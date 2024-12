Yılın son günlerine yaklaşırken alışkanlık haline gelen bir gelenek var: yılın en'lerini belirlemek. 2024 yılı, sanat dünyası için nasıl geçti diye araştırma yaptığımda ilginç müzayede rakamlarına ulaştım. Bu yıl müzayede dünyasında dalgalı bir seyir izlemiş. Pandeminin getirdiği durağanlığın ardından 2023'te 'düşük profil' sergilenen bir yıl geçiren müzayede sektörü, bu yıl da yavaşlamayı sürdürdü. Üst düzey eserlerin satışında azalma görülürken, toplam rakamlar da dikkat çekici şekilde düşmüş.







Bu yılın 100 en pahalı eseri örneğin toplamda yaklaşık 1,8 milyar dolara alıcı buldu. 2023 yılında bu rakam 2,4 milyar dolardı; 2022'de ise 4,1 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Sadece bir eser-René Magritte'in L'empire des lumières( 1954)-100 milyon dolar eşiğini aşmayı başardı. Geçtiğimiz yıl iki, 2022'de ise altı eser bu eşiği aşmıştı.









Mayıs ayında New York'ta düzenlenen açık artırmalar, Christie's web sitesine yapılan siber saldırıya rağmen 1,4 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Ancak Haziran ayında Londra'daki açık artırmalar zayıf bir performans sergiledi ve Kasım ayındaki New York müzayedeleri ise temkinli bir hava içinde geçti. Sotheby's, Christie's ve Phillips toplamda 1,3 milyar dolar değerinde sanat eseri sattıbu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık bir düşüş.









HONG KONG'UN YÜKSELİŞİ

Hong Kong pazarı bu yıl yeniden öne çıktı. Yılın en pahalı 10 eserinden üçü bu pazardan geldi. Ayrıca Christie's ve Bonhams Hong Kong'da yeni merkezler açarken, Sotheby de yeni bir 'Maison' başlattı. Bu yıl, kadın sanatçıların eserleri de önemli satışlarla dikkat çekti. İlk 50'ye giren dört eser Leonora Carrington, Georgia O'Keeffe ve Joan Mitchell'e aitti. Carrington'ın Les Distractions de Dagobert (1945) eseri, Mayıs ayında Sotheby's New York'ta 28,5 milyon dolara alıcı bularak sanatçının müzayede rekorunu kırdı.



2024'ÜN EN PAHALI ESERLERİ

René Magritte, L'empire des lumières (1954) satış fiyatı: 121,16 milyon dolar. Bu eser, Magritte'in ünlü 'Empire of Light' serisinin en büyük tablolarından biri olup, gece ve gündüz imgelerini yan yana getiren rüya gibi bir sahne sunuyor.

2. Ed Ruscha, Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half (1964) satış fiyatı: 68,26 milyon dolar. Amerikan tüketim kültürüne ironik bir yorum getiren bu eser, sanatçının en pahalı tablosu olarak kayıtlara geçti.







3. Claude Monet, Nymphéas (1914–17) satış fiyatı: 65,5 milyon dolar. Monet'nin Giverny bahçesinden esinlenerek yaptığı bu tablo, 17 dakikalık yoğun bir açık artırmanın ardından satıldı.

4. Jean-Michel Basquiat, Untitled (ELMAR) (1982) satış fiyatı: 46,48 milyon dolar. Mitoloji ve insan mücadelesini ele alan bu eser, Basquiat'ın en ikonik yapıtlarından biri olarak dikkat çekti.

2024 yılı, müzayede dünyasında belirsizliklerle dolu olsa da Sürrealizm'den modern sanata kadar pek çok kategori yeni rekorlarla taçlandı. Bu trendlerin önümüzdeki yıl nasıl şekilleneceği ise merak konusu. 2025'te sanat dünyasının yeniden yükselişe geçmesini beklemek hayalperestlik mi olur? Bekleyip göreceğiz.



YILIN İKONU AÇIKLADI

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan ve görme kaybı yaşayan Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, yılın İkonu seçildi. 77 yaşındaki efsane sanatçı, inancı, özel hayatı ve merhum annesiyle ilişkisi hakkında birçok açıklamada bulundu.









"Yeni bir plak, yeni bir kitap, yeni bir fotoğraf almanın heyecanını hiç kaybetmedim" diyen Elton John, bir daha asla müzik yapmamak ile bir daha asla müzik dinlememek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydı, dinlemeye devam etmeyi seçeceğini belirtti.