Asın bayrakları, Los Angeles'ta açılan "Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond" sergisinde altı kadın sanatçımız ülkemizi temsil ediyor. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakasının en büyük sanat müzesi olan LACMA (Los Angeles County Museum of Art)'da.

Günümüzde, çağdaş sanatın küresel bir platformda kendine yer bulması o kadar önemli ki, böyle şeyler duyunca daha çok alkışlamalıyız. Bir kere Türk sanatçıların yurt dışında başarıyla temsil edilmesi, ülkemizin kültürel zenginliğinin ve sanatsal birikiminin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlıyor.







Sanat, bir ülkenin kültürel kimliğinin en önemli unsurlarından biri ve Türk sanatçıların uluslararası platformlarda sergilediği eserler, Türk kültürünün ve estetik anlayışının dünya genelinde tanınmasına yardımcı oluyor. Asya'dan Afrika'ya uzanan coğrafyadan 42 kadın sanatçının 75 eserinden oluşan ve 24 Eylül tarihine kadar sürecek sergiye ülkemizden Kezban Arca Batıbeki, Azade Köker, İnci Eviner, DICE KAYEK (Ayşe-Ece Ege) ve Gülay Semercioğlu eserleriyle katılıyorlar.



25 MİLYON ZİYARETÇİ

Bu durum, ülkemizin sanat turizmi potansiyelini artırarak yabancı turistlerin Türkiye'yi ziyaret etmelerini teşvik edebilir ve kültürel alışverişin artmasına katkıda bulunabilir. Bu kadın sanatçılar ülkemizin sanat sektörünün uluslararası alanda itibarını güçlendiriyor.







Sergi kapsamında Kezban Arca Batıbeki'nin Feud diptiği, Azade Köker'in Deconstruction (Venus) heykeli, DICE KAYEK (Ayşe-Ece Ege'nin) Dome eseri, İnci Eviner'in Harem videosu ve Gülay Semercioğlu'nun 'The flower inside me' ve 'The red seed' eserleri Kaliforniyalı sanatseverlerle buluşuyor.

Bitmedi Kezban Arca Batıbeki'nin sergide yer alan diptik resmi 'Feud' ve Azade Köker'in Venus heykeli müze koleksiyonuna dahil edilmiş. LACMA; antik dönemden günümüze 147 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 2 bin 300 sanat eserini koleksiyonuna katan müze her yıl hazırladığı yaklaşık 25 sergiyi milyonu aşan sanatseverlerle buluşturuyor.

***

YAPAY ZEKANIN ÜRETTİĞİ GÖRÜNTÜ NASIL ANLAŞILIR?



Yapay zeka tarafından üretilen derin sahte (deepfake) görüntüler gerçeğinden nasıl ayırt edilebilir? Şu günlerde herkesin birbirine sorduğu soru bu. Cevabı da durumun kendisi gibi karışık ve korkutucu. Çünkü her an herkes fotoğraflarımla istedikleri gibi bir senaryo üretilebilir mi düşüncesiyle uğraşıyor. Bu teknolojiler çoğunlukla komedi amaçlı olarak kullanılsa da siyasi karalama ve rıza-dışı cinsel içeriklere de kolay bir kapı aralıyor.

Gerçek mi sahte mi ayırt etmek çok güç ve sosyal medyada hızlıca yayılma gibi bir özelliği var. Yeni geliştirilen DALL-e ve Midjourney gibi yapay zeka araçları her türlü senaryo içerisinde istenilen görüntüleri kolay bir şekilde oluşturmayı mümkün hale getirdi. Peki nasıl anlarız gerçek dışı görüntüyü?

Üzerinde oynanmış görüntülerde genellikle ışık izdüşümlerinde tutarsızlıklar oluyormuş özellikle eller dijital olarak bozulmuş olarak görülüyormuş. Eski ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformundan spot ışığı altında diz çöken bir fotoğrafını paylaşmıştı, fotoğrafa dikkatli bakıldığında fotoğrafın üzerinde oynandığı anlaşılıyor.







KONTROL ETMEK ŞART

Görüntüde Trump'ın ellerinden birinde bir parmağının eksik olduğu ve baş parmaklarının bozuk olduğu dikkat çekiyor. Benim favori örneklerimden biri Papa'nın kabarık bir mont giydiği fotoğrafta. Bu görüntüde de Papa'nın gözlüklerinin formunun bozuk olduğu görülüyor. Bir görüntünün yapay zeka tarafından üretildiğine işaret eden bir başka şey de arka plandaki tuhaflıklar olabilir.

Yapay zeka hâlâ kelimeleri doğru yazmakta zorlanıyor. Örneğin Macron'un yakalandığını gösteren fotoğraflarda polislerin üniforma ve miğferlerinde yazan kelimeler hatalı ve Macron'un sağ elinde altı parmak görünüyor. Yani Trump'da da Macron'da da parmaklarda sıkıntı var yapay zeka anlamak için parmaklara bakmak da gerçekle sahteyi ayırt etme yollarından biri.

Çok dikkat etmemiz gerektiği dışında yapılacak bir şey yok bir de yapay zeka teknolojisi geliştikçe bu tür ayrıntılarda tespit de giderek zorlaşacak. Bu nedenle bu tür sahte görüntüleri tespit etmek için içeriklerinin ve kaynakların doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor. Bu nedenle güvenilir haber ve bilgi kaynaklarının önemi her zamankinden daha fazla hale geliyor.