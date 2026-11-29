Bir zamanlar okulda kimin daha iyi ders çalıştığı konuşulurdu. Şimdi kimin hangi çantayı taktığı, hangi montu giydiği, hangi markanın yeni sezon modelini aldığı konuşuluyor. Çocukluk bile marka etiketlerinin gölgesinde kalıyorsa burada ciddi bir sorun var.

Woodchurch High School, öğrenciler arasında statü sembolüne dönüşen bazı pahalı mont markalarını ve modellerini yasakladı. Kendi okul montunu uygulamaya koydu. Okul yönetiminin amacı önemli. Neden derseniz, ailelerin pahalı markaları satın almak zorunda hissetmesini önlemek, öğrenciler arasındaki ekonomik farklılıkların kıyafet üzerinden görünür hale gelmesini ve bunun zorbalığa dönüşmesini engellemek için de ondan. Aslında mesele bir mont meselesi değil. Mesele, çocukların birbirlerine hangi gözle baktığı ve kendilerini ne üzerinden tanımladığı.

Bugün Türkiye'deki bazı liselerde de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle çanta üzerinden başlayan marka yarışı, artık masum bir gençlik hevesini aşmış durumda. Bir çantanın modeli, fiyatı, sezonu ve logosu öğrencinin sosyal çevresindeki yerini belirleyen bir ölçüye dönüşebiliyor.

Bir öğrencinin sahip olduğu çantayla diğerinin sahip olamadığı çanta arasında görünmez bir sınıf duvarı örülüyor. Üstelik bu duvarı çocuklar kendi başlarına inşa etmiyor. Onlara bunu öğreten yetişkinlerin dünyası. Daha lise çağında tüketimi bir kimlik, markayı bir kişilik göstergesi olarak algılayan bir kuşaktan söz ediyoruz. Okullarda marka baskısı, ekonomik ayrımcılık ve tüketim kaynaklı akran zorbalığı açıkça ele alınmalı. Okul yönetimleri, öğrenciler ve velilerle birlikte ortak bir giyim ve aksesuvar politikası geliştirmeli.

Gösterişli marka rekabetini teşvik eden ortamların önüne geçilmeli. Gerekli görülen okullarda standart okul çantası ve montu gibi uygulamalar değerlendirilmeli.

BANA GÜZEL BİR HABER VER!

Instagram'da Furkan Ünal'ın, 'Bana güzel bir haber ver' diye bir sayfası var. İstanbul'da sokağın ortasına bir kamera kurmuş Furkan, yoldan geçen insanlar kamerayla kayda alıyor, kayıtta konuşan herkes güzel bir haber veriyor. Fikre o kadar bayıldım ki... İzlediğim videoda insanların verdikleri haberlerde biri "Bugün doktor oldum", diğeri "Bugün yeni bir işe başladım" diyor. Bir diğeri "10 km yürüdüm şükrettim" diyor. Hepsi birbirinden samimi ve tatlı. Ne çok ihtiyacımız varmış böyle bir şeye. Tebrik ederim Furkan, biraz olsun bizi buluşturduğun insanlar sayesinde umut olduğun için. Gerçekten güzel haberlere ihtiyacımız var. Dilerim herkesin güzel haberleri bu platformdaki insanlar gibi çok olur.

BLACK FRIDAY RUHUMUZDAKİ BOŞLUĞU MU DOLDURUYOR?

Black Friday geldi çattı. Yine her yerde indirim var. Ama ihtiyacımız olmayan şeyleri almak için neden bu kadar heyecanlanıyoruz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Birkaç gün önce aklımızda olmayan bir çantayı, üçüncü kahve makinesini ya da hiç giymeyeceğimiz bir montu yüzde 50 indirimle görünce kendimizi şanslı hissediyoruz.

Her yıl kasım ayının sonlarına doğru tuhaf bir ruh haline bürünüyoruz. Normal şartlarda vitrinin önünden geçerken dönüp bakmayacağımız ürünler bir anda hayatımızın en önemli meselesi haline geliyor. Black Friday'in hikâyesi de en az bugünkü alışveriş kültürü kadar ilginç. Amerika'da Şükran Günü'nün ertesi günüyle özdeşleşen bu alışveriş geleneği, zaman içinde küresel bir ticaret fenomenine dönüştü.

BU KONUDA ÇÖZÜM NE OLMALI?

Sosyal medya alışveriş döngüsünü iyice hızlandırıyor. Influencer'ların alışveriş listeleri, açılmamış paketlerle dolu videoları, sezonun mutlaka alınması gereken parçaları... Valla ben takip ettiğim influenferlar yüzünden neredeyse battım. Her koydukları şeyi almaktan da yoruldum bunun bir dur butonu olmalı bakın, ya influencerları engelleyeceğim ya da Black friday döneminde sosyal medya detoksuna gireceğim. Bir noktadan sonra kendi ihtiyaçlarımızı değil, başkalarının tüketim alışkanlıklarını takip ediyoruz. Başkasının sahip olduğu şey, bizim de sahip olmamız gereken bir şeye dönüşüyor.

Burada asıl konuşmamız gereken konu ise indirim değil, tüketim psikolojisi. Bir ürünün yüzde 70 indirimde olması onu ihtiyacımız haline getirmiyor. Normalde 10 bin lira vermeyeceğimiz bir ürüne 5 bin lira verdiğimizde 5 bin lira kazanmış olmuyoruz. Aksine, hiç harcamayacağımız bir parayı harcamış oluyoruz. Matematik basit ama alışveriş psikolojisi bu kadar basit işlemiyor. Peki Black Friday'de hiç alışveriş yapmayalım mı? Elbette hayır sadece sepete eklemeden önce kendimize basit bir soru sorabiliriz: Bu ürün indirimde olmasaydı yine de alır mıydım?