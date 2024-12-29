Bir yıl düşünün ki, takvimde adı geçiyor ama varlığı sorgulanıyor. İşte, sevgili 2024… Sen mi geldin, yoksa biz mi yanlış yılı yaşadık, kimse bilmiyor ve bu durumu sorguluyor. Şimdi, bu yıla damgasını vuran olaylara şöyle bir bakalım...

Aralık ayında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda sıkıyönetim ilan ettiği geceyi izleyen halk, "Squid Game 2 çekiliyor galiba" diye heyecanlanmış olabilir. Ama hayır, bu sefer olay gerçekti. Neyse ki milletvekilleri duruma el attı, sıkıyönetimi kaldırdı.

EN KÖTÜ YIL ÖDÜLÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste güvenoyu isteyerek şunu demek istedi: "Bana güveniyor musunuz?" Cevap, "Hayır" oldu. Güven oylamasını kaybetti ve Almanya'yı erken seçim sürecine soktu.

Bir diğer bomba haber Suriye'den geldi. Beşşar Esad'in rejimi, yıllar süren iç savaşın ardından başkent Şam'ı kaybetti ve Esad ailesi Rusya'ya kaçtı. Hikâye o kadar trajik ki, Game of Thrones'un son sezonu bile daha az karmaşık.

Beşşar Esad için bir not: Umarız Rusya'daki sığınma yurdunun interneti hızlıdır, çünkü kaçacak başka bir yer kalmadı.

Savaşlar bitti mi? Hayır. Çocuklar ölmeye devam etti mi? Evet. Kadın cinayetleri arttı mı? Maalesef. Dünya genelinde trajedi yarışmaları düzenlense, 2024 tüm kategorilerde altın madalya alırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu belki de bu yıla özel "En Kötü Yıl Ödülü" vermeyi düşünebilir. Sevgili 2024, sana verilen bu 12 ayı hakkıyla değerlendirebilirdin. Ama sen, koca dünya halkına bir "zorlu dönem simülasyonu" yaşatmayı tercih ettin. Peki, iyi yanın var mı? Belki…

Şimdi tüm umudumuz 2025'te, tüm sevgili okurlarımdan rica yeni yıla geçiş yaparken, kimse "Daha kötüsü olamaz" demesin; 2024 bize bu cümleyi kullanmanın risklerini açıkça gösterdi çünkü. Herkese güzel bir 2025 diliyorum.



'ELON MUSK YILI'NA GİRİŞ

Elon Musk, 2020 ve 2021 yıllarında DOGE'un 0,005 dolardan 0,74 dolara inanılmaz bir yükseliş yaşamasında önemli bir rol oynadı. Ve Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a adımını atarken, DOGE artık resmi olarak hükümet verimliliği bakanlığını yönetiyor. Musk, milyarder arkadaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte, federal hükümetteki harcamaları kısmak ve israfı azaltmak gibi hedefler açıkladı. Musk, bir süredir kripto para hakkında tweet atmıyor olsa da, zaman tüneli şimdi tekrar DOGE ile ilgili paylaşımlarla dolup taşıyor. Bunları neden mi söylüyorum 2025'e adım atarken Elon Musk, gündemi meşgul etmeye hazırlanıyor. Tesla'nın yeni nesil araçlarının tamamen kendi kendini sürdüren şehirlerde test edileceği iddiaları tartışmaları alevlendirirken, SpaceX'in Mars'ta ilk koloniyi kurma planları Musk'ın "gezegenler arası vizyonunu" bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan, X platformunda DOGE ile ilgili artan paylaşımlar, Musk'ın kripto parayı yeniden ekonomik bir devrim aracı olarak kullanacağına işaret ediyor. 2025 yılı, Musk'ın tartışma yaratan hamleleriyle şekillenecek gibi görünüyor.



SANAT DÜNYASI MUZSUZ BİR YIL DİLİYOR

2025 sanat dünyasının dileklerine baktığımda birçok kişi muz gündeminden sıkılmış ve artık 2025 muz konuşmayalım diye isyan ediyor. Justin Sun bu yıl servetini en ilginç şekilde harcama kararı almıştı: Bir sanat eseri olarak sunulan bir muzu yiyerek. Birkaç yıl önce Miami'de bir sanat sergisinde duvara bantlanmış bu sıradan görünümlü meyve, New York'taki bir açık artırmada satışa sunuldu. Sotheby's, bu eserin 1,5 milyon dolara satılacağını öngörüyordu, ama Sun bu tahmini altüst etti. Justin muzu tam 6,2 milyon dolara satın aldı ve onu Hong Kong'daki bir lüks otelde yedi. Sanat dünyası kendisine şu günlerde afiyetle yedi ama artık muzsuz bir yıl dileklerini iletiyor. Gerçekten de dizlerim muz konusu 2025'te son bulur.