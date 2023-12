Her yıl bu dönem dünyanın dört bir yanından sanatseverler Miami'deki sanat fuarında buluşuyor. Her buluşmanın bir gündemi oluyor elbette, bu senenin gündemi ise rekor satışlarıyla konuşulan sanat fuarı Art Basel Miami Beach'teki koleksiyonerlerin hep aynı işleri görmekten yakınmaları. Haklılar mı, tartışılır çünkü aynı işleri öncelikle fuarın kabul etmemesi gerekiyor, böyle bir düzenleme ilerleyen yıllarda gelir mi göreceğiz.



DÜNYA'YLA İLİŞKİMİZ

Art Basel, dünya genelinden 25'i ilk kez sergilenen 277 üst düzey galeriyi ağırladı bu yıl. Katılımcıların üçte ikisinin Kuzey ve Latin Amerika'dan geldiği fuar, Amerika kıtasının sanat ortamı için önemli bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi.









SHAKIRA ESERİ ALAMADI

Meridyenler: Mesaj İçeren Anıtsal Sanat Eserleri adlı bölüm, bazı kesimlerce kompleksli bir bölüm olarak değerlendirildi. Küratörlüğünü Magali Arriola'nın üstlendiği bu yılın odak noktası, gezegenle ilişkimizi yansıtan sanat eserleriydi. Öne çıkanlar arasında Ja'Tovia Gary'nin yeni bir enstalasyonu ve Hew Locke'un heykelleri yer aldı. Art Basel'in Ücretsiz Konuşmalar programı, Latin Amerika'ya özel bir vurgu yaparak, kültürel liderler arasındaki canlı tartışmalara yer verdi.

Şarkıcı Shakira, bir galeride sanatçı Mickalene Thomas'ın 2023 tarihli 'Baş Rahibe' adlı eserini inceledi. Ancak eserin zaten 500 bin dolara satıldığı ortaya çıktı. Bu arada bu yıl Art Basel ve Michelin Guide, güzel bir işbirliği yapmış. Florida'daki tek Michelin yıldızlı restoranın şefleri, sanat fuarı misafirlerine özel bir deneyim sundu.







'LABİRENT'E İLGİ

Her yıl Miami Beach'te farklı enstalasyonlar yer alır, bu yılın en dikkat çekeni 'Labirent'ti. Geleneksel labirentlerin aksine, bu kumla kaplı labirent, kaybolmak veya kafa karıştırmak için değil, ziyaretçilerin kendini bulması için tasarlandı. Kumla kaplı duvarların, Miami Beach manzarasıyla harmanlandığı olağanüstü bir kamusal sanat enstalasyonuydu.

Bu sürükleyici labirent, insanın asla kaybolmadığı ve tüm yolların tek bir hedefe, sembolik bir buluşma noktasına çıktığı bir eser. Labirenti tasarlayan sanatçı Sebastian Errazuriz, yapı içerisinde QR aracılığıyla indirilebilen bir rehber de yayınladı. Bu rehber, yapay zeka ile gelecekteki etkileşimlerimize dair bir fikir veriyor. Errazuriz, yapay zekanın matbaa veya internetten çok insanlık tarihindeki en önemli gelişme olduğuna inanıyor.









BEZOS VE MUSK ESERE KONU OLDU

SANAT fuarında Sebastian Errazuriz'in 'Labirent'in dışında bir eseri de çok konuşuldu. Sanatçı, herkesin dikkatini çeken heykelinde; Jeff Bezos'u şaha kalkan bir atın üstüne yerleştiriyor, Mark Zuckerberg ve Elon Musk'ın ise kılıçlarla bir savaşa girdiği görülüyor.









HOLLYWOOD FUARDA BULUŞTU

ART Basel bu yıl kapsamlı bir sergi ve etkinlik programı için kurumlar ve kültürel ortaklarla işbirliği yaptı. Bu kapsamda birçok müzede Hernan Bas, Anne Duk Hee Jordan ve Gary Simmons gibi sanatçıların yer aldığı gösteriler gerçekleşti. Cindy Crawford, Leo DiCaprio, Venus Williams ve Jared Leto, Miami Beach'teki kongre merkezinin koridorlarında dolaşan Hollywood simalarıydı. Türkiye'den ise Bülent Eczacıbaşı ve Oya Eczacıbaşı'yı gördüm sadece.