Dünya gençliğini bir dönem kasıp kavuran ve halen bu rüzgarın etkisini sürdüren K-Pop müzik tarzının sevilen grubu A.C.E geçtiğimiz günlerde Kore Kültür Merkezi'nin 10'uncu yıl kutlamalarında İstanbul'da konser verdi. Özellikle Z Kuşağı dediğimiz yaş gruplarının büyük hayranlıkla takip ettikleri grup A.C.E, sahne performanslarıyla da herkesi kendilerine hayran bıraktı.







ŞARKIYI DA SÖYLEMELİ

Bir dönem benim de üzerinde sıkça durduğum ve bazen de eleştirdiğim bu müzik grupları, ilk zamanlarda sahip olduğu yükseliş hızını yavaşlatmış olsalar da halen hatırı sayılır bir kesim tarafından takip ediliyor. Büyük kitlelerin, özellikle de genç kesimin hayranlıkla izlediği K-Pop ve temsilcileri; sahne, dans ve ritim matematiğini çok iyi kavradıkları ve bunu görsel olarak başarılı bir şekilde uyguladıkları için müzikal gündemini korumaya devam ediyor. Hatta muhteşem sözlere gerek görmeden sadece ilgi çekici dans koreografilerini ritimlerle birleştiren K-POP dünyası, öyle görünüyor ki değişen yeni nesile rağmen geriden gelen kitleyi ellerinde tutmayı başarıyor. Bu arada ünlü grup A.C.E sempatik tavırları ve özellikle sahnede yaptıkları Erik Dalı gösterisi ile tanıtım adına güzel bir iş çıkardı. Sadece bu şarkı eşliğinde dans etmeleri bile epeyce konuşuldu.







Ancak ben, sahnede Erik Dalı dansı yapmalarından öte bu şarkıyı söylemelerini beklerdim. Zor değil, sadece bir gün çalışsalar yapabilirlerdi. Bunu da eleştirmemin sebebi; bu ülkede yüzbinlerce gencin her şarkılarını ezbere biliyor olması. Yoksa bizim Erik Dalı'nın Güney Koreli bir grup tarafından söylenmeye ihtiyacı mı var? Elbette hayır. Sahne ve şovdan bahsetmişken güncel popülariteyi önemseyen grup sahnede Erik Dalı oynarken kıyafet olarak da son günlerin en çok konuşulan ve hatta tartışılan dizisi Squid Games kostümlerini giydi. Müzik dünyasında Kore rüzgarını estiren K-Pop'çular öyle görünüyor ki; daha uzun yıllar yetişen neslin nabzını tutacak ve popülaritesini korumayı başaracak.



AYRILIĞA GİDEN YALNIZLIK TEMASI

Rap müzikte hareketli bir hafta daha! Kosmos ve Lil Zey imzalı Geçmişi Sil şarkısı 'Eskisi Gibi'nin devamı niteliğinde… Bu defa sözleri ve teması ile hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını ifade eden şarkıda ayrılığa giden bir yalnızlık teması işlemişler.







Bu tarzın asi yanı umut dolu şarkının klibine yansıtılmış. Karanlık bir temada çekilen klip, sade ve sound'a uygun olmuş.



ENERJİSİ YÜKSEK ŞARKI LİSTELERDE

Kendisini rap müziğin altın çocuğu olarak nitelendirdiğim Motive'nin yıldızı günden güne daha da parlıyor. Asil Slang çıkardığı seri katiller projesiyle her şarkısında bir öncekini aratmayacak kalite ve popülariteyi yakalamayı başarıyor.







Son çıkan Ziyafet ise Motive iş birliği ile yayında. Sözü Asil Slang ve Motive, müziği Osmancello imzası taşıyan şarkı, son zamanlarda dinlediğim enerjisi en yüksek rap şarkılarından biri. Hatta dinledikten sonra da bu düşüncemi hem Sony Music Genel Müdürü Özden Bora'ya, hem de şarkıcıların kendisine ileterek onları tebrik ettim.



YORUMUNDA FARKLI BİR DUYGU VAR

Bu hafta yeni keşfettiklerim arasında genç müzisyen Gökçe Kasacı var. Sektörden bir arkadaşımın tavsiyesiyle dinlediğim Gökçe'nin sesini, duruşunu ve yorumunu beğendiğimi söylemek isterim.







Gökçe'nin sesinde ve yorumunda farklı bir duygu yükseliyor. Alternatif tarzda tam da pop olmayan bir sound ile hazırlanan Dalımdan Kopmalıydım ile Gökçe'yi kısa zamanda hak ettiği yerde görmek ümidiyle...