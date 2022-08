Bu hafta size son zamanların giderek büyüyen ve en kısa zamanda çözüm bulunmazsa kangren olabilecek bir sorunundan bahsetmek istiyorum. Bu işin başrolünde tabii ki yine Tiktok ve sosyal medya magandaları var.

Nasıl mı?

Bir süredir konserlere dadanan bu sosyal medya magandaları, ellerine ne geçerse sahneye atmaya ve sanatçının tepkisini videoya çekerek anlık paylaşımlarla kendi etkileşimlerini artırmaya çalışıyorlar. Bunun adı düpedüz saygısızlıktır. Gerçi bu tarz cahilce hareketleri on binlerce insanın içinde sergileme cesaretini gösterenlerin 'saygı' kelimesinin anlamını bildiğini bile düşünmüyorum.









PERFORMANSLARI ETKİLER

Hangi ünlüyle konuşsam, sohbet etsem aynı dert. Bu yaz döneminde neredeyse her gün on binlere konser veren rap'çi Uzi de bu durumdan muzdarip olan isimlerden. Kendisiyle 'Neler oluyor?' diye konuştuğumda, öyle şeyler anlattı ki... Bizim konserlerde gördüklerimiz sadece buzdağının küçük bir kısmı. En son koca bir şişeyi fırlatmışlar Uzi'nin kafasına. Düşünsenize kavgada bile cesaret edemeyeceğiniz bir hareketi, sizi şarkıları ile eğlendiren bir sanatçıya yapıyorsunuz. Uzi, kendi kafasına gelen koca şişeyi ibret olsun diye evinde saklıyor Uzi. Antalya konserinde ise taşlar fırlatılmış, birkaç tanesi ekibe isabet etmiş. Hadi buyurun bu yapılanın adını siz koyun. Maganda kelimesi bile hafif kalıyor.







Şarkıcı Ece Seçkin de bir diğer mağdur. Geçtiğimiz günlerde ona da 50 metre uzaktan bir telefon fırlatıldı. Kulağından ensesine seken telefon Allah'tan gözüne isabet etmemiş. Hatta Ece "Gözüme isabet etmesin diye ani refleks ile kendimi korudum" diyor. Şimdi düşünün... Sanatçılar on binlere fokuslanmış halde, dikkatleri orkestrada, şarkılarda, danslarda. Gözlerine vuran ışığın etkisi ile de zaten ortamı tam göremiyorlar. Bu haldelerken izleyicilerden şişe, telefon, çakmak, fındık, fıstık, çakı, pet şişe vs gelmesine yönelik kaygıları performansları ne kadar çok etkiler, öyle değil mi?







İNSAN GİBİ EĞLENELİM

Ama biz şimdi bu magandalara 'Yapmayın, etmeyin' desek dururlar mı? Tabii ki hayır. O halde yetkililerin bu işe acilen el atması lazım. Bu yazıda buradan uyarıyorum ve acil çağrı yapıyorum herkese. Birileri bu konu ile iş işten geçmeden ilgilenmeli. Allah korusun bir sanatçımız atılan bir metalle kör olursa, ya da kafası yarılırsa ne olacak? Gelin sanatçı, gazeteci, yönetici, izleyici olarak hep beraber bu işe bir dur diyelim. Bu konuda en önemli şey ise acil yaptırımlar. Bu kişiler tespit edilsin, ağır cezalar getirilsin. Konser alanlarının güvenliği artırılsın, çantalar, cepler boşaltılsın. Belki bu durum uzun kuyruklar oluşturur ama önemli değil, dünyada da böyle; bozuk parayla, çakıyla konsere giremezsiniz.

Yani uzun lafın kısası önemli bir sorun var ve çığ gibi büyümekte. Ben henüz başındayken bu sorunu çözelim istiyorum, ve konuya dikkat çekmek için de böyle bir yazı yazdım. Şimdi herkes üstüne düşeni yapsın! Madem müzik kalitesinde dünyayı yakalamak çabamız, insan gibi eğlenmekte de en iyisi olamaz mıyız? Ha gayret!







'ÇAKIL TAŞI YÜZÜNDEN 3 KEZ SAHNEDEN İNDİM'

Her konserinde magandaların çirkin hareketlerine maruz kaldığını söyleyen Uzi, "Tek bir amaçları var; Tiktok ve Instagram'da görüntülenme almak. Antalya konserinde çakıl taşı yüzünden 3 kez sahneden inmek zorunda kaldım. Para, çakmak, kuru yemiş, telefon, ne varsa atıyorlar. Yaptıklarını cahillik olarak görüyorum" diyor.