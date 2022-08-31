Neresinden tutsanız elinizde kalan bir dijital deformasyonun içindeyiz. Var olan teknolojiyi zamanla yarıştığımız bu asırda daha fazla geliştirip kullanmak yerine maalesef her defasında kötü niyetli kişilerin art niyetli kullanımları yüzünden yerlere düşürüyoruz. Türkiye'de 29 milyon kullanıcısı olan TikTok, hiç hoşlanmadığım bir platform. Bu platformların bazı açık yanlarının kötü niyetli kişilerce rahatça kullanılıyor olması ise beni daha da sinirlendiriyor. Sosyal medya üzerinden kazanç sağlayan fenomenlerin de düpedüz kullanıldığı bu sistem ile açıkça devlet zarara uğratılıyor.







1.5 MİLYAR TL KAÇIRILDI

Birçoğunuz duymuştur; TikTok'ta twich adı altında hediye ve bağış toplanan bir alan var. Bu alanda milyonlar, yüzbinler havada uçuşuyor.

Peki hiç düşündünüz mü bu kadar para nereden ve nasıl geliyor? Hadi geldi diyelim, nasıl bir vergilendirme sistemi var? Ben söyleyeyim; uyanık fenomen tayfasının hepsinin yurt dışında bu illegal işler için açılmış hesapları var. Türkiye'den bu platform üzerinden son 1.5 yılda 1.5 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Ülkeye vergi ödememek için bu yabancı hesapları kullanıyorlar. MASAK vergi kaçakçılığına geçit vermemek için işin peşine düştü.

Velhasıl yazının başında da dediğim gibi, platformun neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Üstelik sistemi öğrenen bazı kötü niyetli kişiler henüz takipçisi bile olmayan fake hesaplar üzerinden bunu fırsata çeviriyorlar. Allah'tan devletimiz bu tarz işleri sıkı takibe alıyor ve önüne geçmek için çaba sarfediyor. Haksızlığa göz açtırmayan yetkililerin, bu oyunu da kısa sürede bozacağına inanıyorum.







HEİJAN'DAN DUYGUSAL BİR ÇALIŞMA

Ortalığı kasıp kavuran hareketli şarkılarından sonra Heijan'dan muhteşem bir duygusal şarkı geldi. Açıkçası dinlemeden önce ben de şaşırdım ve merak ettim. Dinleyince çok beğendim, ses rengi şarkıya çok uyumlu. Şarkının adı 'Değilim Bi Aşık'. Söz-müzik kendisine ait. Düzenlemeyi de Yunus Tüncel yapmış. İlk günden trendlerde 1 numaraya çıkan şarkı, romantizmin ve duygusal sözlerin rap ile bütünleşmesi olmuş. Yakın zamanda yeni birkaç şarkı, feat geliyor. Benden sevenlerine kısa bir hatırlama olsun.







'AŞK NEREDE' ZİYNET'E ÇOK YAKIŞMIŞ

Ziynet Sali enteresan bir ses. 'Ne söylese yakışıyor' demek yerinde olur. Arabeskin de popun da hakkını veriyor. Belki de böyle düşünmemizi sağlayan şey, kendine yakışan ve başarı getirecek şarkıları çok iyi seçebilmesidir. İşte yine kendine çok yakışan, sıkılmadan dinleyebileceğimiz bir şarkıyla karşımıza çıktı Sali. Sözü ve müziği eşi Erkan Erzurumlu'ya, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa'ya ait 'Aşk Nerede'yi dinleyince çok beğendim. Yazın son günlerinde çokça dinlenecek bir şarkı çıkmış ortaya. Klibi, daha üç günde 1 milyon izleyici sayısına yaklaşmış.