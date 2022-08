Dünyanın en önemli ve büyük metropollerinden biri olan İstanbul, bu yaz müziğe de sanata da doydu, doymaya da devam edecek gibi görünüyor. Koca bir dronla İstanbul tepeden görüntülense, bu devasa etkinliklerle İstanbul tam bir müzik, sanat ve festival şehri görüntüsü sergileyor desek hiç de yanlış olmaz.

Merak ettim ve küçük bir araştırma yapayım dedim. Biraz rakamsal bilgi aktarayım istedim. Öncelikle bazı konser alanlarına ve alanlara gelen kişi sayılarına bir göz atalım isterseniz... Böylece neden bu yazıyı yazma ihtiyacı duyduğumu daha iyi anlarsınız sevgili okurlarım.

En bilinen mekanlardan biri olan Harbiye, hemen her gün yaz boyunca müzikseverleri ağırlıyor. Kapasitesi 4 bin kişi olan alan, 3 ay boyunca doldu taştı. 89 konser ile tam 400 bin 500 kişiyi ağırladı. Hatta bildiğim kadarı ile eylül, ekim aylarına da konserler konulmuş. 4-5 ayda 600 bine yaklaşacak demektir bu rakam.







HER YER CIVIL CIVIL

Kuruçeşme de Boğaz'ı gören manzarası ile bu yaz müzikseverlerin gözdesi haline geldi! Kuruçeşme Arena'da arka arkaya unutulmaz geceler yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu mekanın kapasitesi 2 bin 200 kişilik, her ay neredeyse 70 binden fazla kişiyi ağırlıyor demektir. Kuruçeşme, 28 Mayıs'tan beri 65 günde 58 farklı sanatçı ağırladı. Konserleri 195 bin kişi izledi.







Son dönemlerin gözde etkinlik, festival ve konser alanlarından biri de Lifepark oldu. 150 bin kişi üzerindeki kapasitesi ile hem organizatörlerin hem izleyicilerin ilgisi bu mekana çok yüksek. Yaz aylarında ayda en az 2 festivale kapı açsa ya da büyük konserler düzenlese yaz boyu milyonları ağırlayacak demektir. Milyonlar demişken Yenikapı Meydanı'nı da unutmamak gerekir. Orada 1.5 milyon insana verilen konseri de hatırlatayım.

Uniq Açıkhava, sezonu mayısta açtı. Ve öğrendiğim kadarı ile şu ana kadar 100 binin üzerinde müzikseveri ağırladı. Bir de belediyelerin halkı müziğe doyurduğu konserler var ki bunlardan biri geçenlerde gözüme takıldı sosyal medyada. Üsküdar Belediyesi her gün 100 bin kişiyi ağırlamış konserlerde. 3 gün süren konser serisi 300 bin kişiyi bir araya getirdi.







Ve tabii ki diğer konserler... Dev konser alanları ve coşkulu kalabalıklar... Bu yaz İstanbul'dan güçlü müzik sesi yükseldi. Kısacası 3 ayda düzenlenen yaklaşık 300 açık hava konserinde 3 milyon İstanbullu doyasıya eğlendi. Ve bu konserler İstanbul'a çok yakıştı. Her yer cıvıl cıvıldı. Global isimlerin de katılması ile bu liste daha da artacak. Benden söylemesi.