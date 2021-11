Şarkıları herkesin dilinde olan, 100 milyonun üzerinde tıklanan 'Nabız' adlı parçaları ile müzik listelerinin ilk sıralarındaki yerini alan Kurtuluş Kuş&Burak Bulut, zirveye yine bir şarkı daha bıraktı. İkilinin sözü ve müziği kendilerine ait olan yeni şarkıları 'Herkes Duydu', sadece birkaç günde yine milyonlarca kişiye ulaştı.

Sade ve yumuşak bir alt yapıyla dinleyeni rahatsız etmeyen, müziklerinde arabeskin o vazgeçemediğimiz tadını aldığımız ikilinin yeni parçasının ilerleyen günlerde DJ'lerin play listlerinde yer alacağından eminim.







Bu arada asıl ilginç olan şu ana kadar Kurtuluş Kuş&Burak Bulut'un bütün şarkılarının ıskalamadan yüksek performansa ulaşması ve toplumun her kesimi tarafından kabul görmesi. Tabii ki böyle bir başarının altında uyum içinde çalışmak kadar iyi bir ekibe sahip olmak da yatıyor. Biraz araştırdığımda en az kendileri kadar hayatını müziğe adamış ve bu başarıda payı büyük olan bir isimle karşılaştım. Bu kişi, prodüktörleri Tolga Aykut'dan başkası değil. Son olarak aldığım bir duyumu da buradan okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Bu yetenekli ikiliye birçok kadın şarkıcıdan düet teklifleri yağıyormuş. İkili, bu isimlerden biri ile düet yapabilir ama bence yapmasalar daha iyi olur. Çünkü zaten bulundukları yerde zirvedeler. Başka bir sanatçı ile çalışmak her ne kadar renkli görünse de onlara ekstra bir şey katmayacak.



LİSTEME GİREN YENİ PARÇA

Bu hafta rap müzikte yine iyi isimlerin bir araya gelerek ürettiği 'Ara Bakayım' adlı şarkıyı listeme ekledim. Anıl Piyancı, Zen-G ve Oğuz Baydar'ın bu yeni çalışması, Baydar prodüktörlüğünde gerçekleşmiş.







Sözleri Anıl Piyancı ve Zen- G'ye ait. Şarkı çok farklı olmasa da üçlü ortak bir tarz yakalamış. Anıl Piyancı ve Zen-G'yi ayrı ayrı yaptıkları işlerde ne kadar başarılı bulduğumu daha önce de yazmıştım. Birlikte yaptıkları bu işte de aynı sinerjiyi yakalayacaklarını umuyorum.



'YANGINLARA'DA HÜZÜN VE NEŞE BİR ARADA

Ceren Gündoğdu, kendisine has caz yorumuyla cover'ladığı türküleri Z kuşağına sevdirmeyi başaran isimlerden. Özgür Çevik ile düet çalışması 'Tutsak'la hayran kitlesini çoğaltan Ceren, son şarkısı 'Yangınlara'da aşktan korkmayan bir kadının cesaretinden ilham alarak, herkesi hüznü ve neşeyi aynı anda yaşamaya davet ediyor.







Ceren'in hafta sonu Kapadokya'da piyano eşliğinde seslendirdiği şarkılarını sosyal medyadan dinlediğimde, müzik dünyasında böyle kaliteli isimlerin var olması beni çok mutlu etti.



DEDİKODU'NUN BAŞARISI

Bu hafta pop müzikte genç ama bir o kadar da yetenekli bir isimden bahsetmek istedim. Söz yazarı ve besteci Yılmaz Taner bir süredir sahne performansı ve başarılı yorumculuğu ile dikkatimi çekiyor.







Murat Dalkılıç, Demet Akalın, Merve Özbey, Murat Boz gibi isimlerde şarkıları olan Yılmaz'ın son parçası 'Dedikodu' gayet başarılı ilerliyor. Canlı performansını izleyip sahneye çok da yakıştırdığım bu müzik adamı, kısa zamanda epeyce yol kat edecek. Benden söylemesi.