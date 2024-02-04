Dünya mimarlık tarihinin en önemli anıtlarından biri olan Ayasofya, sadece mimarisi ve ihtişamıyla değil, barındırdığı tarihle de büyüleyici bir atmosfere sahip. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ise bu atmosferi ziyaretçilere eşsiz bir şekilde aktarmayı başarıyor. Müze, Ayasofya'nın yaklaşık 1700 yıllık tarihini, üç katında farklı dönemlere ayırarak anlatıyor.







Üçüncü katta Roma İmparatorluğu Dönemi, ikinci katta Osmanlı Dönemi, sürükleyici görsel ve işitsel gösterimlerle canlandırılıyor. Birinci katta ise Kilise, Camii, Müze ve yeniden Camii olmak üzere dört bölümde, önemli eserler sergileniyor. Bunlardan birçoğu ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Müze, sadece tarihi eserler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilere Ayasofya'nın farklı dönemlerini deneyimleme imkanı da veriyor.







Sanal gerçeklik ve hologramlar gibi teknolojiler, geçmişe adeta bir pencere açıyor. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, sadece Ayasofya'nın değil, İstanbul'un ve dünya tarihinin de önemli bir parçasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat. Geçmişe bir yolculuk yapmak ve Ayasofya'nın gizemli atmosferini deneyimlemek için bu müzeyi ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.



ÇİFTÇİLER BRÜKSEL'İ İŞGAL ETTİ

HIÇ gübre meydan okuması duydunuz mu? Gerçekten de böyle bir şey yaşandı ve Brüksel'de çiftçiler şehrin her yerine döktükleri gübreyle meydan okudular. Sıkı çevre yasaları ve tarımsal desteğin kısıtlanmasına öfkeli olan Belçikalı çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde Brüksel'de şok edici bir protesto düzenledi. Traktörlerle şehre giren ve yolları kapatan çiftçiler, şehir merkezini trafiğe kapattı ve AB binalarına yakın alanlarda traktörlerini ateşe verdi. Polis, protestoları kontrol altına almak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.







Çatışmalarda çok sayıda polis ve çiftçi yaralandı. Protestolar nedeniyle AB zirvesi geçici olarak ertelendi. Brüksel'deki protestolar, AB'nin tarım politikası üzerinde büyük bir baskı yarattı. AB liderleri, çiftçilerin taleplerini gözden geçirmeyi ve tarım politikasında bazı değişiklikler yapmayı kabul etti. AB'nin tarım politikasının sürdürülebilirliği ve adil olup olmadığına dair önemli sorulara yol açtı. AB liderleri, çiftçilerin endişelerini gidermek ve tarım politikasında gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda kalacak.



VENEDİK BİENALİNDE YENİLİK

BU yılki Venedik Bienalinde yer alan sanatçıların sayısı, 2022 edisyonunda yer alan 213 sanatçıyı çok geride bıraktı. Bienalin ilk kez temayı ele alacak katılımcıları arasında Brezilya'dan MAHKU-Movimento dos Artistas Huni Kuin kolektifi, Aotearoa'dan (Yeni Zelanda) Mataaho Collective, Erica Rutherford, Isaac Chong Wai, Elyla, Violeta Quispe, Louis Fratino, Dean yer alıyor.







Buna ek olarak, Nucleo Contemporaneo, Milano merkezli küratör Marco Scotini tarafından 2005 yılında kurulan ve neredeyse yirmi yıldır "sanatsal pratikler ile aktivizm arasındaki ilişkilere odaklanan bir video arşivi" toplayan bir proje olan İtaatsizlik Arşivi'ne ayrılmış bir bölüm içerecek. Bu bölüm 'Diaspora aktivizmi' ve 'Cinsiyet İtaatsizliği' olarak iki bölüme ayrılıyor.