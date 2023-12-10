Yeni medya sanat dünyası, gün geçtikçe büyüyen ve evrilen bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu büyüme bir dizi tartışmayı da beraberinde getiriyor.

Miami sanat haftasında şahit olduğum bir olay son zamanlarda, birçok yeni medya sanatçısı, eserlerinin diğer sanatçılar tarafından acımasızca taklit edildiği iddiaları. Bazı sanatçılar, eserlerinin benzerlerinin, hatta aynılarının, başka sanatçılar tarafından kullanıldığını öne sürüyor ve bu durumun yaratıcılıklarına zarar verdiğini söylüyorlar. Aynı veriler kullanılarak yapay zekada üretilen işler, bir sanat eserinin hangi ölçüde orijinal sayılması gerektiği konusunda yeni medya sanat dünyasında belirsizlik yaratıyor.







Konuştuğum bir yeni medya sanatçısı, sektörün en bilinen isimleri, kimse bu yolda başarıyla ilerlesin istemiyor, benim verilerimi kullanıyor, 'Benim tekniğim' diyor. Zaten hepsi aynı veriyi kullanıyor diyor.







Kimse birbirinden ayrışmıyor mu diye soruyorum. Örneğin 4 milyardan fazla veriyle 300'den fazla yapay zeka modelini eğitme şansı elde edenle, 1 milyar veriyle eser üretenin işleri birbirine yakın ama aynı değil diyor. Ama gel gör ki, sanatçılar birbirini büyük etkinliklere şikayet ederek birçok kişinin o etkinlikte yer almasını engellediğini söylüyor.

Dışarıdan baktığımızda "Ne var ki bunda?" diyebileceğimiz büyük bir meseleden bahsediyorum, taklit değil bu kimsenin birbirinin gelişimine saygı duymaması ya da önüne geçeceğinden korkması.

Hepsi bu.



DAVID MAISEL'IN KOLEKSİYONU

Marvel Studios'u kurmasıyla tanınan David Maisel Miami sanat haftasında bir konuşma yaptı, Marvel'ın ilk günlerini hatırlatan Maisel, uzmanların 'Iron Man'in potansiyelini nasıl hafife aldıklarını, başlangıçta 30-40 milyon dolarlık mütevazı bir kazanç öngördüklerini hatırladı.

Stan Lee ve Robert Downey Jr. gibi ikonik isimlerle olan etkileşimlerini anımsattı. Sonuçta 'Iron Man' tüm beklentileri aştı ve şaşırtıcı bir şekilde 100 milyon dolar hasılat elde etti. Maisel iddialı vizyonunu şöyle paylaştı: "Hayalim, sadece birkaç kişinin izlediği bir filme sahip olmak değildi. Dünyayı istedim. Hikayenin evrensel olması gerekiyordu ve bunun yolu da büyük bir sinema filminden geçiyordu."







Maisel'e göre Marvel'ın DC Comics'e kıyasla benzersiz başarısı, seriyi yöneten özel ekibe atfedildi. Karakterlere ve anlattıkları hikayelere olan gerçek tutkularını vurguladı. Maisel ayrıca Marvel'dan sonraki girişimi olan Angry Birds fikri mülkiyetiyle olan yolculuğunu da paylaştı. 'Angry Birds Filmi'ni yarattı. Maisel, popülerliğin anahtarının doğru çizgi roman sanatçısını bulmakta yattığını açıkladı.

Ayrıca Maisel, mayıs ayında kurduğu bir Web3 şirketi olan Ekos Genesis hakkında da bilgi verdi. Kuruluşundan bu yana kaydedilen ilerleme sorulduğunda Maisel, dinleyicileri X hesaplarını takip etmeye ve devam eden projelerinden haberdar olmak için kanallarına katılmaya teşvik etti. 1/1 orijinal dijital sanattan oluşan 995 parçalık bir proje olan Ekos Genesis Sanat Koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Üç cilt halinde çizgi roman formatında yayınlanacak bir üçleme olarak ortaya çıkacak olan Ekos için heyecan verici planlarını açıkladı.



NFT NEDEN BEDAVA?

Ünlü bir Japon güzellik markası özel bir üretken dijital sanat projesi için Art Blocks Engine ile yaptığı iş birliği olan Future Reflections girişimi aracılığıyla Art Basel Miami'de dikkatleri üzerine çekti.







Takas edilemez tokenlere (NFT'ler) yönelik dikkat çekici bir girişimde ünlü dijital sanatçılar Hannah Yan, Jen Stark, Kaoru Tanaka ve Robert Hodgin tarafından hazırlanmış 1.872 benzersiz eseri gün yüzüne çıkardı. Markanın kuruluş yılı olan 1872'ye saygı duruşunda bulunan girişim, bu NFT'leri ücretsiz olarak sitesinde sunmasıyla çok konuşuldu. Amaç, markanın sanata ve bilimsel yeniliğe olan bağlılığını sergileyerek üretken sanatı demokratikleştirmekti.

Tüm bunlara inandık mı, hayır. Çünkü bu eserleri sanatseverlere bedava açmak tam olarak NFT dünyasının çökmesinden kaynaklı. 3 yıl önce olsaydı rekor satışlarını konuşuyor olurduk marka da bunu gururla sunuyor olurdu.