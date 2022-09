Pandemi döneminden sonra defalarca yazıldı çizildi... Buradan ben de yazdım, yine tekrar ediyorum. Kat be kat artan sanatçı bütçeleri bu yaz tüm organizatörleri zorladı, zorlamaya da devam ediyor. Zaten halihazırda bilet satalım, reklam yapalım diye kesenin ağzını açan organizatörlerin son aylarda bir büyük derdi de maliyeti çok yüksek kulis giderleri. Evet, yanlış duymadınız, son dönemde kulağıma gelen bazı kulis istekleri beni bile şoke etti. Tamam sanatçı ve orkestra ekibinin birtakım yeme-içme ve ihtiyaç listeleri vardır ve bunlar ev sahibi ekip tarafından karşılanır. Adaba uygun tüm istek listelerine sözüm yok. Ama insaf be arkadaşlar! Kasa kasa lüks içki isteyenleri mi, kendileri yetmezmiş gibi orkestra ekibi için de viski, şampanya talep edenleri mi, kuliste içemedikleri içkileri evlerine götürenleri mi ararsın; akıl alır gibi değil...







Tekel bayisi veya market mi açıyorsunuz diye sorarlar adama. Zaten organizasyonlardan elde edilen kâr marjları çok düşükken, bir de sanatçıların bu istekleri organizatörleri çok zor durumda bırakıyor.

Yahu yurt dışından bir sanatçı geldiğinde biz eskiden kulise istenen lokumu, baklavayı haber yapardık. Dünya starlarının bu istekleri, bazı sanatçılarımızın talepleri karşısında mütevazı kalıyor. Kendinizi ve ekibinizi düşündüğünüz kadar; tek tek bilet satarak bu maliyetleri karşılamaya çalışan emekçileri de düşünün. Aşırıya kaçan isteklerinizi biraz dizginleyin ya da taşın altına elinizi sokun.

Bu arada sözüm gerçek sanatçılara değil, star taklidi yapanlara... İsteyen üstüne alınabilir, herkes kendini çok iyi biliyor zaten. Durum hiç de hoş ve iç açıcı değil, benden söylemesi.



SAHNEDE AĞLAMAK DA SANA ÇOK YAKIŞTI HADİSE

Sahnede canlı performansını en beğendiğim birkaç kadın şarkıcıdan biridir Hadise... Dans eder, güler, eğlenir, adeta şarkıyı okurken yaşar... Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde 'Küçük Bir Yol' adlı şarkısını söylerken tutamadığı gözyaşları, ne kadar içten olduğunu bir kez daha göz önüne serdi. Zaten kendisi için özel bir hikayesi olan bu şarkıyı her söylediğinde, bu duyguyu yaşıyormuş Hadise, o gün de öyle olmuş...







Kim ne derse desin, Hadise'nin gülümsemesindeki samimiyetin aynısı, tutamadığı gözyaşlarında da vardı. Canlı performansa ruh katan da, keyif katan da bu değil mi? O anı yaşamak ve yaşatmak. Yoksa zaten şarkıları her platformdan istediğimiz zaman dinleyebiliyoruz.

Sevgili Hadise sana şarkı söylemek de çok yakışıyor, sahnede eğlenmek, dans etmek, hoplayıp zıplamak da, hatta ağlamak da.

Zaten hepsi de sahne aşkına dahil şeyler değil mi?

Bu arada şarkıyı ben de çok beğenerek dinliyorum. Sözleri insanı alıp götürüyor. Söz yazarı ve bestecisini de buradan tebrik etmek lazım.



FABRİKA GİBİ ŞARKI ÜRETİYOR

Yükselen grafiğini yeni bir şarkı ile taçlandıran Bilal Sonses, son zamanların en iyi şarkıcılarından biri. Çalışma azmi alkışı fazlasıyla hak ediyor. Sonses yeni şarkısı 'Başa Sar' ile yine benim playlist'ime girmeyi başardı.







Söz ve müziğini Tefo'nun hazırladığı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Son 6 ayda adeta fabrika gibi çalışan Bilal Sonses'i yürekten kutluyorum. Ve her zaman söylüyorum, Bilal gibi mütevazı sarkıcılar için yol uzun ve açık...