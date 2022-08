Yaz etkinlikleri kapsamında bu hafta Uniq Açıkhava'da çok keyifli bir konser izledim. Gazapizm ile senfoni orkestrasının aynı sahnede buluştuğu müzik şöleninden bahsediyorum.

Ben oraya vardığımda mekan tıklım tıklım doluydu. Gazapizm sahneye çıktığında ise alkış tufanı koptu. Konserin daha ilk dakikalarından itibaren verilen emeğin de boşa gitmediğini gördüm. Aslında rap ile senfoni orkestrasını birleştirme fikri heyecan verici olduğu kadar büyük de bir risk taşıyor. O nedenle hüsranla da sonuçlanabilirdi. Öncelikle böyle bir riski aldığı için Gazapizm'i ve tüm ekibi tebrik etmek lazım.

Sahne üzerinde 109 kişilik dev ekip, usta isim Orhan Şallıel yönetiminde Gazapizm'e eşlik etti. Fazla irdelemezseniz basit bir iş gibi görünebilir ama koca bir ekiple senkronize olmak, iki ayrı dünyayı aynı dilde buluşturmak gerçekten çok zor. Arkada 55 kişiden oluşan bir koro size eşlik ederken, hatasız şarkı söyleyebilmek gerçekten büyük bir emeğin ve çalışmanın ürünü.







Ama Gazapizm böyle bir yapıya sahip zaten. Sürekli sağlam adımlarla ilerliyor ve kalıcı olmaya aday, unutulmaz işler yapmayı başarıyor.

Kısacası tüylerimin diken diken olduğu böyle bir müzik şölenine uzun zamandır tanık olmamıştım. İyi ki gitmişim diyorum. Bu arada son dönemlerde sıkça ismi duyulan ve bence yükselen değerler listesinde yer alan Melike Şahin de Gazapizm'in o gece izleyenlerine sürprizi oldu. Melike ile birlikte şahane bir şarkı yapmışlar. Bu tarz işlerin devamını gelmesini isterim.



OYUNCULUĞA DEVAM ET ŞARKI SÖYLEME

Dizilerden aşina olduğumuz başarılı oyuncu Sera Tokdemir'den bir şarkı düştü önüme. Valla öncelikle hayırlı olsun. Emeğe saygım sonsuz. Ama anlamadığım bir şey var; şarkı, söz, müzik vasat, ses desen zaten vasat. Hiç kimse demiyor mu kendisine "Kariyerine oyunculukta devam et" diye. Kimse demiyorsa ben diyeyim o zaman. Oyunculukta başarılısın, iyi bir kariyerin var. Gel heves etme bu şarkı türkü işlerine çünkü olmuyor.









EMEĞİNE YAZIK!

Ve düşüncem o ki; olmayacak! Zaten oyuncuların sürekli şarkıcı olma hayalini de anlamış değilim. Ha diyeceksiniz ki bu iş tekele mi bağlandı, herkes özgürdür. Doğru tabii ki özgür, şarkı söylemek kişilerin veya toplulukların tekelinde değil. Ama yeteneği olmayanlara benim naçizane tavsiyem bu heveslerini daha ziyade arkadaş ortamında gidermeleri. İyi söz yazabilirsin; başkaları okumaya devam etsin şarkılarını. Her ünlü olan şarkıcı olmasın, olmaya çalışmasın. Aleyna Tilki'nin annesinin şarkı çıkararak şarkıcı olma çabasının da Sera Tokdemir'den farkı var mı? Yok! En yakınınızda müzik insanları sizi kırmamak adına eleştirmemiş olabilir ama ben söyleyeyim. Sesiniz ve tarzınız bu iş için yeterli değil. O yüzden emeğinize yazık diyorum. Sera'yı sanatıyla dizilerde görmek istiyorum.



R&B VE SOUL HOUSE ESİNTİSİ

Son dönemlerde kulağıma takılan ama yazmaya fırsat bulamadığım Aieshe, 'Kaç' isimli şarkısı ile gündemde. R&B/soul house esintilerini barındıran 'Kaç'ın söz ve müziği şarkıcının kendisine ait.







Kendi sözünü yazıp kendi müziğini yapan şarkıcıların mutlaka başarılı olacağına inanıyorum ben. Daha önceki iki parçasıyla da dikkatimi çekmişti. Şimdi bakalım 'Kaç' ile nasıl bir başarı yakalayacak şarkıcı? Hep beraber izleyelim görelim...