Son günlerde oyunculuk sektörü, Rekabet Kurumu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajansları hakkında başlattığı soruşturmayla sarsıldı. İddialar çarpıcı: Sektördeki bazı büyük oyuncular, pastanın tamamını kontrol etmek, komisyonlarını düşürmek ve yapımcıları boykotla baskı altına almakla suçlanıyor.

Sosyal medya ise ünlülerin bu gelişmelere dair yaptığı açıklamalarla adeta çalkalanıyor. Ancak, asıl meselenin bu soruşturmadan daha derinlerde yattığını kimse konuşmuyor. Rekabet Kurumu, soruşturmada iki temel iddiaya odaklanıyor: İlki, ajansların birlikte hareket ederek sektördeki rekabeti baltaladığı yönünde. İkincisi ise kast direktörlüğüyle menajerlik faaliyetlerini aynı anda yürüten şirketlerin, kendi oyuncularına öncelik tanıdığı ve bağımsız oyuncuları sistem dışına ittiği iddiası.

Peki, gerçekten konuşulması gereken mesele bu mu? Sektörden birçok insanla konuştum öncelikle söylemeliyim ki Rekabet Kurumu'nun araştırması yıllar alıyor, kısa vadede sonuçlanacak hiçbir şey yok. Evet, sektörde belli ajansların ve menajerlerin güçlü olduğu bir gerçek. Ancak bu durum yapımcıların tercihlerinden kaynaklanıyor. Herkes, işini riske atmamak adına en iyilerle çalışmayı seçiyor. Bu noktada, ajansların başarılarıyla sektörde ön plana çıkmasından "tekelleşme" sonucu çıkar mı? Tartışılır.

Yapımcıların tercihine tekelleşme olarak bakabilirsiniz elbette ama bu soruşturmadan büyük bir sonuç çıkmasını beklemek hayalcilik olur.

Sosyal medyada bugüne kadar sesi soluğu çıkmayan sanatçıların şikayet ve isyan eden sözlerini görüyoruz. Tekelleşme vardı bu zamana kadar neden sustunuz? Rüzgarın yönü ne taraftaysa oraya eğilenlerin, onu avantaja çevirme gayretiyle prim peşinde koşması, modern zamanın ironi dolu bir yansıması. Bir avuç samimiyetsizliğin arasına sıkışmış çırpınışları ve prim kasan rüzgar avcılarının söylediklerini çok da dikkate almamak gerek.

Asıl önemli olan, sektördeki temel yapısal sorunları konuşmak. Mesela menajerlik komisyonları. Oyuncular, projelerden aldıkları ücretlerin yüzde 20-30'unu menajerlerine vermek zorunda kalıyor. Bu oranların yüksekliği sektörde zaten uzun süredir tartışma konusu. Rekabet Kurumu'nun soruşturması da büyük ölçüde bu komisyon oranlarının düşürülmesine yönelik baskılardan kaynaklandı. Ancak bu da buzdağının görünen kısmı. Soruşturmada asıl odaklanılması gereken yer, sektörde dönen kayıt dışı paralar. Burada da devreye rekabet kurumu değil Mali Suçları Araştırma Kurulu girmeli. Elden alınan komisyonlar, projelerden kazanılan paranın vergilendirilmeden cebe indirildiği sistematik bir düzenin en büyük göstergesi. Şikayet ve soruşturmalar, yüzeydeki konulara odaklanırken, bu karanlık düzen görmezden geliniyor.

Futbol dünyasında bile uzun yıllardır tartışılan kayıt dışı ödemeler, oyunculuk sektöründe neredeyse "normalleşmiş" durumda. Hesaba yatan parayla elden alınan paralar arasındaki uçurum, hem devleti vergi kaybına uğratıyor hem de sektördeki eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Oyuncuların elden bavulla aldıkları ücretler, menajerlerle yapılan gizli anlaşmalar ve faturasız ödeme yöntemleri... İşte asıl temizlenmesi gereken alan burası.



VERGİ REFORMU VE DENETİM ŞART

Eğer sektörde gerçek bir reform yapılacaksa, bu kayıt dışı düzenin üzerine gidilmeli. Elden ödeme alan oyuncular ve menajerler ciddi bir denetimden geçirilmeli, kazançlar şeffaflaştırılmalı. Devlet, bu gelirleri kayıt altına almak ve adil bir vergilendirme sistemi kurmak zorunda. Aksi halde sektör, yalnızca güçlü ajansların değil, aynı zamanda kayıt dışı düzenin esiri olmaya devam edecek. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma, sektördeki bazı düğümlere dikkat çekse de, daha derin ve gerçek sorunları çözmeye yetmez. Tekelleşme iddialarını aşan bir denetim ve reform süreci olmadan, sektörün karanlık yüzü aydınlatılamaz. O bavulların konuşulma vakti çoktan geldi de geçiyor bile. Bu fırtınayı durdurmanın tek yolu, her şeyi ortaya döküp yeni bir düzen kurmaktır. Önümüzdeki günlerde neler olacak bekleyip görelim.