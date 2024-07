Ah, Bodrum! Yıllardır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bu güzel tatil beldesi, bu yaz başından beri bir başka dedikoduya ev sahipliği yapıyor. Söylenen o ki, Bodrum'da hesaplar öyle kabarmış ki, kimse gitmeye cesaret edemiyormuş. Herkes soluğu Yunan adalarında alıyormuş. Peki, gerçek bu mu? Bence değil. Bu olsa olsa Bodrum'u yanlış anlamak olur.









Bodrum Kos ile değil, St. Tropez ile anılmalı. Bodrum, artık sadece Türkiye'nin göz bebeği değil; global bir marka haline geldi. Yani, dünyaca ünlü isimlerin yazlık durağı, St. Tropez, Mykonos ve Ibiza gibi yerlerle aynı cümlede anılacak seviyeye ulaştı. Bu yaz Bodrum'a yapılan yatırımlar ve açılan lüks mekanlar, beldenin çehresini tamamen değiştirdi.









Tabii ki, bu popülaritenin bir bedeli var. Şampanya patlatmanın, beş yıldızlı otellerde konaklamanın ve lüks restoranlarda yemek yemenin faturası da ona göre olacak. Bunu eleştirenler, Bodrum'u sadece yüksek hesaplarıyla hatırlayanlar, aslında beldenin geldiği noktayı gözden kaçırıyor. Bodrum'u Kos ile kıyaslamak, bir Lamborghini'yi bisikletle kıyaslamak kadar absürt.









Bodrum'un çehresi, St. Tropez'deki eğlence anlayışıyla, Mykonos'daki lüksle ve Ibiza'daki özgür ruhla kıyaslanmalı. İşte gerçek Bodrum bu! Bodrum'un boş olduğunu iddia edenler, nerelere bakıyor, anlamak güç. Dünyaca ünlü markaların, mekanların ve ünlü isimlerin Bodrum'da boy gösterdiği bir yaz geçiriyoruz. Evet, Bodrum pahalı; ama bu beraberinde kaliteyi ve prestiji de getiriyor.









ÜNLÜLERİN PORTRELERİ MÜZAYEDEDE SATIŞTA!

Sanat dünyası, sürprizlerle dolu ve her gün yeni yetenekler keşfetmeye devam ediyoruz. Bu keşiflerin en dikkat çekici olanlarından biri de Beyazıt Öztürk. Televizyon dünyasının sevilen yüzü olarak tanıdığımız Öztürk, yeteneklerini bir başka alanda daha kanıtlamış ve haberimiz yok. Bosphorus Art Society (B.A.S.)'nin Cash on the table adındaki ilk müzayedesi yarın, 8 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek. En çok Burhan Doğançay, Avni Arbaş, Haluk Akakçe eserleri, Zeki Müren'in tasarladığı halı ne kadardan alıcı bulacak bunu merak ediyorum.









Teoman'ın 30 yıllık gitarı 326 bin TL'den açılış yapıyor dilerim çok yüksek satılır, gitarın geliri çünkü çocuk esirgeme kurumuna bağışlanacak. Gelelim yetenekli Beyazıt Öztürk'ün füzen tekniği ile çizdiği portreler ilk kez müzayedede satışa sunulacak. Füzen tekniği ile yaptığı imzalı portrenin açılış fiyatı 20 bin TL. Eserin, sanatseverler ve koleksiyoncular arasında nasıl bir ilgi göreceği merak konusu. Güven Kıraç da dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor. Kıraç'ın "Dystopia" isimli, 120x120 cm boyutlarındaki tuval üzerine akrilik eseri, 420 bin TL ile açılış yapacak. Aynı zamanda "What Happened To Refugees" adlı 80x80 cm boyutlarındaki eseri 120 bin TL ve "I Need To Burn More to Get Away From Myself" isimli 100x120 cm boyutlarındaki eseri yine 420 bin TL açılış fiyatı ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Can Bonomo ise müzayedede farklı bir teknik ile yer alıyor. "Giraffe" ve "Zebra" isimli Diasec baskı eserleri, 120x90 cm boyutlarında ve sanatçı imzalı 5/1 edisyon olarak satışa sunulacak. Her iki eserin de açılış fiyatı 52 bin TL olarak belirlenmiş. Bosphorus Art Society'nin düzenlediği bu müzayede, hem Beyazıt Öztürk gibi yeni keşiflerin sanat dünyasındaki yerini pekiştirmesi hem de tanınmış sanatçıların eserlerinin sanatseverlerle buluşması açısından büyük bir öneme sahip.