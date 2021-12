Son yıllarda artan popüler müzik platformları, reklam yapmak isteyen şarkıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Sürüyor sürmesine de bu platformların nasıl işlediğini veya neye, kime göre belirlendiğini bilenler biliyor. Tamamı para kazanmak için ticari amaçlar güdüyor. Örneğin Spotify bunlardan biri. Gün geçmiyor ki bir şarkıcıdan Spotify listesinde üst sıralarda yer aldığına dair e-mailler, bültenler gelmesin. Yahu kimi kandırıyorsunuz kendinizden başka? Bu platformda sadece bütçe ayırarak iş yapmanın yeterli olduğunu artık lise öğrencileri bile biliyor.







Şarkınız dilden dile dolaşmıyor, her arabadan sesiniz yükselmiyorsa, konserleriniz dolup taşmıyor, biletleriniz satılmıyorsa; sizin şarkınız Spotify listelerinde olmuş neye yarar? Bu platform çok dinlendiğinizi belirlemek ya da başarıyı ölçmek için tek başına yeterli mi? Tabii ki hayır. O halde bırakın bu sanal dünyanın sanal şampiyonluğunu da biraz daha iyisini nasıl yaparım derdine düşün bence. Zira bu şekilde saygın olmaktan çok komik duruyorsunuz. En azından ben öyle görüyorum. Şapkayı çıkarmak, biraz realiteye ve daha emek isteyen işlere bakmak lazım. Ne dersiniz?



Popa yeni bir soluk

Geçtiğimiz hafta hem geleneksel hem de sosyal medyada Nilhan ismi sık sık karşıma çıktı. Merak edip 'Asla' şarkısını dinledim, klibini izledim. Öncelikle şarkı her hafta duymaya alıştığımız pop şarkılardan biri değil. Sound'u ve klibiyle oldukça modern bir iş çıkmış ortaya.







Pop müziğin artık yeniliklere açık olması gerektiğini düşündüğüm bu dönemde 'Asla' şarkısı bana iyi geldi. Şarkının söz ve müziğini de Nilhan hazırlamış. Düzenlemesini Nilhan'ın Albın Hasani ile beraber yaptığı şarkının klibi, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilmiş. Başarılarının devamını diliyorum.





Çağla'nın yolu açık!

Bu haftanın yeni keşfedilenleri bölümünde genç bir isim var: Çağla Çakır. Çağla'nın sesini ve yorumunu dinleyince bu tarza yeni bir soluk getirecek diye düşünmedim değil. 'Birileri Bizi' adlı şarkısı benden tam not aldı. Yolu açık ve uzun görünüyor. Kendini tekrar eden işler yapmadığı sürece iyi bir kitle edinebilir.







CES Yapım bu tarz yeni isimleri bulmak ve müziğe kazandırmak bakımından oldukça başarılı. Müzikal ekip de iyi olunca başarı mutlaka gelir. Çağla ilk çalışmasında Sertab Erener gibi dev bir isimle yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Ozan Yılmaz imzasıyla bir iş yapmış. Bize de böyle önü açık işleri dinlemek ve tebrik etmek düşüyor.



11 yıl sonra dinleyiciyle buluştu

Bu hafta ilginç bir hikayeye sahip olan 'Oysa Sen' şarkısından bahsedeceğim. Bazı işler vaktini bekler. Ramiz ve 'Oysa Sen' şarkısı da 11 yıl sonra ulaşmış dinleyiciye. Şarkı, 11 yıl öncesine ait ama rap müziğin günümüz sound'larına hakim.







Sözü ve müziği tabii ki rap'çinin kendisine ait. Özgün tavrı, kendine has yorumu ile uzun yıllar adını müzikte muhafaza edecek bir isim.