsel yolculuğumuz. Sergideki 14 heykelin hepsi birbirine gönderme yaparak kendimizi bulma yolculuğunu anlatıyor. Tıpkı sergideki derviş heykelinin zorlu kapılardan geçerek Vahdet'i vücuda erişme yolculuğu ile Simurg'un Kaf Dağı'nın ardındaki Anka kuşunu bulmak için çıktığı zorlu yolculuğun aynı olması gibi."







BETERBÖCEK 2 NASIL OLACAK?

Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B'nin yapımcılığını üstlendiği 'Beterböcek 2'nin nasıl olacağı şu günlerde sinema dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri. 2024 sonbaharında gösterime girmesi beklenen filmin kadrosuna son olarak Monica Bellucci de dahil oldu. Bellucci, Beterböcek'in eşi rolünü üstlenecek. Öte yandan Tim Burton'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı 'Beetlejuice 2'nin başrolünde Michael Keaton (Betelgeuse) ve Winona Ryder (Lydia Deetzyer) alacak. İlk filmdeki eşsiz tarzını ve mizah anlayışını devam ettireceği düşünülerek, beklentiler yüksek tutuluyor. Filmin iyi olmayacağını da düşünenler var elbette onların yorumları ama ön yargıdan öte değil şimdilik. Devam filmleri genellikle ilk filmin başarısını tekrarlamak için yapıldığı düşünülür ve bazı izleyiciler, 'Beterböcek 2'nin de bu duruma düşebileceğinden endişe ediyor. İlk filmin büyülü dünyasını tekrar yaratmak yerine, aynı konseptin tekrar kullanılması hayal kırıklığı yaratabilir. Bazı izleyiciler, devam filminin orijinal filmin yaratıcılığını ve taze yaklaşımını kaybedebileceği endişesini taşıyor.

İlk filmdeki eşsiz tarzın ve mizahın tekrarlanması yerine, yeni bir perspektif ve yaratıcı bir yaklaşım bekleniyor. Aksi takdirde, devam filminin sadece bir kopya gibi görülebileceği düşünülüyor. Dilerim hikaye zorlama olmaz keyifli yeni fantastik bir evren kurgulanır. "Beterböcek 2"nin vizyon tarihi 6 Eylül 2024 olarak açıklandı. Şurada ne kaldı ki bekleyelim görelim.