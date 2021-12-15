Batuflex ismini sanırım duymayan yoktur. Onu sevenlere bu haftaki yazımda bir müjde veriyorum. Son yaptıkları Ralli Babe ve 10 Numara adlı şarkıları ile uzun süre liste başı kalan Batuflex ve Lvbel c5, bu enerjiyi ve sinerjiyi yeni bir şarkı ile taçlandırmaya karar verdi. Kendisinden aldığım duyuma göre çok kısa sürede şarkı müzikseverlerle buluşacak.







Ralli şarkısı benim favorim. Ama beklenen o ki yeni feat en az onun kadar iyi ve iddialı olacak. Ben o hissi aldım diyebilirim. Zaten Batuflex'in son yaptığı 8-9 işin tamamı büyük beğeni topladı ve şarkıları milyon tıklanma rakamına ulaştı. Tabii ki beğeniden kastım; 34 milyonu bulan dinlenme oranı. Okurlarım çok iyi bilir; başarıyı rakamlardan ibaret görmedim asla. Ama Batuflex ve onun gibi gerçekten izlenen veya dinlenen isimlerin başarısı, şarkılarının sürekli kulağımıza gelmesinden belli.

Her zaman şunu söylerim: Sokakta şarkılarınız yankılanıyor ve konserleriniz hıncahınç doluyorsa rakamlarınız da gerçektir başarınız da. Batuflex, genç yaşına rağmen müziğe yeteneğini fazlası ile katmış bir isim. Şarkılarının başarısı da oldukça gerçek...







ERDAL TOPRAK VE TALADRO İŞ BİRLİĞİ

Bu hafta yeni çıkanlar listemde Erdal Toprak ve Taladro iş birliği var. İki başarılı isim, Toprak'ın kendisine ait olan 'Hatıra' adlı şarkıda bir araya geldi. Şarkı henüz yeni, nereye gider bilemem ama ben beğendim. En çok da tarzları hoşuma gitti. Slow rap tarzında yapılan şarkı; bu müziğin daha çok içsel yanını yansıtmış. Piyano ağırlıklı melodinin yanı sıra rap'in enerjik ritimlerini alışık olmadığımız bir şekilde ud ile birleştiren şarkının düzenlemesi de çok başarılı. Bildiğim kadarıyla düzenlemeyi de Cem Coşkun ile Erdal Toprak birlikte yapmış. İki farklı fikrin muhteşem uyumu ile 'Hatıra' benim dikkatimi çekti. Bakalım okuyucularım bu şarkı hakkında ne düşünecek.







SAMİMİ VE İÇTEN PERFORMANS

Geçtiğimiz günlerde bir TV programında oyuncu Uğur Aslan'ın türkü performansına denk geldim. Kaynatın Çayı adlı meşhur Erzurum türküsünü öyle güzel, öyle içten, samimi ve doğal yorumladı ki sonrasında Youtube'dan açıp defalarca dinledim. Sesi türkülere yatkın olan Aslan, gençlere de türküyü sevdirecek. Aynı türküyü İzzet Altınmeşe'den de dinlemiştim. Üstadın muhteşem yorumu da Uğur Aslan'a feyiz olmuş olmalı ki o da türküyü bize yeniden ayrı bir lezzette sevdirdi. Performansıyla benden de tam not aldı.







GENÇ ŞARKICIDAN 'YİNE YİNE'

'Tabu' ile müzik piyasasında kendisine güzel bir yer edinen Gizem Tuncer, aslında müziğin içinde doğup büyümüş biri. Bu özelliğini güzel sesi, yorumu ve yeteneği ile de birleştirince başarı zaten geliyor. Şarkıcı, ikinci işi ile dikkatimi fazlasıyla çekti. Şarkının adı 'Yine Yine'. Tuncer, tıpkı şarkısının adı gibi yine başarılı olacağa benziyor. Onu tanıyanlar 'Tabu' ile zorladığı listeleri iyi bilirler. Genç ve pırıl pırıl sesiyle Tuncer, bu şarkıda kendini de yansıtmaya çalışmış. Klipte crazy bir tarz kullanan şarkıcı, ekrana da yakışıyor. Yakın zamanda daha fazla adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Henüz dinlemeyen ya da izlemeyenler için şarkı ve klip, dijital platformda yayında.