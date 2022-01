Bu hafta, sizler için rap müzik dünyasının geçtiğimiz yılını değerlendirmek ve yeni yıla bu şekilde geçiş yapmak istedim.

Hepimiz biliyoruz ki pandemi etkisi ile müzikte üretim oldukça fazlaydı. Yüzlerce şarkı yayınlandı, klipler çekildi. Çok hızlı ve seri bir şekilde üretilen şarkılar sayesinde bu tarzın sevenleri ocaktan aralık sonuna kadar hemen hemen hiçbir haftayı boş geçirmedi.

Tabii ki bu kargaşada sivrilen isimler ve şarkılar oldu. Bazen 'Bu iş tutar ezer geçer' dedik, gerçekten de hedefi tam 12'den vurduk, bazen ise yanıldıklarımız oldu. İşte geçtiğimiz yılın rap müzik şampiyonları...

Ceza, DJ Sivo ve Gazapizm'in 'Baskın' şarkısı bu yıla damga vuran parçaların başında şüphesiz. Ceza'nın bu yıl çok fazla şarkı yaptığı söylenemez, özellikle feat çalışmalarla öne çıktı rap'in ustası.

Ve 'Baskın' hakikaten ezdi geçti. Hiç eskimeyecek bir Ceza klasiği olacak.







İZ BIRAKAN ŞARKILAR

Bazen şarkılar bazen de şarkıların popülaritesi ile isimler sivrildi. Buna örnek Sefo. Sefo şarkıları kadar kendi ismini de artık belleklere kazıdı, genel kitleyi fena yakaladı. 'Bimem mi?' bu yılın iz bırakan şarkılarından biri oldu. Tabii Sefo da...

Sadece tek bir şarkısı ile değil tüm albümü ile bu yıl öne çıkan isimlerin başında Uzi geliyor. 'Krvn' hem şarkı, hem de albüm olarak yıla damga vurdu. Uzun soluklu kariyerinde eminim 2021 yılı Uzi için de unutulmaz olmuştur.

Khontkar da bu yılı sürekli üreterek geçirdi.

PLA4: The Vision projesi ile başarısını katlayan Khontkar da 2021'in şampiyonları arasında.

Batuflex'in 'Dalga'sı son çeyrekte yayınlansa da 2021 kışına hızlı giriş yaptı.

Batuflex'in şarkılarının yanı sıra tarzı da bu yıl dikkat çekti.

Bir de Lvbelc5 ile olan iş birliği Ralli Babe'nin de hakkını teslim etmek gerekir. İki en iyi isim ve 40 milyona dayanmış muhteşem bir rap şarkı.

Sıra geldi Çakal'a...

Ondan yazılarımda defalarca bahsettim, haksız da sayılmam. Geçtiğimiz yıl üst üste o kadar çok 12'den vurdu ki alkışlamamak mümkün değil kendisini. 'Lütfen' ve son işi 'Mahvettim' üst üste yıktı geçti ortalığı.

Motive de 2021'de yıldızı parlayanlar listesinde...

Lil Murda ile feat çalışması yılın son çeyreğine yetişti; 'Ömrüm' her yerde bangır bangır...

Bu arada sadece şarkıcılar değil 2021 yılında bazı müzisyenler de yaptıkları işlerle sektöre yön verdiler. Aranjeleri ile listeleri altüst eden Segah ve Akdo gibi.

Muti'yi de listesinin en başlarına koymak lazım. Onun için de şanslı ve başarılı bir yıl oldu. Muti'nin Heijan'la yaptığı 'Le Cane' şarkısı bile bunun ispatı. Muti ve Heijan'dan bu yıl da bu lezzette şarkı gelir mi dersiniz?

Bence kesinlikle geliyor.

Critical, feat çalışmaları ile adını zirveye taşıdı. Uzi ile yaptığı işlerin yanı sıra yılın ilk aylarından itibaren üst üste şarkıları ile dikkat çekti Critical. Albüm olarak ise Asil Slang'in 'Seri Katiller 5' projesi var. Projenin her şarkısı kendi içinde ayrı bir yer tutuyor. 2021'in iyi albümleri arasına onu da eklemeden olmaz.

Anıl Piyancı- ZEN-G ise listenin yine aranan isimlerinden. Uzun süredir kariyerinde çıkış trendinde olan Piyancı, bu başarısını 2022'de de devam ettirecek.