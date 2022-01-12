O gece neler oldu? İhbar var kanıt yok

Önceki gün ünlü rap'çi Uzi'nin konserinde yaşandığı iddia edilen olayların, rap müziğe karşı yapılan anlamsız bir saldırı olduğunu düşünenlerdenim. Malum olayı çoğunuz biliyorsunuzdur... Uzi'nin sahneden seyircisine "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" dediği, ardından şikayet üzerine konser alanına polislerin geldiği iddia edildi. Olay; Uzi üzerinden rap'çilere yapılan bir algı operasyonu hissi verdi bana. Neden mi? Çünkü o akşam ben de konseri izleyenler arasındaydım. Her şeyden önce o sözleri konser boyunca ben asla duymadım. Uzi'nin, Aleyna Tilki ile son dönemlerde sevgili olarak anılması ve o konsere gitmesi ile tetiklenen bu olay, sözüm ona konsere giden isimsiz bir şahsın ihbarı ile başlıyor.







İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Bu ihbarın doğru olup olmadığını araştırmak için ekipler hemen alana geliyor ve Uzi'nin böyle bir cümle kurup kurmadığı soruluyor fakat herkesten "Biz duymadık" cevabını alan ekipler bu defa kamera veya ses kaydı olup olmadığını araştırıyor.

Herhangi bir kayda da ulaşamayan memurlar, konserin bitmesini bekleyip kuliste Uzi'nin de ifadesine başvuruyor. Şarkıcı da böyle bir şey olmadığını söyleyince memurlar doğal olarak işlerini bitirip oradan ayrılıyorlar. Yani Uzi'nin böyle bir cümle kurduğuna dair ortada ne görüntü, ne ses kaydı var. O zaman asılsız ihbar ile yapılmak istenen algı operasyonu değil de nedir?







Elbette ki gençleri kötü etkileyecek olumsuz tüm söylemlerin sonuna kadar karşısındayız. Ama eğer böyle bir şey yoksa olayı bu hassas noktadan alıp, algı oluşturup, rap müziğe belden aşağı vurmanın da yenilir yutulur tarafı yok.

Maalesef ülkemizde popüler kültürde adından söz ettiren birçok sanatçı zaman zaman algı kurbanı olabiliyor. Bu ülke Ahmet Kaya'ya sahnesinde yapılanları henüz unutmadı. Bu ülke zamanında Müslüm Gürses gibi bir değerin yaptığı müzikle gençleri zehirlediğini iddia edenleri de unutmadı. Şimdi de sıra rap müzikte mi? Gerçi defalarca üst üste dünya listelerine girmiş bu genci kolayca ve ucuz yoldan alaşağı etmek zor ama yine de bu tür girişimler müzik adına pek de hoş değil.

Aman sözlerim sakın yanlış anlaşılmasın. Üstüne basa basa söylüyorum; bahsi geçen cümlelerin varlığını asla kabul etmiyor, onaylamıyorum. Fakat olayın perde arkasında rap müziğe ya da rap'çilere karşı nedensiz saldırı olunca bunu da görmezden gelemedim.



ORGANİZE ŞARKILARI LİSTELERDE

Son zamanlarda çok yakından takip ettiğim bir rap'çi Organize. Sık sık rap müzik üzerine sohbetler ettiğim Ömer Çiller'in menajerliğini yaptığı Organize ile 'WTD Freestyle' isimli şarkısı üzerine konuştuk.







Organize, "O parçayı yazın Çeşme'deyken, İstanbul'u ve dostlarımı özlediğimde yapmıştım. İstanbul'a döndüğümde hemen stüdyoya girdim ve parçanın kaydını yaptım. Parça benden izinsiz şekilde sızdırıldı ve yaklaşık 2 milyon dinlendi. Listelerde dereceye girdi, çok sevildi" dedi.



RAP, ARABESK, ELEKTRONİK AYNI SAHNEDE

Bu ay Uniq sahnesi, tiyatro oyunları ve gösterilerin yanı sıra konserlerle de sanatseverleri farklı müzik tarzlarıyla buluşturacak. Takvimi incelediğimde dikkatimi 14 Ocak'taki rap müziğin usta ismi Ceza konseri çekti.







İstanbul'da kapalı salonda gerçekleşecek böyle büyük konserler yeni nesil rap'çilerin de feyz alacağı türden. Aynı gün Uğur Aslan'ın 'Afara' isimli müzikali de olacak. Elektronik müziğin başarılı temsilcisi Islandman de 21 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.