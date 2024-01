Gelişen teknolojiyle birlikte, müzik dünyasında da çığır açan bir değişim yaşanıyor. Gelecekte birçok nostaljik grubun yanı sıra güncel müzisyenlerin de bu hologram konser prodüksiyonlarını tercih edebileceğinin altı çiziliyor. Öyle ki hayatta olmayan ancak hayranı olduğunuz bir sanatçının hologram konserine katılma fikri fantastik gelse de gerçeklik halini almaya başladı. Hologram konserleri, müzikseverleri zaman ve mekan sınırlarını aşarak eşsiz bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.İlk zamanlar herkes olur mu öyle şey kimse gitmez yorumları yapılıyorken biletler ilk günden tükenmeye başladı.







İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, Londra'da kendileri için özel olarak kurulan arenada gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla konser verdi. ABBA üyeleri Agnetha, Björn, Benny and Anni-Frid'in en yeni motion capture teknolojileri kullanılarak tasarlanan avatarları, ABBA Voyage konserlerine özel olarak "ABBAtar" olarak anılıyor. Ve bu gerçeğini asla aratmayan ABBAtar'lar, son derece profesyonelce yapılan ışık tasarımının içinde izleyenlere adeta gerçekliğin nerede bittiğini unutturuyor. Ancak bu enteresan deneyimin arkasında yalnızca sanal gerçeklik ve dijital sahne tasarımcılarının olmadığını belirtmek gerekiyor.







EŞ ZAMANLI KONSER

ABBA'nın yaptığı gibi bu yeni teknoloji sayesinde, hayatta olmayan sanatçıların unutulmaz performansları canlandırılıyor ve müzik tarihinde unutulmaz anılar canlılık kazanıyor. Düşünsenize Zeki Müren, Müzeyyen Senar gibi efsaneleri yeniden sahnede izleme fırsatı bulabileceğiz. Ancak sadece geçmişin anıları değil, günümüz sanatçıları da hologram konserleri ile izleyicilerine farklı bir deneyim sunma potansiyeline sahip. Hologram konserleri, müzik endüstrisinde yeni bir paradigma yaratıyor. Örneğin, Ajda Pekkan'ın eş zamanlı olarak ülkenin her ilinde hologram konserler vermesi, müzikseverleri coğrafi sınırlardan bağımsız bir şekilde bir araya getirebilir. Bu durum, konser alanlarını dolduran hayran kitlesiyle birlikte ekonomik anlamda da büyük bir potansiyeli beraberinde getirir.







Ancak, hologram konserlerin müzik sektörüne getirdiği avantajlar kadar dezavantajları da var. Hologram konserler, sektörde yeni gelir kapıları açarken, aynı zamanda canlı performans deneyimini sorgulamamıza neden oluyor. Sanatçıların hologramlarıyla gerçekleştirdiği konserler, seyircinin duygusal bağını sarsabilir ve canlı performansın yerini alabilir mi, sorularını da gündeme getiriyor. Bununla birlikte, bu sayede müzikseverler, dünya çapında sevilen sanatçıların performanslarına daha kolay erişilebilecek.







OSCAR'IN ŞAŞIRTAN KARARI

Bu hafta sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 96. Akademi Ödülleri'nin adayları açıklandı ve bu haberi sinemaseverler heyecanla karşıladı. Jack Quaid ve Zazie Beetz'in sunumuyla, 23 farklı kategoride yarışacak filmler ve isimler artık belli oldu. Ancak her sene olduğu gibi, bu yıl da bazı sürpriz adaylıklar ve beklenen isimlerin dışarıda kalması, ödül sezonuyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Margot Robbie'nin Barbie filmiyle aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyordu ve liste dışı kalması gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Keza filmin yönetmeni Greta Gerwig, yönetmenlik kategorisinde aday gösterilebileceği tahmin edilen en güçlü isimlerdendi ancak Robbie gibi o da adaylar arasına giremedi. Leonardo Dicaprio'da da aynı durum oldu. Dolunay Katilleri filmiyle adaylığına kesin gözüyle bakılırken SAG Ödülleri'ne aday gösterilmediği gibi Oscar yarışının da dışında kalması ihtimal dahilindeydi ancak yine de şaşırttı. Bu yılın sürprizlerinden bir diğeri de, Bradley Cooper'ın yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı Leonard Bernstein biyografisi "Maestro"nun 7 adaylık alması oldu. Cooper, yapımcı, senarist ve oyuncu olarak aday gösterilirken, yönetmenlik kategorisinde dışarıda kaldı. Bu karar, Cooper'ın çok yönlü yetenekleri ve filmdeki başarıları göz önüne alındığında, şaşkınlık yarattı.