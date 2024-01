2024 sanat dünyası için oldukça heyecan verici geçecek gibi gözüküyor çünkü sanatseverleri dünyanın dört bir yanındaki sergi ve bienaller bekliyor.

Şehrin koşuşturmasının ve gündelik yaşamın telaşının arasında kaybolan pek çok sanat etkinliğini keşfetmek için 2024 tam da zamanı o yüzden şimdiden sanat seyahatlerini planlamaya başlayabiliriz.

Venedik Bienali'nin kültürler arası diyalogları kucaklayacağı, Whitney Bienali'nin gerçeklik sınırlarını zorlayacağı ve Diriyah Bienali'nin çağdaş sanatın Suudi Arabistan'daki iz bırakan ev sahipliğiyle sanatseverlere ilham katacağı bu yıl, sıradanın ötesine geçme şansı sunuyor.







HER YERDE YABANCILAR

Bu sergi ve bienallerle dolu yıl, sanat tutkunları için unutulmaz anlarla dolu olmaya aday. İşte önümüzdeki 11 ay boyunca sanat dolu günler geçirmeniz için öneriler:

60. Venedik Bienali: Venedik Bienali, sanatın kalbinde atacak gibi duruyor. 'Her Yerde Yabancılar' teması, dünya genelinde sanatçıların kültürler arası diyaloglarına odaklanacak.

Pierre Huyghe Sergisi: Punta Della Dogana, Venedik, 17 Mart-24 Kasım... Huyghe'nin eserleriyle dolu bu sergi, sizi sürükleyici bir sanat yolculuğuna çıkaracak. Venedik'in tarihi mekanlarından birinde, sanatın derinliklerine dalın.

Whitney Bienali: Gerçek Şeyden Daha İyisi, Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, 20 Mart'ta açılıyor Gerçek sanatın sınırlarını zorlamaya hazır olun! Whitney Bienali, Amerikan sanatının en çarpıcı ifadelerini bir araya getiriyor.







ÖNCÜ SANATÇILAR

Diriyah Çağdaş Sanat Bienali 2024: Orta Doğu'nun sanat sahnesi bu bienalle daha da güçleniyor. Suudi Arabistan'ın tarihi mekanlarından biri olan Diriyah, çağdaş sanatın öncüleri tarafından işgal edilecek. Sanat ve tarih arasındaki etkileşimi keşfetmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Frieze New York: Öncü sanatçıların iddialı solo, grup ve temalı sunumlarını sergilemek için dünyanın önde gelen galerilerini bir araya getiriyor ve yalnızca gelecek vaat eden yetenekleri keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda sanat tarihinin en önemli figürlerinden bazılarıyla etkileşime geçme fırsatı da sunuyor. Geçen yılın biletleri tükenen edisyonunun ardından fuar, 1-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Manhattan'daki The Shed'e geri dönecek. Buna ek olarak,Frieze Viewing Room'un özel bir sürümü de fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.







BİENAL 2025'E KALDI

2024'ün merakla beklenen sanat etkinliklerinden biri İstanbul Bienali'ydi. Üzücü haber şu ki 18. İstanbul Bienali, 2025'e ertelendi. Bienalin 18'inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 arasında gerçekleştirilecekti. İKSV'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak 18. İstanbul Bienali için 2023 Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hale getirmek üzere harekete geçtik.

Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu nedenle, 14 Eylül 2024'te kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali'nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz."