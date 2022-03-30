Pop camiasından ara ara güzel işlere dair haberler veriyor olsam da, ne yazık ki sektör genel olarak sessiz sakin durumda. Bu tarzın sevenleri, arka arkaya patlayan ve birbirini geçmek için delice yarışan pop şarkıları ve pop müzikteki o havayı özlediler farkındayım. Ancak görüşüp konuştuğum neredeyse bütün popçu arkadaşlar, bayram ve bayram sonrası için 'bomba' şarkılar hazırladıklarını ve pusuda beklediklerini söylüyorlar. Hadi bakalım, bitsin bu kış soğuğu ve pusuda beklemeler; pop müziğe hız, heyecan, bereket gelsin. Isınan havalar ile beraber umarım pop camiası da hareketlenir.







LİL MURDA'NIN ÇALIŞMA AZMİ PES DEDİRTTİ

Türkçe rap müziğin en çalışkan ve yetenekli isimlerinden Lil Murda ve Motive'nin sektörde yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. İkilinin yeni çalışması 'Zoopark', geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yönetmenliğini Tahsin Güney'in üslendiği, sözü Lil Murda ve Motive'ye, müziği ve düzenlemesi ise Osman Cello'ya ait olan teklinin mix&mastering'ini ise benim de önceki çalışmalarından aşina olduğum Jagersterio yapmış. Lil Murda'nın başarısı ve azmi beni heyecanlandırıyor. Hatta bu şarkı yayınlanmadan önce şunu öğrendim; halihazırda albüm hazırlığında olan şarkıcı, 'Vidos' albümü henüz yayınlanmadan ikincisine geçmiş, hatta onu da bitirmek üzereymiş. Bu kadar çalışma ve azim bana bile pes dedirtti doğrusu. Kendini müziğe ve sevenlerine adamış genç bir müzik adamı olarak Lil Murda'yı yürekten kutluyorum.



AŞIKLARIN TERCÜMANI

Her bestesini, daha giriş notasında verdiği aşk ve hüzün duygusundan tanıdığım Ersay Üner'in 'Duysun' şarkısı yine kısa sürede belleklere kazındı. Ersay, yine müziği ve içe dokunan sözleri ile sevenlerin, hatta severek ayrılanların tercümanı olmuş.







Şarkının söz, müzik ve aranjesini kendisi yapmış. Çektiği sinema filmleri ile adını duyduğumuz yönetmen Bedran Güzel de Ersay'ın bu hüzünlü şarkısına film tadında bir klip çekmiş.



GENÇLERE DESTEK VEREN AYYILDIZ'A ALKIŞ

Yaptığı başarılı işlerden daha önce de birçok kez bahsettiğim DJ ve aranjör Serdar Ayyıldız'ın yeni feat çalışması 'Unut Beni' geldi bana geçtiğimiz günlerde. Cover şarkılara karşı tutumumu okurlarım bilir ama asla ön yargılı da değilim.







Açıkçası bu Serdar Ayyıldız feat Ekin Özmen şarkısı beğenimi kazandı. Genç bir yeteneği keşfedip onunla böyle bir çalışma yapmak ancak ticari kafadan uzak, kendini müziğe vermiş bir adam tarafından yapılabilirdi. Bravo Serdar Ayyıldız'a. Ayrıca şarkının duygusal yapısını bozmadan kullanılan elektronik altyapı, pop trap dokunuşlar da ahenkli olmuş. Yolu açık olsun.