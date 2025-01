Yeni yıl umut, mutluluk ve yeniliklerle gelir deriz, ancak 2025 ABD için kaos ve trajediyle başladı.

Telefonum sürekli aynı soruyla çalıyor:

"Ne oluyor orada?" Gerçekten de bu saldırıların ardında yatan nedenleri anlamaya çalışırken hepimiz bu soruyu tekrar tekrar soruyoruz.

New Orleans'ta bir toplu saldırı.

15 ölü, 30'dan fazla yaralı.

Las Vegas'ta Trump Otel'in önünde patlatılan bir Tesla Cybertruck: 1 ölü, 7 yaralı.

New York Queens'te bir gece kulübü önünde açılan ateş: En az 10 yaralı.

Bu olaylar neyi işaret ediyor? Bir tesadüf mü, yoksa daha büyük bir planın ayak sesleri mi?

ABD, tarih boyunca birçok iç ve dış krizle karşı karşıya kaldı, ancak bu olayların bir zincir gibi ardı ardına yaşanması, dikkat çekici bir senaryoyu gözler önüne seriyor. Özellikle Las Vegas'taki Trump Otel'in hedef alınması, siyasi bir mesaj içeriyor gibi görünüyor. Trump'ın tekrar sahneye çıkmaya hazırlandığı bir dönemde bu olaylar, ülkenin daha derin bir kargaşaya sürüklenmek istendiğinin işareti olabilir mi? Trump'ın gelişi, destekçileri için bir heyecan dalgası yaratırken, muhalifler için derin bir endişe kaynağı.

Acaba bu saldırılar, bir kesimin Trump dönemine dair korkularını somutlaştırmak için düzenlenmiş provokasyonlar mı? ABD içindeki kutuplaşma, bu tür trajik olayların zeminini mi hazırlıyor? ABD'nin önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği, tüm dünyanın gözlerini Amerika'ya çevirdiği bu dönemde netleşecek. Kaosun karanlık perdesi, belki de bazı güçler tarafından özellikle örülüyor. New York'un "Hiç uyumaz" unvanı, bu hafta başka bir boyut kazandı sanki. Şehir, hem metaforik hem de gerçek anlamda patlama üstüne patlama yaşadı. Yangınlar çıktı, metrodan yine biri itildi, artık herkes "Bu hafta başka ne olabilir?" diye merak ediyor. Cevap: Daha fazla kaos.



SİNEMALARDA MUTLULUK

'Rafadan Tayfa' serisinin, beşinci filmi 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' ile salonlara hızlı bir giriş yaptı ve sinemaseverlerin ilgisini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 375 bin 937 seyirci tarafından izlenerek yerli gişe listesinin zirvesine yerleşti. 'Mufasa' ise Kuzey Amerika gişesinde yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanarak Noel döneminde aile izleyicileri arasında ilgi gördü.

Film, 9 gün içinde Kuzey Amerika'da 111 milyon dolar ve dünya genelinde 328 milyon dolar hasılat elde etti. Eğer bu ivme korunursa, ünlü film şirketinin 2024 gişe başarısı 'Ters Yüz 2', 'Deadpool & Wolverine' ve 'Moana 2' ile devam edecek gibi görünüyor.



12 ÜZÜM VE 12 SANİYELİK UMUT

Yeni yıl ritüelleri deyince her ülkenin kendine has gelenekleri var. İspanyollar 12 üzüm yiyip dilek tutarken, biz genelde nar kırıyoruz. New York'ta arkadaşlarım 12 saniyede 12 üzümü masanın altında başarıyla yiyerek dileklerini sıralarken, Türkiye'de bu ritüel tam bir sitcom sahnesine dönüşmüş. Türkiye'de bu ritüele heveslenen herkes önce kuralları dinliyor: "Tam saat 00:00'da başlayacaksın, her üzüm bir saniye, 12 saniyede hepsini yiyeceksin, dileklerini unutma!"

Ama bir bakmışlar, ya saat 00:00'ı kaçırmışlar ya da "12 saniye çok kısa, yetişemem" diye pes etmişler. Masanın altına girme kısmı ise tam bir trajikomedi. Kafasını masaya vuran mı dersiniz, üzümleri yerken boğulma tehlikesi atlatan mı, yoksa masanın altında "Ben niye buradayım, ne yapıyorum?" sorgulaması yaşayan mı? Bu ritüeli yapmaya kalkışanların yüzde 90'ı üzümleri yere düşürüp pes ediyor. Bir de dilek tutmayı abartma durumu var. 12 üzüm, 12 ay, her bir üzüme ayrı dilek... Biz milletçe olayın suyunu çıkarıyoruz: "Ocak için zam, şubat için Euro düşsün, martta bir ev, nisanda bir yazlık..." Liste uzadıkça üzüm de yetmiyor, saniye de.

Bir ritüel, bir dünya kahkaha... Sonuç? Türkiye'de bu ritüel başarısızlıkla sonuçlandı. Her şeyi ciddiyetle yapmaya çalışıp bir şekilde komik hale getirmek DNA'mızda var. Ama gelin itiraf edelim: Biz o 12 saniyede üzümleri bitirip dilekleri tutamazken, aslında kahkaha dolu bir yeni yıl anısı yaratıyoruz. Ve belki de en çok ihtiyacımız olan şey bu: Kahkahalı dilekler. Yeni yıl umutlarınızın üzüm sayısını aşmasını dilerim.