Ece Mumay, Galaksi ve Peri adlı şarkılarıyla son iki yaza adını altın harflerle yazdırdı. Bu yaza daha iddialı giren Mumay, 'Vanilya' isimli 3 şarkılık bir Ep'yle sevenlerinin karşısına çıktı. Albümden bahsedecek olursak, Vanilya ve Kutu Kutu şarkılarının söz ve müziğini kendisi hazırlamış Ece... Şeytan Tüyü isimli şarkıyı da Zen-G'yle beraber yapmış.







Düzenlemeler Mustafa Ceceli ve Serkan Balkan imzası taşıyor. Ece Mumay kendi doğruları üzerinden şarkılar hazırlıyor ve dinleyici kitlesini her geçen gün artırmayı başarıyor. Youtube trend videolar listesine ambargo koyan rap'çilerin arasında albümün çıkış parçası Vanilya'yla 4'üncü sıraya yükselmeyi başaran pop müzik sanatçısı, yeni neslin takip ettiği önemli bir isim olmayı başardı.



CEZA İLE BİRLİKTE 'BYE BYE'

Türkçe rap müziğin eski isimlerinden Rapozof, Türkçe rap müziğin usta ismi Ceza ile birlikte 'Bye Bye'da buluştu. Sözleri ikiliye ait olan şarkıda güçlü vokal tekniklerinin yanı sıra eleştirel sözler de dikkat çekiyor.







'Bye Bye'da Ceza ve Rapozof, rap müziğin maddi değerlerden çok daha üstte olduğunu agresif bir anlatım ile betimliyorlar. Underground ruhu ile güncel soundların harmanlandığı enerjik parçanın müziği Rapozof'a, düzenlemesi Denizkan Boz'a ait. Metaverse öğelerinin bulunduğu klibin yönetmen koltuğunda Oğuzhan Ejderoğlu bulunuyor. 'Bye Bye', tüm dijital marketlerde yerini aldı.



30 YILINI ŞARKIYA SIĞDIRMIŞ

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Murat Çekem, 'Yalnızsın' isimli şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Yorumcu ve müzisyen kimliği kadar Kenan Doğulu, Ajda Pekkan gibi birçok sanatçıyla yaptığı çalışmalarla tanınan sanatçı, yeni şarkısı ile karşımıza çıktı.







Sözü, müziği ve düzenlemesi sanatçıya ait olan ve otuz yıllık tecrübesiyle 'Ustalık eserim' diye bahsettiği 'Yalnızsın' isimli şarkısını Çekem, yalnızlara hediye etmiş. Şarkı kadar klibi de dikkat çekici olmuş. İmre Haydaroğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu klibin görsel dünyası, izleyiciyi mutlu ama aynı zamanda hüzünlü bir yalnızlığa sürüklüyor.



HEİJAN VE MUTİ 'BİRADER'LER

Heijan ve Muti iş birliği bir süredir konuştuğumuz ve heyecanla beklediğimiz bir işti. Nihayet 'Birader' yayınlandı.







Digitalde listelere girdi ve çok sevildi. Adının 'Birader' olması da ilginç. Bu iki dost, kendi sinerjilerini şarkıya yansıtıp açıkçası imzalarını atmışlar. Tebrikler.







Yönetmen koltuğunda Tahsin Güney'in oturduğu klip de her zaman olduğu gibi başarılı. Ben bu ikiliden kısa sürede albüm de bekliyorum.







Yaza listelerde sıkça göreceğimizi düşündüğüm 'Birader' konuşulmaya başlandı. Rapseverler bu şarkıyı bana çok gönderdi, listelerde hızlı ve kalıcı olması beni şaşırtmadı.