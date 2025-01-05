2025'in ilk filmi olarak Pablo Larrain'in uzun zamandır beklediğim Maria'sını izledim. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'i bir araya getiren film hayal kırıklığı mı yoksa Angelina Jolie'ye Oscar getirir mi? Herkesin merak ettiği sorular... Pablo Larraín, 'Jackie' ve 'Spencer' ile başladığı güçlü kadın figürlerini ele alan biyografik üçlemesini 'Maria' ile taçlandırıyor.

Maria sesini kaybettiği için sahnelerden uzak kalan Angelina Jolie yani Maria Callas'ın, yaşadığı fiziksel ve psikolojik çöküşe rağmen yeniden ayağa kalkma ve sesine kavuşma arzusuna tanık oluyoruz. Film Yunanistan'dan Milano'ya, sanatçının yaşamının farklı dönemlerinde bulunduğu yerleri de kapsayan geniş bir dünya sunuyor seyircisine ama gelin görün ki film çok yavaş akıyor. Yakınında hizmetçisi Bruna, uşağı Ferruccio ve köpekleri dışında kimsesi olmadığı vurgulanarak resmedilen Maria'nın kaybettiği tek şey sesi değil. Sanatçının, duygusal yaşamında büyük yaralar açan iş insanı belki de en büyük aşkı Aristote Onassis.

MÜZİK ÖN PLANDA

Callas'ın şarkı söylemesine izin vermeyen onu Jackie Kennedy'le aldatan Haluk Bilginer'in canlandırdığı Onassis karakteri kusursuz bir oyunculuk sergilemiş diyebilirim. Müzik filmi ele geçirmiş ve diyaloglar geri planda kalmış. Filmin bir güzel yanı Larraín, bu son filminde yalnızca Callas'ın trajik son günlerine odaklanmakla kalmıyor; opera sanatını geniş kitlelere ulaştırmayı da hedeflemiş. Elbette, film eleştirmenleri arasında bazı farklı görüşler de mevcut. Örneğin Nicholas Barber, Callas'ın insani yönlerinin eksik kaldığını belirtiyor. Jolie'nin Maria Callas yorumu, bazı eleştirmenler tarafından duygusal derinlikten yoksun bulunmuş. Sahne hakimiyeti ve jestlerdeki eksiklikler, karakterin izleyiciye geçmesini zorlaştırdığı söyleniyor. Bana göre filmin mutlaka bir Oscar yolculuğu olacaktır ancak ödül kazanır mı hiç sanmıyorum belki performanslardan ziyade görsel estetik ve mekan tasarımı ödül kazanabilir.

Larrain'in mekanlara ruh kazandırmadaki ustalığı, filmin görsel anlatımını her zaman güçlendiriyor. Maria'nın iç dünyasını yansıtan mekânlar, izleyiciyi derin bir atmosfere çekiyor. Özetle Maria seyir zevki yüksek, duygusal, inişli çıkışlı gerçek bir hikaye izlemek isteyenler için harika bir seçenek sadece beklentiyi Angelina Jolia oynuyor diyerek çok yüksek tutmayın.



AVUÇ İÇİ ÖDEMESİNE GÜVENİR MİSİNİZ?

Çin merkezli bir şirket Avuç İçi Ödeme Sistemi, yalnızca elinizi kullanarak ödeme yapmanıza olanak tanıyor haberlerini duyurdu 2025'in ilk günlerinde. İyi de daha önce Amerikan teknoloji şirketi bu haberi duyurmuştu. İki taraf da 'ilk biz çıkardık' fikrini savunuyor, oldukça ilginç. Amerika ve Çin arasındaki bu çekişme gerçekten filmlere konu olacak şekilde.

Avuç içiyle ürün satın almanın diğer nakitsiz ödemelerden daha güvenli olabileceği ortaya çıkmış. Gelin görün ki ben buna hiç inanmıyorum. Kredi kartları veya parolaların aksine, tarafından oluşturulan avuç içi imzası, bir müşterinin kimliğine bürünmek için çoğaltılamıyor. Zira sistem, avuç içi imzasını oluşturmak için hem avuç içi, hem de altta yatan damar yapısını analiz ederek doğru kimlik eşleştirme sağlıyor. Bu sistem Türkiye'ye gelir mi?, bekleyip görelim.



ŞIMARIK FİLMİ GİŞEDE NEDEN BATTI?

Rusya tarihinin en yüksek hasılat başarısına ulaşan filmlerinden Kholop'un yerli uyarlaması Şımarık, vizyondaki ikinci haftasına girdi. Kerem Bürsin'in başrolünde yer aldığı film, zengin bir babanın, şımarık oğlu Mete'ye büyük bir ders vermek için onu 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde olduğuna inandırmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor.

Gelin görün ki film yıldız oyuncu kadrosuna rağmen gişede battı. Afişe bakıp filme gitme devrinin çoktan kapandığını bir filmle daha görmüş olduk. Rusya tarihinin en yüksek hasılatı bizde demek aynı sonucu vermiyormuş, bunu da gördük.