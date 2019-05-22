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HAKAN UÇ
22 Mayıs 2019, Çarşamba HAKAN UÇ

Özel bir ses ve yorum

Yakın zamanda internette rastladığım bir isimden, Özlem Çelik'ten söz etmek istiyorum size. Tertemiz sesi, yormayan yorumu ile Çelik'in ' ()' şarkısını ben çok beğendim, size de dinlemenizi tavsiye ederim. Çelik daha önce ''e Yolculuk' isimli bir albüm çıkarmış. Kendisini keşfedince albümü de dinledim. Albümde aynı sadelikte bir müzik yapmış; duygulanmamak elde değil. Karadeniz'e Yolculuk şarkıları da muhteşem ama özellikle 'Hikaye (Ahmedum)' bende farklı bir etki yarattı diyebilirim.

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