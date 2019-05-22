Yaklaşan yazla birlikte müzik camiasının da ısınmasına çok az kaldı. 'Arada Sırada' adlı şarkısıyla 2015 yazına damga vuran Sinan Akçıl, şimdi de Ajda Pekkan'a muhteşem bir yaz şarkısı verdi. Parçanın adı; 'Canın Sağolsun'. Ben şarkıyı ilk dinleyenlerdenim. Şu kadarını söyleyebilirim ki; 31 Mayıs'ta çıkacak bu şarkı ile müzik camiasına da yaz gelecek. Bayramda ve bayram sonrası sahiller bu şarkı ile coşacak. Akçıl melodilerinin insanın içini kıpır kıpır eden bir tarafı vardır. Sözler de zaten dillere slogan. Eee damarlarında müzisyen bir babanın kanı dolaşıyor ne de olsa. Buna bir de Akçıl'ın bitmek bilmeyen enerjisi eklenince başarı ister istemez kaçınılmaz oluyor. Bu arada duyduğum kadarıyla Pekkan'a verdiği bu şarkının klibini Nihat Odabaşı çekecek. Klipte Pekkan'a Akçıl da eşlik edecek. Öte yandan ünlü popçunun kendi şarkısı 'Goy Goy' da aynı tarihte piyasada olacak. Kısacası Akçıl bu yaz gümbür gümbür geliyor.

Özel bir ses ve yorum

Yakın zamanda internette rastladığım bir isimden, Özlem Çelik'ten söz etmek istiyorum size. Tertemiz sesi, yormayan yorumu ile Çelik'in 'Hikaye (Ahmedum)' şarkısını ben çok beğendim, size de dinlemenizi tavsiye ederim.

Çelik daha önce 'Karadeniz'e Yolculuk' isimli bir albüm çıkarmış. Kendisini keşfedince albümü de dinledim. Albümde aynı sadelikte bir müzik yapmış; duygulanmamak elde değil. Karadeniz'e Yolculuk şarkıları da muhteşem ama özellikle 'Hikaye (Ahmedum)' bende farklı bir etki yarattı diyebilirim.

Müziğin arkeoloğu Sezikli

Üstat Ubeydullah Sezikli hakkında bir yazı kaleme almaya başladığımda, onun için nasıl bir sıfat yazabilirim diye düşündüm. Hayatı müzik ve ilahilerle geçen Sezikli'nin; İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği ve İslam Medeniyet Vakfı Genel Sekreteri ve Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü görevi devam ediyor.

Kendisine günümüze ışık tutan namelerinden esinlenip arkeolog demeyi uygun gördüm. Yunus Emre ve Mevlana'nın şiirlerini tek tek bulup işleyip günümüze müzikle ulaştıran hoca için en uygun sıfat bu olacaktır. Ruhunuzu da terbiye ettiğiniz Ramazan'da özellikle Evlâd-ı Fatihândan Kadim Sesler Balkan İlahileri'ni dinlemenizi öneririm.

Uğur Işılak kimleri dinliyor?

Eleni Karaindrou (The Weeping Meadow)

Franz Schubert (Serenade)

Neşet Ertaş (Gönül Dağı)

Itri eserleri

Melihat Gülses (Kapıldım Gidiyorum)