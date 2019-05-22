Üstat Ubeydullah Sezikli hakkında bir yazı kaleme almaya başladığımda, onun için nasıl bir sıfat yazabilirim diye düşündüm. Hayatı müzik ve ilahilerle geçen Sezikli'nin; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği ve İslam Medeniyet Vakfı Genel Sekreteri ve Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü görevi devam ediyor. Kendisine günümüze ışık tutan namelerinden esinlenip arkeolog demeyi uygun gördüm. Yunus Emre ve Mevlana'nın şiirlerini tek tek bulup işleyip günümüze müzikle ulaştıran hoca için en uygun sıfat bu olacaktır. Ruhunuzu da terbiye ettiğiniz Ramazan'da özellikle Evlâd-ı Fatihândan Kadim Sesler Balkan İlahileri'ni dinlemenizi öneririm.