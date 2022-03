Son günlerde sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu' projesi sonunda dinleyici ile buluştu. Önüme düşen yorumlarda bu işi mekan sanıp adres, dizi sanıp hangi kanalda diye soranlar olduğunu gördüm.

Projeyi ben de yakın takibe aldım... Öncelikle 6 şarkıdan oluşan kliplerin başında ve aralarında dizi tadında diyaloglar var.

Birçok ünlü sima da bu projede yer almış. İrem Derici, Açelya Topaloğlu, Hakan Eratik, Yeşim Dalgıçer ve Tuğba Melis Türk, dizi tadındaki senaryo içinde müzikseverlerle buluşuyor.







Projenin açılış klibi 'Ondan Vazgeçemem Ben', benim de çok sevdiğim bir iş olmuş. Klipte ulusal radyo programcılarını görmek yüzümü gülümsetti, anı tadında bir çalışma. Projedeki 'Gizli', 'Bilmez' ve İrem Derici ile düet şarkıları 'Belki', benden tam not aldı. Stüdyoda dinlediğim, bu cuma yayınlanacak olan 'Baş Tacım', bu yaz düğünlerde en çok tercih edilen şarkı olmaya aday.







Her sanatçının örnek alması gereken kalitede, farklı, doğal ve bir o kadar da samimi bir çalışma olmuş Cemiyet Gazinosu. Şarkıların söz ve besteleri Cem'e ait. Bu arada birçok ünlü isim de artık şarkı istemek için Cem'in kapısını çalmaya başlamış.

Öte yandan Cem Belevi'nin oyunculuğu kliplerde biraz daha öne çıkmış. Anladığım kadarıyla Cem'i hem sahnelerde hem de televizyonlarda artık daha sık göreceğiz gibi. Her hafta yeni bir şarkı yayınlayacak onu da hatırlatayım, takipte kalın. Ben bu yaz için Cem'den özellikle hareketli bir pop şarkısı da bekliyorum.



UZİ BU KEZ HAYATA DEĞİL AŞKA İSYAN EDİYOR!

Bu hafta müzikseverler, daha doğrusu rap tutkunları için çok verimli bir hafta oldu. Beklenen Uzi şarkısı 'Arasan da' dört günde kırdı geçti ortalığı. Fakat küçük bir ayrıntı var... Uzi bu defa golü ters köşeden atarak ben dahil hepimizi şaşırttı. Şarkı; ünlü rap'çinin aşırı tempolu alışık olduğumuz tarzının dışında, daha yavaş ve orta hızlı bir yapıda...







Sözlerinde de bu defa hayata değil aşka isyan ediyor Uzi. Diyebilirim ki; ünlü sanatçı bu şarkı ile kendi sınırlarını çoktan aştığını gösterdi bize.

Klibinde de güçlü bir prodüksiyon ve emek var. Gündelik olmayan, kalıcı ve başarılı işlerin de sırrı bu işte: Emek. O yüzden 4 günde global müzik dünyasında bir numaraya yükselerek başarısını kanıtlayan 'Arasan da' şarkısına emek veren herkesi kutlamak lazım. Tebrikler...



90'LAR ŞARKILARI GİBİ

İlter, geçtiğimiz ay yayınladığı 'Bize Ne Oldu?' isimli şarkısıyla müzik listelerinin hızlı yükselen isimlerinden oldu.







Ulusal ve yerel radyoların yer aldığı top 10 listelerinde adını duyuran şarkıcı, benim de radarıma takıldı. Şarkısı özlenen 90'lar Türkçe pop'u kalitesinde.



MÜZİKALİTESİ YÜKSEK BİR ALBÜM

Size yine müziğine sıkı emek veren bir isimden bahsedeceğim bu hafta. Uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Meet the Kid' ile Dantefaze'den başkası değil bu isim. Albüm gerçekten starlar geçidi gibi. Zaten Dantefaze dinleyicileri bilir, onun kendisine ait farklı bir tarzı ve yorumu var.







Bunun üzerine bir de müzikal kalitesi yüksek isimlerle çalışınca, başarı tabii ki kaçınılmaz oluyor. İdari prodütörlüğünü Orkun Tunç'un yaptığı albümde JeyJey featuring Kak Dela Suka, Glam featuring Paranoid şarkıları da dikkat çekiyor. Müzik ve düzenlemelerde Hypzex, Kutay Seyrek, Icey, 3min'in yer aldığı albümün mix mastering'inde Erim Arkman imzası var.