Bodrum'da 2024 yaz sezonu o kadar iki uçta geçiyor ki... Uçaklarda yer bulmak imkansız ama pisti özel jetler çevrelemiş durumda. "Türkiye'de bu kadar çok özel jet mi varmış?" dedirtecek türden bir yoğunluk yaşanıyor. Uçak biletleri tükenmiş olsa da, özel jetlerin iniş ve kalkışları hiç bitmiyor.

Bu yaz Bodrum'da lüksün tanımı yeniden yazılıyor. Bodrum'a gelenler artık sadece mavi suların keyfini çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda Michelin yıldızlı bir restoranda yemek yemenin hazzını da yaşıyor.









Evet, doğru duydunuz; tekneler artık yüzen gurme restoranlara dönüştü. Peki, bu nasıl oldu? Geçtiğimiz günlerde bir koyda demirleyen dev bir yat misafirlerine Michelin yıldızlı bir şefin hazırladığı özel bir yemek daveti verdi. Michelin yıldızlı şefler geçtiğimiz yaz Bodrum'da anlaştıkları bazı restoranlarda 3-5 gün pop-up sunumlar yapmıştı ama bahsettiğim durum çok başka; şefiniz teknenize kadar geliyor.









Özel bir gastronomi deneyimi yaşamak artık uzak değil yani. Biraz araştırınca Şef Deniz Kurt'un teknelere özel şeflerden oluşan bir sistem kurduğunu öğrendim. Tekneyi bir anda gurme bir mekâna dönüştüren bu hizmet, lüks seyahati bambaşka bir boyuta taşıyor.









Bitmedi, yemekte tabağın yanına koyulan sedef kaşıklara ne demeli... Yeni açılan dünyaca ünlü bir marka meğer teknelere havyar servisi yapıyormuş, şefin sürprizi de bu oluyormuş. DJ'lerin botlarla tekneler arasında gezdiği eğlenceler, Michelin yıldızlı deneyimler ve zodyakla gelen havyar sürprizleri... Kısacası Bodrum artık lükste nirvanaya ulaştı.



BODRUM'UN DİĞER YÜZÜ

Bodrum hakkında sürekli yalan haberlerle algı yaratılmaya çalışılıyor. 'Bodrum'da oteller battı' dediler, yalan çıktı. "Bodrum boş" dediler, dolup taştı. "Her yer pahalı" dediler, yok öyle bir şey. Yunan adalarıyla kıyasladılar, yine olmadı. Bodrum yılmıyor, yolunda dimdik ilerliyor ama sorunları da yok değil. Mesela, trafiğe takıldığınızda 10 dakikalık yol bir saat sürüyor.









Koylar tekneyle dolup taşıyor. Bodrum'un bu kaosuna rağmen, hâlâ popülerliğini koruyor olması şaşırtıcı değil mi? Bodrum'un karalama kampanyalarına karşı dimdik duruşu, aslında ne kadar dayanıklı ve inatçı olduğunu gösteriyor. Biraz karmaşık ama Bodrum eğlencenin başkenti, bu net. Gerçek Bodrum'u yaşamak için sosyal medyaya bakmak yetmez, yaşamak gerek.



ZEHİRLENME ALARMI

Yalıkavak'ta bulunan bir otelde 16 kişi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.









Gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yine buzlarla ilgili bir şüphe var. Gittiğiniz mekanda içtiğiniz içeceklerdeki buzlar çok masum olmayabilir. Bir de pişmeyen etler... Alerjiler de gündemde. Doğanın içinde tatil yapmanın maalesef yan etkileri bunlar.