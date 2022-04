Müzik piyasasının ünlü yapımcıları, dijital korsanlara sert çıktı. Samsun Demir, “Yerli platformlar bu konuda etkili önlemler alıyor. Yabancılar da aynı hassasiyeti göstermeli. Dünyada sadece Beyonce, Madonna gibi büyük sanatçılar değil, tüm sanatçılar da koruma altında... Yabancı platformlar, Türklere de aynı özeni göstermeli” diye konuştu

Dijital korsanlar, açtıkları sahte sanatçı profilleriyle telif haklarına çöküyor, müzik mafyası gibi davranıp haksız yoldan para kazanıyorlar. GÜNAYDIN'IN dün manşete taşıdığı 'Müzik mafyası gibi davranan korsanlar kanımızı emiyor' haberi ses getirdi. Müzik dünyasının ünlü yapımcıları, dijital platformlarda açtıkları sahte profillerle sanatçı ve yapımcıların telif haklarına çöken korsanlara ateş püskürdü.







DMC GENEL MÜDÜRÜ SAMSUN DEMİR:

"Eskiden CD korsancılığı vardı. Dijital dünyaya geçince bu korsanlık işi bitti diye sevindik. Ancak maalesef bu korsanlar şimdi de dijital platformları mesken tutmaya başladı. Onlara karşı bütün platformlardan azami özeni göstermelerini acil olarak rica ediyoruz. YouTube ve Applemüzik yetkilileri ile görüştük, bu platformlar artık çok hassas davranacaklarını, gereken önlemleri alacaklarını söylediler. Yerli müzik platformlarımız Fizy ve Muud ise zaten ilk günden bugüne kadar büyük hassasiyet içinde.Turkcell ve Türk Telekom'a bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Yabancı platformlar da gereken hassasiyeti gösterecek ve dijital korsancılığa karşı önlemleri alacaklardır.







'BÜYÜK KAYIP VAR'

Sanatçılarımız, eser sahiplerimiz, özetle hepimiz için büyük maddi ve manevi kayıplar oluşuyor. Benim en çok üzüldüğüm şey dijital korsanlık. Dünyada sadece Beyonce, Madonna gibi büyük yabancı sanatçılar değil, tüm sanatçılar koruma altında. Ülkemiz sanatçıları ise rahatlıkla korsana konu oluyor. Bu eşitsizlik sona ermeli. Kimse ülkemiz sanatçılarına diğer ülkelerin sanatçılarından farklı muamele yapmamalı."







SONY MUSİC GENEL MÜDÜRÜ ÖZDEN BORA:

"Hırsız çalmaya niyet ettiyse bir yolunu bulur, burada suçu mağaza sahibine yüklemek ne kadar doğru olabilir. Bu bir ahlak sorunu maalesef ve sorumlusu da bu ahlaksızlığı yapandır."







AVRUPA MÜZİK GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ ERDEM: İZİNSİZ YÜKLEMELERE KARŞI DİJİTAL EKİP KURDUK

"Müziğin dijitalleşmesinin sektörümüze sayısız yenilik, gelir açısından yüksek değer ve fırsat sunduğu bir gerçek. Ancak teknik boşlukların kötü niyetli kimselerce fark edilmesi, söz yazarlarımızın, bestecilerimizin, icracılarımızın ve biz yapımcıların haklarını alenen ihlal edecek şekilde bir sistem kurulmasına sebep oldu. Bu sorunla yerel platformlarımız Muud ve Fizy dışında küresel her platformda karşılaşıyoruz. Sahte takipçiler ile dijital görünürlüğünü artıran pek çok kötü niyetli kişi, herhangi bir hak sahibinin iznini almadan müzik içeriklerimizin remiksini yapıp küresel platformlara yüklüyor. Sayıları oldukça yüksek ve her geçen gün de daha da artmaya devam ediyor. Bu noktada dijital ekibimiz platformlarla direkt iletişime geçerek sanatçı profillerinde yer alan izinsiz yüklemelerin kaldırılmasını sağlıyor. Bu konuda en başarılı ekiplere sahibiz. Biz tüm küresel platformlarla olan protokolümüz gereği önce onlara bilgi geçiyor, sonra her şarkı için işlem başlatıyoruz. Bu konuda illegal yollardan kendilerine gelir kapısı açan kişilerin sözlerine itibar edilmemesini canı gönülden istiyorum."