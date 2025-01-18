170 milyon Amerikalının aktif olarak kullandığı TikTok, ABD'de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Pazar günü yürürlüğe girecek federal yasağı önleyecek son dakika bir hamle olmazsa, uygulamanın ABD operasyonlarına veda edeceği açıklandı. Sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan TikTok'un bu kararla birlikte kullanıcılarına "Elveda" demesi, büyük bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ancak, asıl tartışılması gereken belki de şu: ABD'nin TikTok hamlesinin gerekçesi güvenlik mi siyaset mi? TikTok'un ABD'de yasaklanmasının temel gerekçesi, kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılma ihtimali. ABD, ByteDance'e ait olan uygulamanın ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu savunuyor. Nisan ayında imzalanan yasa, ByteDance'in TikTok'tan tamamen çekilmesini şart koşmuştu. Ancak ByteDance bu süreyi değerlendirmekte yavaş kaldı ve şimdi büyük bir yasak kapıda. Biden yönetiminin bu konuda bir hamle yapmayacağını açıklaması ise dikkat çekici. Bu durumda TikTok'un kaderi, Trump'ın son dakikada bir başkanlık kararnamesiyle 60-90 gün kazandırıp kazandırmayacağına bağlı. Görünüşe göre ABD, TikTok'a veda etmeye kararlı. Şimdi Tik- Tok'un ABD'de kapatılma sürecine bakınca, bizim de şu soruyu sormamız gerekiyor: Bu platformların etkisini gerçekten ne kadar düşünüyoruz? TikTok, yaratıcı içeriklerin yanı sıra zaman kaybı, manipülasyon ve abartılı trendleriyle tartışmalı bir platform. Ayrıca genç nesillerin üzerinde yarattığı psikolojik etkiler ve yanlış bilgilendirme gibi sorunlar da ortada. ABD'nin bu kararı, sadece güvenlik değil, uzun vadede toplum sağlığı açısından da bir fırsat olabilir.

Türkiye'de TikTok, her ne kadar milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılsa da, platformun sunduğu içerik kalitesi çoğunlukla eleştiriliyor. Elbette yaratıcı içerikler var, ancak genel tablo; abartılı şakalar, bilinçsizce yapılan meydan okumalar ve dijital kültürün yozlaşması. ABD'de TikTok'un yasaklanması gündemdeyken biz neden kendi sınırlarımız içinde bu konuyu tartışmıyoruz? Bence sıra bize de gelmeli.

DENETİM ŞART!

Elbette, platformların tamamen yasaklanması demokrasinin temel değerleriyle çelişebilir. Ancak sosyal medyanın denetlenmesi, düzenlenmesi ve dijital etik kurallarının oluşturulması gibi adımlar neden atılmıyor? ABD'nin TikTok'a yönelik hamlesi, diğer ülkeler için de bir örnek olabilir. Sosyal medya devlerine karşı net tavır alabilmek, hem bireylerin hem de toplumsal güvenliğin korunması açısından kritik öneme sahip. Kapanmasa bile Türkiye'de TikTok'un kapandığını ya da en azından ciddi düzenlemelere tabi tutulduğunu düşünelim. Belki bu durumda gençlerin daha üretken içeriklere yönelmesi sağlanabilir, belki de ekran başında geçirilen saatlerin sayısı azalır. Dijital temizlik, toplumsal bir nefes alma fırsatı yaratabilir.



BU DÖNEM NEDEN HERKES İSYANDA?

Son dönemlerde toplumsal atmosferde çok fark edilebilir bir gerilim var. Oyuncu-menajer dünyasında tekelleşme krizinde sular durulmuyorken, aynı durumun şimdi müzik ve medya dünyasına da taştığını görüyoruz. Şu bir gerçek ki, "Bizdeki tekelleşmeye bir çözüm getirilmelidir" çığırı, haklı bir serzeniş olmasının ötesinde, aslında bir toplumsal çağrıya dönüşmüş durumda. Ama sormak gerek:

Bu isyanlar neden bu kadar yaygın ve yoğun? Herkes neden tekelleşme bayrağı altında birleşmiş durumda? Gelin bunu birlikte sorgulayalım. Tekelleşme meselesi, sanılanın aksine sadece bir grubun ötekileri baskılaması ya da daha fazla pastadan pay alma gayreti değil. Arz ve talep dengesini kaybettiğinizde, kaosun kapısını açarsınız. İyi oyuncuların, iyi şarkıcıların şans bulamaması, aslında sadece birçok faktörün yanıltıcı büyük resminin küçük detaylarından biri. Birisi daha iyi iş bulabiliyor, başka birisi bir projede parlayabiliyorsa, bu her zaman sistemin çökmüş olmasını göstermez. Ancak bu kişisel zaferlerin büyük tablodaki çözülmeyen sorunlarla örtülmesi, bazı kesimler için algıda bir patlama yaratıyor. Hollywood grevini düşünün, direndiler istediklerine kavuştular. Bu isyanlardan ne çıkacak sonucunda gerçekten merak ediyorum.