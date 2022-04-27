Aydilge yeni single'ı 'Kendimi Kırdım Ben' ile yine farklı bir iş ortaya çıkarmış. Müzik piyasamızda kendi söz ve bestelerini yazan sayılı kadın sanatçıdan biri olarak özgün kalmayı yıllardır beceriyor Aydilge. Popüler olmak için benzer şarkılar yapma derdine düşmedi hiç. Bu aslında, bir sanatçının, farklılığını koruyarak büyük kitlelere hitap edebileceğinin bir kanıtı.







O yüzden Aydilge'nin yürüdüğü yolu başarılı buluyorum. Yeni şarkısı 'Kendimi Kırdım Ben' de bu yolun bir parçası. Sözü ve bestesi Aydilge'ye ait olan parçanın düzenlemesi ise Dorukhan Yaldız imzası taşıyor. Rock ağırlıklı olmasına rağmen, Türk ve Doğu motifleri de şarkıda ustaca harmanlanmış. Aydilge'nin sesindeki mistik tını da bu uyumun önemli bir parçası haline gelmiş. Bu yorum tarzının en büyük nedeni de aslında Aydilge'nin temel eğitimini Türk musikisi üzerine almış olması. O yüzden Batı sound'unu ve nameli kısımları çok iyi harmanlayan bir tekniği var. Şarkının ortasındaki keman solosu ise bahsettiğim mistik aurayı daha da perçinliyor. Yaylı partisyonları da çok başarılı. Bunda tabii Aydilge'nin keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç'ın katkısı büyük.



STANDART KLİP DEĞİL

Şarkının Mustafa Özen imzalı klibi de standart pop kliplerinden çok farklı. Güzel kadın ve erkeklerin hoş ve mutlu görüntülerini izlemekten sıkıldıysanız, bu klip ilginizi çekebilir. Klipte sosyal medyada insanların aslında farklı görünmek için neler yaşadıkları konu ediliyor. Hikayesini de Aydilge kaleme almış; marka düşkünlüğü, sosyal medya bağımlılığı, açgözlülük gibi temalara değinmiş.

'Kendimi Kırdım Ben', yazın plajlarda gümbür gümbür çalınmayı değil, insanların kalplerine dokunmayı dert edinmiş bir şarkı. Verdiği mesajla, Aydilge'nin güçlü yorumuyla ve klibiyle, kendini kıranlar için bence tam bir şifa şarkısı olacak.



1 AYDA 30 MİLYON İZLENMEYİ GEÇTİ

Son dönemlerin yükselen isimlerinden Canbay ve Wolker'ı geçtiğimiz hafta kendi mekanlarında ziyaret ettim. Kendi mekanlarından kastım; elbette doğup büyüdükleri, ilk ilhamı aldıkları yer olan Bayrampaşa'dan bahsediyorum... Prodüktörleri Adem Canbay ile birlikte şahane bir stüdyo kurmuşlar. Anladığım kadarı ile de tüm vakitlerini bu müzik alanında geçiriyorlar.







Hal böyle olunca da genç yaşta başarı yakalamamak mümkün değil zaten. Bir anda dillere düşen, 1 ayda 30 milyon izlenmeyi geçen 'Leylim Yar' da işte bu başarının belgesi. Şarkıyı henüz yayınlanmadan dinleyip hemen listemin tepesine almıştım. Ne mutlu ki yanılmadım. 'Leylim Yar' dokusundaki samimiyet ve ezgisi ile hemen içimize siniyor. 100 milyonu geçebilecek kapasitede bir şarkı. Bu genç ikiliyi takipte kalın. Bu arada bu başarıda elbette Adem Canbay'ın da katkısı büyük. Ne diyeyim... Gittim, gördüm, yazıyorum. Çalışmak, üretmek adına müzik adına çok umut verici hareketler... Yolu açık olsun...



YENİ NESİL ARABESK

Bilal Sonses bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla son dönemde arabesk müziğe bambaşka bir boyut kazandırdı. Şarkıları yeni jenerasyondan birçok şarkıcıya ilham verdi, yeni bir yol açtı. Arabeski yeni nesil sound'larla bir araya getiren Sonses, birçok isme öncü oldu.







Son şarkısı 'Dön Diyemem'le de geleneği sürdüren Sonses, kısa sürede dijital mecralarda zirveye yerleşti. Kemal Sunal'ın oynadığı 'Garip' filminin müziğinin üstüne söz yazan Sonses, yaratıcı bir çalışmaya imza attı. Müziği Cahit Berkay'a ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Klibini Ahmet Cantekin'in çektiği şarkı, benden tam not aldı.



GÜLE GÜLE BERK

Önceki gün müziğin kalbinde bir acı vardı. 31 yaşındaki başarılı rap'çi BETA (Berk Bayındır) hayatını kaybetti. Hepimiz üzüldük...







Fanları, rapçi arkadaşları, ailesi... Buradan sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileyip kendisini anmak istedim. Geride sadece sesini ve şarkılarını bırakarak veda ettin hayata... Güle güle Berk...