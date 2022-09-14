Ünlü sanatçılar, şarkılarının radyo listelerindeki şişirilmiş başarılarının propagandasını yapmayı bıraktı, şimdi de sahte izlenme rakamları ile sanal gündem yakalamaya çabalıyor. Adı sanı bilinen birçok popçu, çıkardıkları yeni şarkılarının izlenme sayısını yapay yollarla 1 milyon yaptıktan sonra, büyük bir başarı yakalamış gibi sosyal medyada kutlama görselleri paylaşıyor, bir de basına 'Şarkımız 1 milyonu geçti' diye bülten yolluyorlar. Pardon ama kimi kandırıyorsunuz? Bu ucuz şovları kimse yemiyor artık!

Peki olayın içeriğini bilmeyenleri bilgilendireyim. Mesela bu izlenmelerin sahte olduğunu nasıl anlarsınız? Çok basit. Öncelikle sanatçılar, gerçek olmayan panellerden gelen bu sahte tıklanmalar için 60 bin lira ödüyor ve şarkıları kısa zamanda 1 milyon kişi tarafından izlenmiş gibi görünüyor. Ancak o sayıya ulaştıktan sonra o hızlı yükselme bir anda diye duruyor. Bir de izleyici profiline baktığınız zaman sanatçının fan gruplarında çok farklı ülkelerden dinleyiciler olduğunu görüyorsunuz; Malezya'dan tutun da Arjantin'e kadar...

'Sana ne, bırak insanlar kendileri çalıp kendileri oynasın' diyenler olabilir. Haklısınız ama sorun şu: Şarkı tutmayınca niye biri de çıkıp "Yok arkadaş bu şarkım da olmadı, bu sefer maya tutmadı" diyemiyor? Herkes her zaman en iyisini yapmak zorunda değil ki. Bazen de olmuyor işte. Rakamlarla oynamanın ne size faydası var, ne dinleyene ne de sektöre..

Bir şarkı çıkarmanın maliyeti gerçekten çok yüksek. Aranjesi, klibi, tanıtımı, sosyal medyası, üstelik sahte izleyici sayılarına ulaşmanın bedeli derken yüzbinlerce TL ödeniyor. Maddi-manevi bu kadar çaba bu 1 milyonluk sahte şov için mi? Bu yatırımı daha karşılığı olan bir konuya yapsalar çok daha kârlı çıkmazlar mı?

Üstelik müzik platformunun radarına takıldıkları zaman maskeleri de düşüyor, o sahte 1 milyonluk başarı siliniyor.

Kendilerine sanal başarılar tasarlayanlara benim naçizane tavsiyem şu; şapkayı çıkartıp koyun önünüze, bir düşünün. Önemli olan yaptığınız şarkının seyircide gerçek, organik bir karşılığının olması...

Önemli olan sizi gerçekten sevip takip eden bir kitlenizin olması. Gerisi boş, gerisi şov!







'EL CHAVO' ALBÜMÜ DÜNYA LİSTELERİNDE

'Cindy', 'Paparazzi', 'Krvn' gibi birçok şarkısı ile bu satırlarda övgüyle yer verdiğim Uzi, yeni projesi 'El Chavo' ile de beni şaşırtmadı. Albüm yayına girer girmez dünya listelerinde 90 milyonu aştı, 100 milyon bandına ulaşmak üzere.







Bu albümde de rap'çi desteği gözden kaçmıyor. Aksan, Ayaz, Heijan, Hypzex, Mavi ve Levo gibi isimlerle yapılan düetler çok lezzetli. Etki ve Segah prodüktörlüğündeki albümdeki şarkıların beatleri, soundları çok ahenkli. Her şarkı bir domino taşı gibi bir öncekini devirecek nitelikte.







Kendisi ile bir yarış halinde olan genç rap'çinin dört gün önce dijital platformlarda yayınlanan bu 11 şarkılık albümünden birkaçını listeme eklemek istedim. Bu dinamik şarkıların arasından birini seçmek zor.







'XXL', 'Run Run', 'Cehennem', 'Negatif', 'Kurşun Delikleri', 'Hesap', 'Zor', 'Arasan da', 'Senin Uğruna', 'Unuttum' ve 'Turkish Boy' gibi şarkıların arasından hangileri diğerlerine fark atacak, birlikte göreceğiz.