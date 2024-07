Bodrum'da bazı mekanların kapıları oldukça sıkı denetleniyor ama bu bile bazen yeterli olmayabiliyor. Yaz başında gündeme gelen 'feyk ID' skandalından sonra şimdi de ünlülerin isimleriyle mekanlara girmeye çalışanlar var. Yıllar önce Cannes Film Festivali partilerinden birinde şahit olmuştum böyle bir olaya... Benzer bir olay bu yaz Bodrum'da yaşandı.









Sosyal medyada ünlülerin gittikleri mekanlar takip edilerek, bu isimler kullanılarak partilere sızmaya çalışan bir grup genç var. Mesela, Bodrum'un en popüler mekanlarından birinde 1 milyon takipçili bir influencer var. Kapıda "Rezervasyon ismi nedir?" diye soruluyor, ve bu zeki grup influencer'ın adını veriyor. Sonuç mu? Kapıdaki güvenlik de bu yalanı yiyor ve içeri giriyorlar. Bodrum'un en kalabalık mekanlarından birinde böyle sahte bir rezervasyonla eğlenmek, artık şaşırtıcı bir olay değil. Bu tür olayların önüne geçmek için kapıların da eğitilmesi gerektiği aşikar.









2024 yazının bir sorunu daha: Mekan kapılarının yetersizliği! Bodrum'un en popüler mekanlarında bile böyle hatalar yapılabiliyor, çünkü sosyal medyanın gücü ve insanların yaratıcılığı bazen tüm güvenlik önlemlerini alt edebiliyor. Bu yaz, Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken bir yandan da bu tür komik ve ilginç olaylarla karşılaşmak mümkün. Ünlülerin isimleriyle mekanlara sızan tatilciler, sahte rezervasyonlar ve kapı kontrolünde yaşanan aksaklıklar, Bodrum'un eğlence hayatının bir parçası haline geldi. Bu da oldu mu? Vallahi oldu!



EĞLENCE DÜNYASINI VAHŞİ YARIŞ BİTİRECEK!

Bodrum'un sahneleri bu yaz beklenmedik bir sessizliğe büründü. Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki, Buray, Nazan Öncel ve Birsen Tezer gibi yıldızların konserleri, bilet satılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Peki ya gerçekten biletler satılmadı mı, yoksa başka bir neden mi var? Asıl nedenin, Bodrum'da insanların olmaması değil, eğlence sektörünün kendi içindeki kaotik rekabeti olduğunu öğrendim. Bilet fiyatları çok yüksek minimum 2 bin TL civarında diye isyan eden bir güruh da var. Ancak, asıl mesele bu yüksek fiyatlar değil. Esas sorun, eğlence sektörünün birbirine karşı nazik ve anlayışlı olmaması. Aynı gün içinde yedi farklı mekanda konser düzenleniyor ve bu durum, sektördeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Mekanlar, birbirlerini baltalarken, ortak paydada buluşmayı ve birlikte hareket etmeyi reddediyorlar.









Oysa ki, sektörün tüm paydaşları birbirinin işini etkilemek yerine, iş birliği içinde olsalar, herkes kazanabilir. Eğlence sektörünün ortak hareket etmesi, hem sanatçılar, hem de izleyiciler için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam yaratabilir. Sanatçı, "Mücbir sebeplerden dolayı konserimiz iptal edildi" açıklaması yapıyor. Halbuki açıklamaların "Karşımızda eş zamanlı 4 konser daha var, konserlerin biri dolu, 3'ü boş, biri de iptal edilerek rutinine devam ediyor" şeklinde olması gerek.

Korkarım bu rekabet içinde kimse iş yapamayacak ve sezon sonunda birçok mekan diskalifiye olacak. Davetlerde de benzer bir durum söz konusu. Örneğin, dün akşam aynı anda beş büyük markanın daveti vardı. Bir davetten diğerine koşmak, yemek, parti, after parti derken, programlar zincirine dönüşen bir kaos yaşanıyor. Davetlerde bile "Ona gitme, bana gel!" kavgası hakim. Herkes birbirinden haberdar olsa, daha sağlıklı bir organizasyon yapılabilir.

Bodrum'un eğlence dünyası, vahşi bir yarışın içinde kaybolmuş durumda. Sektörün aktörleri, birbirine karşı daha nazik ve anlayışlı olmayı öğrenmedikçe, Bodrum'un sahneleri daha uzun süre sessiz kalıp, konserler iptal olabilir.



YAPAY ZEKA İLE SEYAHAT ETMEK

Yapay zeka ile seyahat etmek mi? Evet, kulağa oldukça fütüristik geliyor, değil mi? Ama aslında artık hayatımızın her alanında olduğu gibi seyahatte de bir yapay zeka asistanımız var. Bodrum'a bir hafta sonu kaçamağı planlamak istiyorsanız hemen Smartrip'e giriş yapıyorsunuz ve Adeva'ya seyahat tarihlerinizi, kaç kişi olacağınızı ve tatilde neler yapmak istediğinizi yazıyorsunuz.









Sistem saniyeler içinde size gidiş-dönüş uçak biletlerinden tutun da, en popüler plajlar ve restoranlara kadar her şeyi listeliyor. Üstelik, tatiliniz boyunca 7/24 yardım eli uzatabilecek bir destek aracı görevi de görüyor.

Bu noktada, yapay zeka ile seyahat etmek gerçek bir kurtarıcı gibi görünüyor. Ama ya işler yolunda gitmezse? Yapay zeka ile seyahat etmek, her ne kadar birçok kolaylık sağlasa da, insan faktörünü göz ardı etmemek gerektiğini gösteriyor.