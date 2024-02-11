Ahmet Kaya... Neşet Ertaş... Naim Süleymanoğlu... Müslüm Gürses... ve şimdi de Cem Karaca.

Gün geçmiyor ki sinema dünyasında bir yargı süreci başlayıp ve film durdurulması gündem olmasın. Yargıdan durdurma kararı alan filmler bundan sonraki filmlere ders olmalı, yapımcılar buna kalkışmamalı ya da artık gerçekten bir yasa çıkmalı ve izinsiz bu filmler yapılmamalı.







Kaldı ki yapılan filmler de kötü! Bakın 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gişesine, film durdurulana kadar zaten battı, ilk hafta sonu filmin en çok izlenmesi gereken zamanda film 75.518 kişi tarafından izlendi.







MASAK ARAŞTIRMALI

Box office Türkiye verilerine göre film, 202.842 kişi tarafından izlenmiş ve 26.916.776 TL hasılat elde etmiş. Yani film zarar etti. Davalık filmin dijital platform satışı da gerçekleşmez, TV kanalı da satın almaz. Peki sormak istiyorum bu kavgaya hakarete değdi mi? Böyle olacağı belliydi zaten kim neye güvendi anlamış değilim. Hiç mi Ahmet Kaya ve Neşet Ertaş filmlerinin durdurulmasından ders çıkarılmamış? Öte yandan filmin 90 milyona mal olduğu söyleniyor, MASAK, 90 milyon nereye gitmiş, araştırsa keşke.. Bakarsınız bir film daha çekilir, yapımcıların gözyaşı diye ne dersiniz….







Bakın bir biyografi filmi nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, önerim Barış Manço'nun filminin nasıl yapılacağını takip etmeniz. Sektörün en iyilerinden TAFF Pictures'ın yapımını üstlendiği filmin hazırlıkları sürüyor, tabi ki Manço Ailesi'nin izniyle, bir film yapılacaksa böyle yapılmalı zaten. Ailelerin paylaşacağı gerçek bilgiler çok önemli. Gerçek varken neden hayal ürünü ögeler yer alsın. Küçük bir tavsiye: Erdemli bir yaşam sürmek için cahil cesaretten kaçınmak gerekir.







CHUCKY UZAYA MI GİDİYOR?

Son zamanlarda, "Child's Play" ve "Chucky" dizisinin yaratıcısı Don Mancini'nin Chucky'yi uzaya göndermeyi planladığına dair söylentiler dolaşıyor. Bu fikir bazı hayranlar tarafından heyecanla karşılanırken, bazıları da "uzay" temasının fazla kullanıldığını ve zorlama olduğunu savunuyor.

Chucky'nin uzay macerası da bu benzetmeye benzer şekilde görülebilir. Chucky'yi her filmde farklı bir ortamda görmek, karaktere yeni bir boyut kazandırıyor ve hikayeyi daha da ilgi çekici hale getiriyor kabul ancak uzay gibi fantastik bir ortam, Chucky'nin karakterini ve psikopatlığını bambaşka bir açıdan keşfetmemizi nasıl sağlayacak?

Şöyle; bir bakmışız, Chucky uzay gemisinin oksijenini kesiyor, astronotları uzay boşluğuna fırlatıyor veya uzaylı bir virüs kullanarak onları hasta ediyor. Chucky'nin uzay macerası fikri hem heyecan verici hem de riskli. Bu fikrin hayata geçip geçmeyeceği ve hayranlar tarafından nasıl karşılanacağı zaman gösterecek.







ARAŞTIRMAYA BAKIN

Yeni bir araştırmaya göre bütün gün oturarak çalışan kişilerin herhangi bir nedenle normalden daha erken ölme riski, hareketli iş ortamlarında çalışan kişilere göre en az yüzde 16 daha yüksek. Haydi kalkıyoruz, ya ayakta çalışıyoruz ya da yatarak. Tayvan'da gerçekleştirilen araştırmaya yaklaşık 13 yıl boyunca izlenen, 20 yaş ve üstü 481 bin 688 aktif çalışan kişi katılmış. Katılımcıların hiçbirinde çalıştıkları işe başladıklarında kardiyovasküler hastalık tanısı yok. Uzmanlar her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini, telefonda konuşurken ayağa kalkmayı ve iş arkadaşlarıyla kısa yürüyüşler yapmayı öneriyor.